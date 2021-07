Del nuevo plan de Britney al rebusque de Juanita para no perder en rating: las perlitas de show

Karina se quebró y reveló el crudo motivo por el que terminó estallando en La Academia

Sin lugar a dudas, la fuerte reacción de Karina "La Princesita" en La Academia generó revuelo. Pocos entendían el porqué detrás de semejante estallido y fue la propia cantante quien decidió romper con el hermetismo que la caracteriza y revelar el duro momento personal que atraviesa.

"Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder. Esto lo vengo arrastrando desde el 2014. Tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de mis ex músicos. Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata... pero bueno, estaba trabajando un montón y dije: 'Yo puedo con todo, todo bien'", reconoció entre lágrimas en su paso por el ciclo Los ángeles de la mañana.

El derrotero judicial de la cantante se potenció hace diez días, cuando le avisaron que había perdido el segundo juicio. "El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Laburé en año pasado entero gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene, Dios quiera que tenga trabajo, también lo voy a tener que laburar gratis. Y me faltan todavía tres juicios más que si este lo perdí a los otros también", sumó.

"Estoy mal todos los días y sin embargo me paro y voy a trabajar. A mí me mantiene saber que yo gano plata, que ayudo a toda mi familia y a mi staff. Tengo una vida que mantener y ahora, sentir que todo el esfuerzo es para dárselo a gente que no... yo apoyo al empleado que reclama sus derechos, pero que se los reclamen a la gente que corresponde y no a mí", sumó.

Si bien no apuntó contra ninguno de los representantes o productores musicales que gestionan en gran parte sus contratos, Karina aseguró: "Me lo reclaman a mí porque soy mina y porque es lo más fácil hacerme el juicio a mí y que yo tenga que estar pagando. Yo sé que vos no lo vas a entender, yo no vengo a ser comprendida hoy, me siento mal y me vengo a permitir, por primera vez en mi vida, estar mal. Yo desbarranqué, me arrepiento, me siento mal, disculpas a todos. Quiero estar bien yo y no creo que vaya a poder".