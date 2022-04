Del crimen de Cabezas a María Marta: las biopics sobre crímenes reales que no se te pueden pasar

Las biografías sobre crímenes reales han tomado relevancia en muchas plataformas online debido al enganche sistemático que producen en los televidentes. ¿Será porque el mal siempre resulta fascinante o ya cualquier manifestación violenta nos cautiva? Tal vez es como dice el criminólogo español, Vicente Garrido: “El true crime representa al Mal”.

Como en BigBang somos fanáticos de las historias verídicas, donde se mezclan testimonios relevantes y buenos materiales de archivo, a continuación las tres biografías de crímenes reales que revolucionaron la pantalla de nuestro país.

El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas

El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas se estrenó el jueves pasado 21 de abril en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) y tendrá su ultima función especial este 24 de abril. Luego el 19 de mayo verá la luz en Netflix. El documental comienza con la voz en off de Eduardo Duhalde, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando el 25 de enero de 1997 los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo, junto a cuatro integrantes de la banda Los Horneros asesinaron a José Luis Cabezas por encargo del empresario Alfredo Yabrán, quien luego se suicidó, aunque nadie creyó esa versión.

Mientras continua el relato de Duhalde, en imágenes se puede ver la ruta de tierra, donde a unos metros, en la famosa cava de Madariaga se encontró el Ford Fiesta Blanco quemado con el cuerpo calcinado del reportero gráfico de la Revista Noticias.

"Sacarme una foto a mí, es como pegarme un tiro en la frente", dijo Yabrán unos meses antes a revista Noticias cuando no accedió a sacar la foto. Luego Cabezas sacaría la foto que terminó con su vida.

Por medio de material de archivo y testimonios exclusivos, por ejemplo la viuda de José Luis, María Cristina Robledo quien solo permitió pasar esas entrevistas de archivo, ya que cuando fue consultada por Vanessa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica y productora del documental, quien brindó una entrevista a Big Bang y dijo: "'Cristina (Robledo) no quiero volver a revivir todo lo que pasé, pueden usar el material que ustedes quieran, pero con respeto'. Igual hace muchos años que ya no da notas. No quisimos forzar una aparición de familiares sino se daba forma natural", aseguró la creadora de Haddock Films, la misma entidad que produzco "Carmel:¿Quién mató a María Marta?" . Otra coincidencia de la serie de Maria Marta García Belsunce con la de Jose Luis Cabezas es que Alejandro Hartmann es el mismo director.

La familia de Cabezas, sus padres fallecieron y su hermana Gladys no quisieron participar de una forma directa, pero quien sí lo hace es el abogado de la familia, Alejandro Vecchi quien aparece contando como conoció a la familia Cabezas, de hecho escribió el libro Los sospechosos de siempre: el olvido de Cabezas y la victoria de las mafias.

Asimismo, en la película se puede ver a su compañero periodista Daniel Michi en Noticias, con quien compartían temporada en Pinamar y fue el último en verlo con vida, luego de la famosa fiesta de Oscar Andreani, donde Jose Luis decidió quedarse hasta las 5 am de la mañana y luego ocurrió el terrible desenlace. En ese balneario icónico de la década del 90 Cabezas le sacó una foto al desconocido, hasta ese momento, Alfredo Yabrán.

El documental dura aproximadamente dos horas y cuenta un relato sobre las circunstancias que rodearon el crimen de Cabezas, el cual fue antes y un después para Ragone, ya que su padre era reportero gráfico y su madre periodista: "Tengo vinculo personal con la historia porque realmente este asesinato fue una conmoción en mi familia, el crimen de un periodista". Y siguió: "Hace algunos años leí el libro de Alejandro Vecchi (ex abogado de la familia) y me dijo 'para cuando el documental de Cabezas'".

Carmel: ¿Quién mató a María Marta?

Fue uno de los casos más atrapantes de la criminalística nacional, María Marta García Belsunce fue una socióloga asesinada en 2002 en extrañas circunstancias en su lujosa casa del country El Carmel de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Su asesinato despertó un revuelo mediático sin precedentes en nuestro país, que casi 20 años después sigue sin poder resolverse. La serie documental de ocho episodios en la que se narran, de una forma absolutamente adictiva, todos y cada uno de los detalles del asesinato con personajes que dejan atónito a cualquier espectador.

Alejandro Hartmann y Ragone utilizan los relatos propios de la ficción para presentar todas las piezas de este rompecabeza que enloqueció a la sociedad de nuestro país en 2002, en el auge de vivir en un country o barrio cerrado por la inseguridad.

Tiene todos los ingredientes para ser un best seller del true crime : una familia millonaria acorralada, un fiscal justiciero e implacable dispuesto a todo y la opinión pública dividida por un crimen convertido en 'reality show'. La docuserie tiene el plus de contar con el testimonio de casi todos los involucrados en el suceso, incluidos el fiscal a cargo de la investigación, Diego Molina Pico, y el principal acusado, Carlos Carrascosa.

Nisman, el fiscal ,la Presidenta y el espía

La muerte del fiscal Alberto Nisman conmocionó al país el 18 de enero de 2015, cuatro días tras acusar a la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el peor acto de terrorismo en la historia nacional: el bombardeo de 1994 del centro comunitario judío AMIA, un crimen que el fiscal investigó durante 10 años, Nisman, de 51 años , fue encontrado muerto en su baño, con una sola bala en la cabeza. Había sido programado para testificar ante el Congreso al día siguiente.

En los seis capítulos de la serie biográfica se muestra el trasfondo político y muchos interrogantes sobre lo que sucedió aquella trágica madrugada. Es por esta razón que el realizador el inglés Justin Webster, realizó la serie: ‘El Fiscal, la Presidenta y el Espía’ logrando captar la atención de muchos y reabriendo el debate sobre la causa no resuelta del fiscal.