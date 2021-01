Del cuello de la "China", a las trompadas a Macedo: el violento prontuario de "Pampita"

El escándalo que protagonizaron en el verano del 2010 Isabel Macedo y Carolina "Pampita" Ardohain sumó este lunes nuevos detalles de la mano de Connie Ansaldi.

"Fuimos muy pocos realmente los que estábamos in situ y viendo. Sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía '¿qué hago?'. Era un desmadre", continuó Connie.

De acuerdo a su relato, el episodio comenzó cuando Pampita comenzó a bailar sobre un sillón del boliche donde tuvo lugar el hecho. "Enfrente, a dos metros, estaba Isabel. Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín 'llevatela'. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos", señaló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Connie aseguró que Macedo nunca provocó a Vicuña en el boliche como se supo rumorear. "Él era muy desprolijo, no había sido la primera, ni la última, ni la única", acotó en relación al actor. "Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó".

Según la panelista, Pampita tomó a Isabel del cabello desde atrás para tirarla al piso y los empleados de seguridad tuvieron que detenerla.

"Le dije ‘Caro, acá no’ y todos me gritaban ‘tenela’”. Me dijo ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Y yo le dije ‘bueno, no importa pero el que tiene la culpa es tu marido’. Porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa con tu mujer, la culpa la tenés vos", sentenció.

También en el motorhome

El otro escándalo de infidelidad que involucró a la modelo y a Vicuña también terminó con violencia: fue cuando Pampita descubrió a su marido in fraganti con Eugenia "China" Suárez.

"Dicen que cuando ella tiene furia, no mide. Va de cero a cien y dicen que es impresionante la fuerza con la que agarró a la China del cuello", señaló Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana sobre aquel episodio. "Y dicen, me lo contó una persona íntima de Pampita, que le daba con los tacos a Benjamín y supuestamente tuvo dos fracturas en la costilla".

"Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente", aportó la "China" eventualmente asegurando que al momento del encuentro Vicuña ya llevaba seis meses separado de Pampita.