Del derrape de Yanina Latorre a la inentendible explicación de "El Dipy": las perlitas de show

"Jodete vos, que estás pasándola como el ort... en Buenos Aires": el nuevo derrape de Yanina Latorre

Después del duro descargo que volcó en Instagram tras enterarse de las nuevas disposiciones sanitarias del Gobierno Nacional con respecto al regreso de los argentinos que viajaron al extranjero pese a haber firmado una declaración jurada en la que se aclaraba que su retorno quedaba supeditado a la situación epidemiológica del país, Yanina Latorre volvió al ruedo y estalló contra quienes la cuestionaron. En efecto, el repudio a Latorre fue tal que incluso muchos usuarios de Twitter convirtieron en tendencia nacional la consigna de que se le impida el regreso al país, algo que desde ya repudiamos.

"No hay nada más lindo que te pegue el fracasado, la soledad, el chupi nocturno y que vivas pendiente del otro. Mientras yo vivo, ellas siguen hablando de mí. Cada día estoy más convencida de que soy lo más", disparó también desde Instagram.

La panelista de Los ángeles de la mañana redobló la apuesta frente a las críticas, con su habitual incendiario estilo: "¿Por qué carajo vivimos en un país en el que no podés vacacionar y la gente disfruta de que no puedas volver? ¿Por qué tiene que haber un tipo que decida que no podés volver a tu casa?".

Cuando la interpelaron por la declaración jurada que firmó para poder salir del país en el marco de una pandemia mundial que ya superó los tres millones y medio de muertos, Latorre se excusó: "El tema es que no te queda otra que firmarla y no hay una opción para marcar que viajás solo para vacunarte".

"No me importa que me digan: 'Jodete, vos que tenés plata y dólares'. Jodete vos que estás en Buenos Aires pasándola como el ort... y envidiás a gente como nosotros que está en Miami", cerró ya sin filtros.