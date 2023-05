Del despido de Pagano al "fantasma" de Laje: "maniobras miserables" y el detrás del comunicado de A24

Casi de manera simultánea, A24 (la señal de noticias del Grupo América) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitieron un comunicado relacionado a la desvinculación de Marcela Pagano. Tal y como lo había confirmado BigBang durante las primeras horas del sábado, la periodista -según el descargo de la señal- fue apartada de su cargo luego de que más de diez trabajadores y trabajadoras de la señal denunciaran haber sido víctimas de los maltratos de la periodista.

En su comunicado, el Grupo América detalló que Pagano fue desvinculada el pasado viernes 28 de abril. "Luego de una exhaustiva investigación administrativa interna se decidió su despido con causa por episodios de maltrato laboral”, destacaron y explicaron que el primero en formular una denuncia contra la ex conductora de Para que sepas, ciclo que se emite por la pantalla de A24, fue un productor periodístico, con 18 años de antigüedad en la empresa.

Este productor, como ya había adelantado este portal, fue acompañado de tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quienes manifestaron que la situación había sido tratada en una asamblea de personal. La denuncia de ese productor (cuya identidad este sitio preservará) fue definida por el mismo como "una síntesis de la violencia que sufrí" ante Martín Armentano, el gerente de RR. HH. y Relaciones Laborales del Grupo América.

A continuación, el trabajador explicó: “Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano, fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí. La violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varias oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados".

Las situaciones fueron definidas como "violentas, despectivas y maliciosas". Una fuente directa le contó a BigBang que el escándalo terminó por explotar cuando Pagano le habría dicho "energúmena" a una productora que está dando sus primeros pasos en el canal por unas placas mal hechas para el programa. "Al otro día reunió a todo el equipo de producción y los maltrató. Les dijo que si tenían dignidad, que renunciaran, los trató de estúpidos y energúmenos", contaron.

Y agregaron: "Tuvo la mala suerte de que esta piba habló con uno de los delegados del canal, le contó al pasar lo que había ocurrido, éste reunió a todos los que fueron maltratados, les preguntó si querían denunciarla y cinco aceptaron. Todos ellos se presentaron con los pantalones apretados en recursos humanos y confirmaron que habían sido maltratados por Pagano. Desde recursos humanos le avisaron a ella lo que estaba ocurriendo y le dieron la posibilidad de hacer un descargo".

Desde A24 dejaron en claro que Pagano había sido informada de la primera denuncia y que, casi una semana después,presentó su correspondiente descargo, donde rechazó genéricamente la denuncia por "falsa, maliciosa, extemporánea e improcedente". En ese punto, el Grupo América detalló una serie de textuales con la fecha correspondiente al inicio de la investigación y con las denuncias de los empleados.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la decisión de contar en detalle los "hechos" en el comunicado y de agregar algunos (no todos) de los testimonios contra la periodista habría sido de Rolando Graña, el Coordinador de Contenidos Periodísticos en señal abierta de noticia. "Fue idea de Graña exponerla poniendo parte del expediente en el descargo. La pelota ahora la tiene ella y el canal actuará en consecuencia", le detallaron a este portal.

En los pasillos del canal advierten que si Pagano insiste con denunciar que se trató de una persecución en su contra (tal y como lo reflejó en su único descargo público), irán a por todas y expondrán todas las denuncias con lujo de detalles. Lo cierto fue que lo que generó un gran revuelo en las redes sociales y, sobre todo, en el entorno de la propia Pagano fue la manera en que la señal concluyó su comunicado.

Y es que olvidándose de las denuncias que recibió Antonio Laje en su contra, A24 sentenció: "Teniendo en cuenta las normas internacionales, nacionales e internas para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de las relaciones del trabajo, el 28 de abril la empresa notificó a Pagano la extinción del contrato de trabajo por su exclusiva culpa, invocando la pérdida de confianza ocasionada como consecuencia de su proceder injurioso desplegado para con compañeros de trabajo que la asistían diariamente". Esto no tardó en causar un gran revuelo y los primeros en salir a cuestionar esta actitud fueron los miembros de FOPEA.

El caso Antonio Laje y la "diferencia" con Marcela Pagano

En noviembre de 2021, tras la renuncia de María Belén Ludueña, quien se quebró al aire, cuando se despedía del noticiero Buenos Días América, las denuncias contra Antonio Laje se multiplicaron rápidamente. La escalada fue tan dura que terminó con la salida de Liliana Parodi, que era gerente de contenidos del canal de Palermo. El conductor fue acusado por muchas ex compañeras de “maltrato laboral”, “violencia” y también por “acoso sexual”.

Las primeras ex panelistas de América que hablaron públicamente de sus experiencias con Laje fueron Fiorella Vitelli, Mai Pistiner y Eugenia Morea. Ellas lo acusaron públicamente por “maltratos”. Morea incluso contó que el conductor la acoso sexualmente y denunció: "Si no te acostás con él, te echa". También lo denunció la periodista Sandra Igelka, ex periodista de la emisora, lo acusó de hacerla “vivir un infierno”.

Otra ex panelista que habló sobre Laje fue Sofía Macaggi que en una entrevista dijo: “Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar. No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa".

Durante los últimos años, el panel de especialistas que acompañan a Laje cambió en poco tiempo. A la renuncia de Macaggi, se le sumaron los casos de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino, quienes dejaron su espacio laboral de manera intempestiva. A ellas se suman algunos hombres que formaron parte del panel y se fueron en silencio del noticiero. Desde que las denuncias se fueron sumando de manera mediática, la agrupación Periodistas Argentinas comenzó a trabajar para relevar los casos de maltrato y violencia que habría cometido Laje. Para ello, presentó el denominado “Informe América” antes cinco organismos del Estado.

Pero la desvinculación de Pagano por "maltrato laboral" generó una evidente doble vara que la señal salió a desmentir de una manera llamativa. “La diferencia entre Laje y Pagano es que Pagano tenía infinidad de denuncias. Todas las denuncias contra Laje fueron de la puerta para afuera del canal. A Laje nadie lo denunció en el gremio ni en recursos humanos. La mayoría de las mujeres que la denunciaron ya no trabajaban en el canal. En cambio, Pagano fue denunciada por la mayoría de las personas que tuvieron que trabajar con ella”, le explicó una fuente del canal a este sitio y detalló: "A Laje no le fueron a hacer una denuncia en recursos humanos".

En ese sentido, desde el canal manifestaron que al conductor "no le sostuvieron una denuncia" y advirtieron que las denuncias fueron más que nada públicas: "Reclamaron en los pasillos, en la tele y en los medios, pero no en recursos humanos". Desde el entorno de Pagano son claros y definieron la desvinculación de la periodista como una "maniobra miserable" que no sólo busca "perjudicar a su imagen” sino evitar el pago de su indemnización tras ser despedida.

El descargo de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación y solidaridad por el despido de la periodista Marcela Pagano de la señal A24." La colega conducía el programa “Para que sepas” y tras su desvinculación denunció que en el último tiempo había recibido presiones desde la producción para direccionar el listado de entrevistados o el contenido de los graphs por parte de la producción, en un claro acto de censura. Según autoridades del canal, el despido se produjo únicamente por situaciones propias de la dinámica laboral y no por cuestiones vinculadas a la libertad de expresión", señalaron en un comunicado publicado en las redes sociales.

Al mismo tiempo, desde FOPEA expresaron su solidaridad con la colega y reiteraron que la salida del aire de un periodista implica "menos diversidad de voces y pluralidad, además de la pérdida de una fuente laboral en un contexto nacional de crisis de la industria periodística". "La línea editorial y de programación de un medio no puede determinar el adoctrinamiento a sus periodistas, más en un año electoral...", concluyeron.