Del emotivo gesto de La China al "chivo 2.0" de Pampita tras el fallecimiento del papá de Vicuña

Con un emotivo mensaje, Benjamín Vicuña despidió a través de su cuenta de Instagram a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, quien falleció este martes 6 de septiembre, a los 80 años. "Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo", escribió el actor chileno.

Además, lo definió como el "último de los románticos" que dejó "todo por amor". "Veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica", sumó el intérprete. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building", cerró Vicuña en su despedida. Recordemos que durante los últimos meses, el intérprete viajaba seguido entre Chile y Argentina (está protagonizando la obra El método Grönholm en el Paseo La Plaza.) a raíz de los problemas de salud de su padre. Si bien siempre había evitado hablar públicamente del cuadro de salud, compartía fotografías de él en sus redes sociales.

Casi a la par de Vicuña, minutos después de que se conociera la triste noticia sobre el fallecimiento de Juan Pablo, La China Suárez se tomó unos segundos para despedir a su ex suegro. “Recuerdo el día que te conocí, ´eri más linda que el sol´ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida”, recordó la actriz a través de varias fotos y videos inéditos que compartió del papá de Vicuña. “Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa”, agregó en su cuenta de Instagram, destacando los bellos momentos que vivió con el abuelo de Amancio y Magnolia.

La ex Casi Ángeles cerró su publicación con un corazoncito y acompañó sus palabras con diferentes escenas del señor con los menores del clan. “Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’. Para siempre”, sentenció. Vale destacar que el vínculo entre La China y Vicuña no es el mejor desde que anunciaron su separación en 2021 y este sería su primer acercamiento en meses.

En agosto de aquel año, después de desmentidas durante meses y crisis permanentes, Vicuña había confirmado su separación de Eugenia Suárez, con quien estuvo en pareja durante cinco años y medio, y tuvo a Magnolia y a Amancio. Algo había cambiado en la relación. En otras oportunidades, era la China la que salía a hacerle frente a los rumores o a las noticias vinculadas a su intimidad.

Pero aquella vez, fue el chileno el que salió a hacerse cargo a través de una historia en su cuenta de Instagram. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, fue lo primero que escribió el actor. Y finalizó: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera".

Tal como quedó claro en las dos primeras líneas de su escueto comunicado, Benjamín soñaba con mantener un buen vínculo con la China tras el adiós definitivo. En primer lugar, por sus dos hijos. En segundo lugar, para que la división de bienes fuera lo menos conflictiva posible. Y, por último, para que ninguno de los dos se convirtiera en blanco fácil de la prensa y de la opinión pública. Nada de eso ocurrió.

Su idea era tener un calco del divorcio que tuvo de Carolina "Pampita" Ardohain, quien a pesar del dolor por la infidelidad con la China y el escándalo que le siguió, pudo construir una una buena relación con su ex. Claro que Vicuña no sabía que en el horizonte de sus vidas se asomaba un tsunami descomunal protagonizado por la protagonista del Hilo rojo y el futbolista Mauro Icardi. Aquella relación clandestina que golpeó a Wanda Nara, también repercutió en Vicuña.

La historia fue contada tantas veces que ya no merece ser repetida, por eso va un breve repaso. Instagram. Like va y viene entre Eugenia e Icardi. Mensajes privados. Coqueteos. Charlas por Telegram. Viaje de Wanda y su hermana Zaira Nara a Milán. La China en París. Encuentro con Icardi en una habitación de un famoso hotel. ¿sexo o fallida performance?. Pelea, separación y reconciliación de Wanda y su marido. Fin.

La bronca de Vicuña fue creciendo. Le reprochó a su ex mujer lo que había sucedido. Se enojó por el affaire con Icardi, con quien chateaba cuando aún estaba en pareja con él. Le pidió que cuidara a sus hijos. Pero mientras que Vicuña intenta que la pelea con su ex pareja se mantenga en los límites de la intimidad, la China ya no tiene problemas en dejarlo expuesto en público. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo +”, había disparado la actriz meses atrás.

Pampita se convirtió en la pacificadora entre su ex y Eugenia. ¿Qué hizo? Primero invitó a la actriz a la fiesta de cumpleaños de Beltrán. Ella le agradeció pero le dijo que no podía ir. Minutos después, le consultó a Pampita si podía pasar a dejarle un regalo al nene. Así lo hizo. De hecho, se sacó una foto con él y con Magnolia y escribió en redes: “Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru”. Además etiquetó a Pampita en la imagen, aunque a Vicuña no a pesar de ser el padre. Allí se enteró de entre Vicuña y la flamante cantante está todo mal y solo se hablan a través de sus representantes legales.

O por lo menos, así lo hacían hasta el fallecimiento de Juan Pablo y la emotiva muestra de cariño de la actual pareja de Rusherking ¿Y por qué contamos todo esto? Porque al mismo tiempo que Vicuña despedía a su papá en las redes sociales junto con La China Suárez, Pampita ignoró por completo este hecho y en su lugar decidió compartir un chivo 2.0 de una heladera. "Es ideal para disfrutarla con toda la familia", exclamó la modelo.