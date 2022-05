Del enojo con De Brito, a la dura contestación a una fan: los momentos de ira de Montaner

Si de algo están seguros los más de 9 millones de usuarios que lo siguen a través de Twitter es que Ricardo Montaner, además de ser un enorme artista, tiene muy pocas pulgas. Solo basta con recordar los cruces que tuvo a raíz de su participación en La Voz Argentina para darse cuenta que el cantante no tolera ni la crítica más leve.

Esta vez, el cantautor argentino, naturalizado venezolano, mantuvo un feroz cruce con Ángel de Brito motivado por una entrevista que le hicieron desde LAM a sus hijos, Mau y Ricky, durante la entrega de los premios Martín Fierro 2022. Y es que poco conforme con la nota, el músico no dudó en tildar de "periodismo tonto" lo hecho por el ciclo de América TV.

El enojo de Montaner con LAM viene madurando desde hace una semana, cuando lo acusaron de llegar tarde a las grabaciones de la nueva temporada de La Voz Argentina. Sucede que después de haber dado un concierto en México, el cantante decidió hacer una parada en los Estados Unidos, y voló hasta Miami para ver unas horas a su nieta Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry.

"Hoy empezaban las grabaciones y resulta que al señor se le ocurrió bajarse del avión desde el que venía de su gira para ver a Índigo en Miami. Dijo: 'Extraño a la nena, extraño a Evaluna... Quiero ver a mi nietita. Entonces fue a ver a su familia y perdió el avión que venía a Buenos Aires'”, contó Laura Ubfal.

"Imaginate que traés gente de las provincias, les pagás el hotel, está todo armado, con el vestuario y maquillaje. En un día se graban un montón de programas así que no llegó y Mau, Ricky, Lali y Marley se quedaron esperando. La gente llegaba a grabar y le decían que estaba suspendido todo", agregó.

Montaner no se hizo cargo de esta versión y acusó a la aerolínea de demorar su vuelo. Quizás por este retraso es que arribó a la Argentina muy enojado y cuando fue sorprendido por un notero del programa LAM, se mostró bastante ofuscado e incluso muy poco agradable. "Estoy muy incómodo", lanzó.

Con este antecedente a cuestas, el patriarca del clan volvió a explotar contra el programa conducido por Ángel de Brito tras ver la nota que le hicieron a sus hijos en medio de la ceremonia que tuvo lugar este domingo en el Hotel Hilton de Buenos Aires. "La última (pregunta) que les hago, el otro día Ricardo llegó a Ezeiza y lo vimos enojado en el aeropuerto...", lanzó el cronista y Ricky, molesto, abandonó la entrevista: "No, ya está, ya está...", le contestó.

Su hermano, Mau, intercedió visiblemente enojado y lanzó ante las cámaras: "Justo tú preguntando la vaina, cabrón. ¿Sabés qué? ¿Será que nos ganamos el oro? Esa pregunta sería buena, la del oro, mejor que esa...". Al ver la reacción de los herederos del clan, Andrea Taboada opinó que todo se trataba de una "sobreactuación", mientras que Yanina Latorre afirmó: "Es de familia esto, contestan mal...".

Cuando le llegó su turno, De Brito le habló directamente a Stefi Roitman y resaltó: "Pobre Stefi Roitman, qué mal la va a pasar en esta familia. ¿Dónde quedó Dios, Montaner? ¿Dónde está? Tanto nervio...". Esto enfureció aún más a Ricardo, quien no dudó en acudir a su cuenta de Twitter para arremeter contra el programa de América: "Ejemplo de gente tonta, 'periodismo' tonto… se llama LAM o algo así. Viven en #Argentina, el país de #Spinetta #Charly #Diego #Borges #Sábato #Sabatini #Messi #Tinelli #Susana #Mirtha #Sandro #Cerati #Mores". A lo que el conductor de LAM, contaatacó: "No estas a la altura de ninguno de nuestros artistas mencionados. La soberbia es un pecado capital. Saludos CACHITA".

Los otros ataques de furia de Montaner

En diciembre del año pasado, el jurado de La Voz mantuvo una inesperada pelea con el periodista Juan Cruz Sanz por una información que había dado sobre Camilo Echeverry Correa, su yerno. Al parecer una medida cautelar buscó suspender las cuatro funciones que el marido de Evaluna Montaner iba a dar en el Estadio Luna Park.

Esta información había sido dada por el propio De Brito en las redes sociales y compartida por el conductor de Crónica TV. "Hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos", publicó el conductor de Los Ángeles a la mañana, a lo que Sanz agregó: "Ya hay una cautelar".

Lo cierto es que Montaner recogió el guante y en vez de cuestionar la información que brindó De Brito, apuntó todos sus cañones al ex periodista de América TV. "@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto", le escribió Ricardo a Sanz, quien sin entender lo que ocurría le respondió: "¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No se qué me quiere decir".

Además, el periodista le aclaró al cantante que en ningún momento atacó a su familia o entorno y, sin pelos en la lengua, sentenció: "¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que está pasando, entre la productora que lo trae al chico este (Lauria Entertainment) y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas".

En julio, también de 2021, Montaner no dudó en salir al cruce de Mercedes Morán, luego de que la actriz afirmara a través de su cuenta de Twitter que le "aburría" la participación de él y sus hijos, Ricky y Mau, en La Voz Argentina. "Y pensar que toda la familia que te aburre se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene -su esposa desde 1989- del carácter que le ponés a todos tus personajes. Tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”, había respondido Ricardo, muy molesto.

Por aquel entonces, la actriz salió a aclarar que su mensaje en el que afirmaba que le "aburría la familia" no estaba dirigido hacia los Montaner y cerró: "Fue un malentendido, sacado de contexto, yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general. Él se ofendió un poco y sus fans empezaron a atacarme. Yo inmediatamente le contesté. Lo adoro, a esa gente más que quererla, hay que adorarla".

Un mes antes, en junio del año pasado, salió a responderle también a una seguidora de su cuenta de Facebook llamada Mónica Moreno que le sugirió sacar de su show "Los Montaner", a Camilo. "Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto, pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo", escribió Moreno en una foto que hace promoción al espectáculo que tuvo lugar vía streaming el 31 de julio pasado.

De aquel espectáculo participaron, además de Camilo y Evaluna, Mau y Ricky. "Antes que quitar a mi familia prefiero quitarlos a ustedes...Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público. Dios los bendiga y cuide y transforme sus amargados corazones...Los amo", fue la contundente respuesta del patriarca del clan Montaner.