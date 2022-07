Del enojo con Flor Peña a la partida de Fantino: crecen los problemas en América TV

Los pasillos de América TV arden y, donde se mire, surge un nuevo problema que las autoridades deben comenzar a resolver. Durante las últimas semanas, los trabajadores de América TV y A24 realizaron paros en conjunto con los sindicatos que representan a los trabajadores de la televisión agrupados en el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y los trabajadores de prensa organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en reclamo del paso de salarios y el aguinaldo. La gerencia de recursos humanos había anunciado que “por imposibilidades financieras" no podían hacer frente al pago completo de los aguinaldos fue abonado de manera fraccionada.

De esta manera y si bien ya se abonaron los salarios de junio entre el martes y el miércoles del mes de junio, realizaron un depósito de $30 mil por trabajador a modo de aguinaldo. "Se pagó el mes de junio, pero en algunos casos se pagó un porcentaje fijo del aguinaldo: 30 mil pesos. Para alguien que tiene un sueldo fijo de 100 mil pesos no es lo mismo para alguien que tiene un sueldo de 200 mil pesos", detallaron en Argenzuela.

Al mismo tiempo, en el ciclo que comanda Jorge Rial por la pantalla de C5N también dieron detalles del conflicto que mantiene el canal con dos de sus grandes figuras: Florencia Peña y Alejandro Fantino. "Ya hay cambios en la producción de Florencia Peña. Se asoció Martín Kweller, que entre otras cosas está manejando La noche del domingo, porque si algo escucharon del focus group es el tema comercial", reveló Rial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde su debut por la pantalla de América, la actriz se encuentra en el ojo de la tormenta. Si bien pudo sortear una numerosa cantidad de obstáculos y asentarse con “La puta ama”, parece que la interna del canal terminó por ponerle fecha de caducidad a su programa. "Dicen que la llegada a fin de año no va a ser fácil para Florencia. Llegar de acá hasta diciembre. Por eso, el plan B es Mariano Iúdica", contó el conductor.

La semana pasada se filtró un focus group que se hizo desde la gerencia comercial de la señal que tenía como objetivo conocer los gustos de la audiencia mediante una encuesta en base a una investigación cualitativa. "Tiene problemas graves a la hora de vender. Kweller es un gran vendedor de lo que se llama PNT o chivos. Lo que dicen en América es que se asocian con Kweller para ver si trae algo porque es muy difícil venderla", destacó Rial.

Y agregó: "Florencia siente que hay una suerte de boicot contra ella. O sea, no venden porque no la quieren. La verdad es que los departamentos comerciales de los canales venden todo. Si van a vender los programas que les gustan, no van a vender ninguno porque a los directores comerciales de los canales no les gusta ningún programa. Se los digo por experiencia".

Por esta razón, ya se comenzó a hablar de levantamiento y de cierto malestar desde el comienzo. Otros de los apuntados por este focus group es Fantino, cuyo programa, Animales sueltos, se hunde en el rating. "También hay otro tema en el focus group y quien la está peleando es Alejandro Fantino porque ya sus Animales sueltos, y pasa con todos los programas, se va desgastando. No es un problema del conductor y nos ha pasado a todos", destacó Rial.

De acuerdo con el conductor de Argenzuela, el histórico referente del canal "está preocupado" por la situación que atraviesa su programa y que, sabiendo que su contrato vence en diciembre, nadie del canal se contactó con él para conversar a charlar una eventual renovación. "Lo que me cuentas es que él ya habría manifestado sus ganas de irse de América, otra vez. Parece que esta vez ya habría abogados laburando en la recisión del contrato", detalló.

Y continuó: "A diciembre dicen que llega, pero a las elecciones va a ser jodido. Su contrato termina en diciembre y hasta ahora no hay ninguna manifestación del lado del canal de renovárselo, eso lo preocupa. Y él no tiene interlocutor hoy en el canal. Agustín Vila, que se tomó seis meses de licencia, desapareció. A Fernanda Merdeni, quien quedó en lugar de Liliana Parodi, no es que no le tenga respeto, pero no la ve como una gerenta".

De acuerdo con el ciclo de C5N, Fantino no ve en Merdeni una gerenta de programación, sino una productora que se encuentra cuidando de alguna manera el lugar vacante que dejó Parodi. "La conoce desde que es una productora, pero hoy es gerenta y tiene el poder dentro de América para decidir qué va y qué no. A no tener interlocutor y a no tener respeto de alguna manera por quien es su única interlocutora....y el directorio no está para atenderlo a Fantino, está para atender otros quilombos. El tema no es que no lo atienden porque no quieren, sino porque todos los días están atajando penales", destacó Rial.

Y continuó: "Fantino es una de las figuras del canal y una de las más antiguas. pero hace tiempo que no se siente bien tratado, hace tiempo que en América no hay un buen trato con las figuras. Fantino eso lo siente profundamente y Animales sueltos, que era la gran apuesta política, no está funcionando calculo que por el horario. ¡Sale 23.30! la gente está durmiendo a esa hora. América de verdad tiene grandes quilombos e incluso, hasta se extraña a Liliana Parodi que no trataba bien a todo el mundo, aunque no hablo por mi, pero era una mujer que tenía que ser así porque sino se la llevaban puesta en este medio. En esa dureza que tenía, vos tenías un par que se sentaban y hablaban".

En medio de una etapa de cambios dentro de la programación de la señal tras el debut de Mariano Iúdica con La Noche del Domingo, Fantino ya le comunicó a América que el 31 de diciembre vence su contrato: un aviso anticipado que generó muchas especulaciones dentro del mundo del espectáculo. "A Fantino le pasa eso: ve Fernanda, que es una chica joven, como una productora. La ve distinto. Tenía una muy buena comunión con los Vila, viajaba a Mendoza una vez por mes. Sobre todo con Agustín. A él (por Agustín Vila) lo toma por sorpresa que, casi de un día para el otro, le pidieron del directorio que se tomara una licencia por seis meses", sostuvo Jorge.

Para el histórico conductor de Intrusos, la señal "perdió peso" en lugares donde era muy fuerte. "Menos mal que vino Ángel, porque el espectáculo lo estaba perdiendo. Los noticieros lo perdieron y ya no tienen esa impronta, por eso se ve si el noticieros del mediodía se levanta. La apuesta de Florencia Peña no fue mala. Algo nuevo, disruptivo y que rompiera con el esquema de América. Pero en América dicen que ya lo tiene tapado con diarios. A mi me pareció buena, pero prefieren a Iúdica. No es un producto para tirar cohetes, pero nos mete 40 PNT. Florencia cobra tres palos y es la mejor paga de América, algo que, calculo, a Fantino también le rompe las pelotas", concluyó.