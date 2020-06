Del enojo de Dalma a la desgarradora frase de Dieguito Fernando: la furia de Diego Maradona con sus hijas

Días atrás, Gianinna Maradona reveló que, junto a su hermana Dalma, intentará por medio de la Justicia que su padre trate su adicción al alcohol a raíz de un video que se dio a conocer y que rápidamente se hizo viral, donde se lo veía a Diego Maradona bailando en su hogar en México con Verónica Ojeda. En el clip, el Diez se baja los pantalones para exhibir sus nalgas.

Furiosa con aquel video, Gianinna explotó y en diálogo con I el programa Intrusos aclaró: “Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es delante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente”. Además, trascendió que denunciaría al entorno de su papá, que incluye al abogado Matías Morla, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Si bien Gianinna sostuvo que no utilizará los servicios de Fernando Burlando, debido a que no quiere mezclar este asunto con la defensa del letrado a Claudia Villafañe, en los diferentes juicios que la organizadora de eventos tiene con su ex, el mediático letrado se mostró dispuesto a ayudarla y volvió a hacer referencia al entorno de Maradona.

“Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad”, sostuvo Burlando en conversación telefónica con el ciclo de América.

Pero la respuesta del técnico de Gimnasia no se hizo esperar y cansado de las versiones acerca de su salud, grabó un fuerte video dedicado a sus hijas y a Burlando.

“Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas”, sostiene Diego con ironía mirando a la cámara.

Sin embargo, el enfrentamiento no quedó ahí debido a que, una vez más, Dalma volvió a tomar la palabra y se refirió al mensaje de su papá en su cuenta de Twitter: "De un lado estamos todos lo que lo queremos de verdad y del otro... Bueno... Ya se sabe... ¡Hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los parásitos del otro lado!".

Y agregó: “Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso, así que no la cuenten mal porque otra vez lo exponen. ¡Harta es poco! ¡¿Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice?! Si le tiemblan las manos no lo suban, hijos de pu...”.

La desgarradora frase que le habría dicho Dieguito Fernando a Diego

Mientras tanto, en Intrusos dieron detalles del reencuentro de Diego Maradona con Dieguito Fernando, su hijo menor, de su relación con Verónica Ojeda. El cara a cara se concretó en el estacionamiento de “un centro comercial que queda muy cerquita” de la casa que el Diez tiene en Bella Vista, con Verónica presente a bordo de la camioneta de Maradona.

En ese sentido, Jorge Rial relató: “Me cuentan que Diego estaba quebrado, que se abrazó a su hijo en llanto y que todo el tiempo le pedía que lo perdone por no verlo y le decía que lo amaba. En un momento, estaba abrazado muy fuerte al hijo y estaba como raro. La descripción que hacen es que hasta el color de la piel era raro, que estaba como ausente”.

Y entonces, según el conductor, Dieguito Fernando lo miró a Diego y le preguntó: “‘¿Estás vivo papá?’. Esa fue la sensación del chico, que sorprendió a Diego e hizo algunos chistes mientras se abrazaban. El encuentro fue muy emotivo, con Diego llorando todo el tiempo y pidiéndole disculpas”, cerró Rial sobre el día que Maradona se volvió a ver con su hijo.