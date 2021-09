Del eructo en vivo al "sopetón" del G-20: Adrián Ventura estalló y retó a sus compañeros en TN

Adrián Ventura volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales a raíz de un inesperado enojo en vivo por la pantalla de TN. Resulta que el periodista se encontraba hablando de las medidas económicas impulsadas por el ministro de economía Martín Guzmán y sus diferencias con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando de repente, y visiblemente molesto, estalló con sus compañeros: "¡Por favor silencio en el estudio!".

Si bien no se apreció en el vivo, Ventura escuchó la charla que mantenían fuera de cámara sus compañeros y como los ruidos no cesaban, explotó: "¡Por favor silencio! ¡Silencio en el estudio!". Claro está, el breve fragmento no tardó en convertirse en viral y fueron muchos los usuarios que resaltaron la actitud del periodista al aire: "Mal, me sentí como si un profe me estaría cagando a pedos en el aula" o "No le dieron mucha bola", fueron algunos de los comentarios en las redes.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Ventura se enoja con sus compañeros al aire. A comienzos de 2020, Guillermo Lobo, Lorena Maciel y el propio Ventura no se pusieron de acuerdo y tuvieron, al menos, un agitado debate que tuvo como premisa la muerte de Alberto Nisman. “Aparece ´suicidado´ un día antes de tener que declarar en el Congreso. Era un hombre con una personalidad fortísima….”, dijo con ironía Ventura.

El periodista no pudo terminar su idea porque Lobo (que no entendió el sarcasmo) lo interrumpió para preguntarle: ''¿Cómo 'suicidado'?”. Por esa razón, Ventura agregó: “¡Apareció muerto! Cuando digo ´suicidado´, lo digo a propósito”. En ese momento, Maciel interrumpió a sus compañeros y, de manera llamativa y casi sorprendente, disparó: ''Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo se apuntaba que se quitó la vida”.

Y sumó: “Y que no había elementos para pensar de que se trata un asesinato. Jurídicamente se va a tener que comprobar esto”. Impactado por la reacción de su compañera, Ventura manifestó que no se puede “acomodar cada causa judicial al tiempo de cada gobierno” porque si no “no va a ser creíble nunca”. Fue ahí cuando Maciel, arremetió: “No dejemos acomodar la causa a los tiempos de Macri. ¿Por qué en los tiempos de Macri es la pura verdad, y no la pericia de la corte?’’.

Del mismo modo, después de este episodio, en una nota en vivo la movilera Valeria Sampedro se mostró disgustada por los temas que últimamente le toca cubrir en la señal de noticias, y uno de esos tópicos "bobos" que tuvo que explicar estuvo relacionado con que los billetes de cinco pesos finalmente ya no podrán usarse más. "Ustedes ríanse", le dijo enojada a sus compañeros.

Semanas más tarde de este ida y vuelta, Ventura también mantuvo un fuerte cruce el meteorólogo Matías Bertolotti por la desvalorización de los sueldos. Todo ocurrió mientras los periodistas hablaban sobre el programa Precios Cuidados, y Ventura afirmó que la carne era lo que más había aumentado en el último tiempo y que por eso su consumo había bajado mucho. “Que cada uno en su casa haga la cuenta", dijo.

Y continuó: "Es muy fácil, que cada uno haga el cálculo de cuanto ganaba en los ochenta, en los noventa, en los 2000 y ahora. Ahora se gana en dólares muchísimo menos. A nivel internacional nuestros salarios quedaron completamente despreciados. Matías hace gestos y me dice por qué en dólares”, dijo el periodista, en relación a que el meteorólogo Bertolotti le decía que no le parecía para nada acertada esa comparación.

De hecho, el meteorólogo lo retrucó al aire y la discusión subió de tono. "Por qué tenemos que pensar en dólares. Yo estoy midiendo mi carne, mi vaca, mi pescado. No tiene nada que ver. Si dolarizamos la vaca, ya estamos liquidados”, dijo Bertolotti. Según Ventura, para comparar un salario de otro país con el de Argentina, hay que poner a ambos una moneda única como el dólar para poder saber su respectivo valor.

Como a Bertolotti la explicación mucho no le convenció, finalmente el periodista le contestó enojado: "Hablás de temperatura, de los grados, Celsius y los farenheite, ¿por qué no utilizás otro?". Aquel 2020 no había arrancado bien para Ventura, ya que sumado a las peleas, que aún hoy continúan, con sus compañeros, el periodista había sido fuertemente repudiado por no respetar la cuarentena al volver de Estados Unidos en pleno auge de la pandemia.

Ventura había estado en Estados Unidos y, 48 horas después de haber retornado al país, decidió comprometer a sus compañeros y fue a la emisora para ponerse al frente de Tempraneros, su ciclo matutino. A raíz de las severas críticas que recibió de propios y extraños, el conductor se aisló y transmitió por videollamada durante algunos días.

En aquella oportunidad, mientras que en el noticiero estaban dando a conocer que el Ministerio de Salud de Río Negro dispuso el aislamiento por 14 días de los 120 efectivos que integran la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, luego de la confirmación de la aparición de más casos positivos de COVID-19 en la ciudad, el periodista no pudo contener el desayuno y lanzó un eructo cuando su compañero daba la información.

Si bien se escucharon algunas risas de fondo, el periodista decidió omitir el sonido y seguir, como corresponde, dando las noticias. Cabe recordar que en noviembre de 2018, el propio Ventura había protagonizado un insólito hecho cuando fue puesto de “sopetón” al aire para contar la agenda que iba a tener el por entonces presidente Mauricio Macri en el marco de la cumbre del G-20. Hasta ahí todo bien, pero no se encontraba para hacer una salida ya que estaba en el baño.