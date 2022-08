Del "es un pelotudo" al "no tengo dudas que la va a romper ": el papá de Cami Homs habló de De Paul

Unos días atrás, el papá de Camila Homs fue noticia por la sinceridad de sus dichos. Le preguntaron por su ex yerno y sin pelos en la lengua respondió la consulta de la prensa: "Tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente. Pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico. Sí es un pelotudo, pero no mal chico. Esa es la realidad".

Y después aclaró: "Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas. Pero es más lo que se habla que la realidad". De esta manera, con un estilo frontal, Horacio Homs se presentaba ante los medios.

Ahora volvió a aparecer. En diálogo con Intrusos, el ex suegro de Rodrigo De Paul volvió a referirse al futbolista y la situación con su hija. Aunque no se metió en las cuestiones del corazón, sí le dejó un consejo futbolero a su ex yerno.

"Emocionalmente, Rodrigo de hoy en más se tiene que dejar de joder y pensar en el Mundial”, dijo en referencia a Qatar 2022. Y agregó sobre la situación legal con su hija: "Esto acá terminó, los chicos se van a poner de acuerdo. Se tiene que enfocar en el Mundial, donde no tengo dudas que la va a romper".

Por último, como buen abuelo de sus dos nietos, Francesca (3) y Bautista (1), siguió con las recomendaciones: “Tiene que bajar la exposición. Lo digo como padre, como persona grande con muchas canas. Tanto Camila como Rodrigo son chicos que se piensan que se la saben todas, y por ahí uno les da un consejo por su bien y piensan 'mirá qué me dice este viejo tonto'. Por eso a veces prefiero callarme".

Esta vez no fue el caso.

Marche una familia ensamblada

Mientras tanto, De Paul prepara el terreno para viajar a Qatar y compartir el viaje tanto con su actual novia como con la anterior. Por supuesto, en casas separadas. Así lo contó en la entrevista que dio para América Noticias:

“Me encantaría que Tini me pueda acompañar en un evento tan importante, si es que estoy convocado, pero ella tiene muchos shows, ahora arranca con la gira, no sé cuándo termina. Ale, el papá, se está recuperando también. Me gustaría un montón que puedan ir porque tenemos una relación increíble, también con Fran, el hermano, que está acá en Madrid”, comentó hace unos días.