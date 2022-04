Del escándalo con Ana Rosenfeld a la pelea con Taboada: los otros cruces de Yanina Latorre

Yanina Latorre empezó a hacerse mucho más conocida mediáticamente por los comentarios picantes que ponía en Twitter cuando no todos los hacían. Su inicio como tweetstar fue el puntapié para ser parte de muchos programas televisivos y radiales.

De hecho, primero arrancó con una columna en el programa que realizaba Cristina Pérez en radio, luego pasó por el Bailando por un Sueño, el magazine Nosotros al mediodía, Implacables, Ponelé la firma, Los Especialistas y en el programa radial Polino Auténtico.

Sin embargo, fue en el año 2017 cuando cambió todo, debido a que entró al panel de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el programa de espectáculos que la catapultó al éxito con sus peleas y escándalos. En BigBang somos fanáticos de los ring de famosos, y por eso en esta nota te contamos sus mejores rounds.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Yanina Latorre vs Ana Rosenfeld :"Por hacerme callar la boca me vas a padecer"

La pelea comenzó el jueves 30 de marzo cuando Rosenfeld le dijo a la picante Latorre que por favor dejará hablar a todas las chicas, porque solo lo hacía ella. “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer”, lanzó la rubia, y sin perder tiempo, este fin de semana se desquitó con la abogada en sus redes sociales.

“No me gusta la abogada panelista. Punto uno; no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura”, aclaró la mujer de Diego Latorre. Y siguió ventilando los trapitos al sol contando las intimidades de cómo la apodada "terror de los maridos" trata a todos los integrantes del ciclo: “Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas, como ella que es una ignorante con lo que escribió. Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”.

Sin tomar respiro, Latorre hizo hincapié en la falta de experiencia de Rosenfeld en la TV: “La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto”, siguió Latorre, remarcando la gran cantidad de exigencias que tiene Rosenfeld.​

Ayer, lejos de calmar la situación, Yanina se volvió a enfrentar en LAM con Rosenfeld por las supuestas denuncias de estafa que le hicieron tres ex clientas que aparecieron en un programa de espectáculos del mediodía de América. Ahora Rosenfeld se tomará vacaciones en Miami y esta semana diferentes angelitas se sentarán en su silla.

La pelea con Polino

Yanina Latorre trabajaba en "Polino Auténtico" junto a Marcelo Polino desde 2017 en Radio Mitre. Esta participación fue producto de su desempeño como columnista de espectáculos en "Lanata sin filtro". El programa de Polino lo compartía con Amalia Granata, quien también no fue renovada en su rol como panelista, aunque ella nunca aclaró bien los motivos de su desvinculación.

"Me enteré en Miami lo de Polino. Para mí es una desilusión, lo digo de verdad", dijo la mujer de Diego Latorre en sus redes sociales. Asimismo, la panelista aseguró que no le quedó claro si la decisión de terminar su participación en el ciclo de Mitre fue tomada por las autoridades de la radio o el propio conductor.

Según Angel De Brito, la despedida a Yanina tuvo que ver con sus dos meses de vacaciones en Miami: "Polino le dijo a Guido Valeri ( gerente de Radio Mitre) que te despida por esos meses de vacaciones", aseguró. Al escuchar esta afirmación , Yanina dijo: "Él esta celoso de vos Ángel, porque sí volví del exterior para el estreno de LAM, pero no para el primer programa de Polino".

Como Polino no tiene pelos en la lengua, respondió y la trato de mentirosa: "Yo no tengo celos de nadie, Yanina", dijo el conductor en su programa del fin de semana de Radio Mitre, mientras sus nuevas panelistas Mariana Brey, ex compañera de Latorre en LAM y Kariana Iavicoli, quien también era integrante del programa, se reían y balbuceaban por lo bajo frases irónicas.

Yanina Latorre vs Nancy Pazos: "Es una feminista mentirosa"

Durante los meses que Pazos formó parte de LAM, los enfrentamientos eran diarios tanto adelante de la pantalla como afuera. "Nancy es nefasta, mentirosa, falsa feminista. Es feminista mentirosa porque dice que defiende a las mujeres pero después te ataca diciéndote que no sabés hacer nada, que sos una inútil, que no servís. Un desastre realmente. Es muy feo trabajar con alguien así. Es alguien que no daba ganas de compartir el espacio", afirmó la rubia. Para dar seguridad a su relato, enseguida contó una anécdota que vivió con la ex esposa de Diego Santilli con el objetivo de graficar los problemas que vivieron. “Una vez, con Andrea Taboada y ella estábamos hablando de cuestiones familiares y ella le salió a Andrea con que no podía hablar del tema porque no tenía hijos. Hacía cosas así, ¿entendés? Cosas de mala", aseguró.



Yanina Latorre y su pelea con otra angelita histórica: Andrea Taboada

La mala relación entre ambas comenzó en abril de 2019 cuando según contó Andrea, su compañera la traicionó al aire con algo íntimo de su vida privada que no debía contar. De hecho, Latorre comentó que a pesar de que ambas habían sido muy amigas, de un momento a otro la relación se cortó, y fue justamente porque Taboada creyó que en uno de los descargos que hizo en vivo, la estaba criticando, cuando no era así.

"Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella", aclaró por ese entonces la columnista de Polino Auténtico.

“El tema con Yanina es personal y corro a LAM de todo esto. Nada ni nadie tiene que ver más que nosotras dos en este conflicto”, sumó Taboada por su parte, y aclaró que desde la producción del programa nadie le dijo qué cosas podía explicar o no de manera pública.

Luego la pelea se reavivó cuando la periodista criticó a la rubia por haber vacunado a su madre en Miami, lo que despertó su furia y un ataque twittero en el que habló muy mal de su compañera de panel. "Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito, pero no ando con tipos casados. Me cansé de que me ensucie gratuitamente y de que se burle de mi mamá y maltrate a mi hija", escribió Yanina en sus redes sociales, después de que Taboada la cuestionara por lo que había hecho en Miami.

"¿Cuándo sale el chárter para vacunarse en Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", escribió en Twitter sin mencionar a nadie, aunque el comentario fue dirigido a Latorre. Por eso mismo, la rubia decidió no quedarse callada ante los ataques que recibió, y sin piedad, le contestó a Taboada: "Cuando haces cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe, vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", sostuvo, y luego agregó que ensuciar "gratis" es de mala compañera.

Lejos de quedarse callada, Taboada recogió el guante y, también por Twitter, dijo que Yanina no tenía códigos y que no conocía de valores. "Como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra", cerró.

Yanina Latorre y su llanto en la mesa de Mirtha Legrand por Beto Casella

En abril de 2014 un nuevo programa de "La Noche de Mirtha Legrand" comenzaba por la pantalla de El Trece. Al principio todo estaba perfecto, los invitados disfrutaban de la rica comida que les servían y no faltaban las risas y el buen humor. Hasta que Beto Casella y Yanina Latorre se enfrentaron en una discusión tan fuerte, que la mujer de Diego Latorre terminó con lágrimas en el rostro.

“Vos te hiciste famosa por bardear gente en Twitter”, dijo enojado Beto Casella y añadió: "Todos sabemos muy bien de donde venís, no te hagas la víctima". También estaban de invitados Moria Casan y José María Muscari, quienes no salían del asombro. Hasta Mirtha se quedó callada, cosa poco normal en la diva de los almuerzos, sólo agregó: "Querida no llores, no te podés poner así". Luego en declaraciones a medios televisivos, Casella aclaró: “Nunca fuimos amigos. Tuvimos un cruce”.