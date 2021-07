Del famoso punga que escracharon en vivo, al ataque gordofóbico a la sobrina de Luisana Lopilato: las perlitas de show

¡No da! Juana Viale encontró a uno de sus invitados intentando robarse la vajilla de Mirtha

"Así, no", hubiera dicho Mirtha Legrand de haber estado presente en la última grabación de su programa. Atenta a "cuidarle la parada" a su abuela, Juanita Viale se indignó en vivo cuando notó que uno de los invitados estaba a punto de robarse parte de la vajilla del set televisivo de su abuela y se lo hizo notar.

"No se pueden chorear los saleros de la señora Mirtha Legrand. Se los han robado varias veces", le marcó Juanita a Nino Dolce, mientras intentaba guardar el salero en uno de sus bolsillos.

El mediático intentó esquivar el mal momento con una justificación: "Es tentador, es chiquitito y lindo". Juana, para descomprimir, sumó: "No es porque sea la nieta, pero me merezco uno".

El humorista Sergio Gonal se encontraba presente y recordó que él también quiso robarse uno, pero que Mirtha se lo impidió. "Una de las primeras veces que vine al programa vi el salerito y me lo quise llevar. Mirtha no me dejó. Me dijo: 'Me lo han llegado a robar'. Sé quién fue, pero obviamente no lo voy a decir".