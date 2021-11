Del "hablar mierd..." al "lo veo todo": la "China" picanteó la previa y recibió dos inesperados apoyos

Faltan pocas horas para que Eugenia "la China" Suárez rompa el silencio. Tal y como anticipó semanas atrás BigBang, la plataforma Star+ que convocó a la actriz para participar de la primera entrevista del ciclo de Alejandro Fantino decidió emitir el especial luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi hicieran lo propio con Susana Giménez (primero con un breve anticipo en Telefe y luego con una versión completa en otra plataforma de streaming). La picante arenga previa de la "China" en redes y el inesperado apoyo que recibió de una famosa actriz.

Lo primero que hizo la ex Casi Ángeles fue confirmar desde su cuenta de Instagram el día de la emisión de la nota. "Gracias Star+ por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales, En primera persona. Los espero este lunes a las 21:30 hs", escribió, al tiempo que sumó: "Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y que me escuches en primera persona".

El posteo recibió el primer apoyo público de una famosa que la "China" recibió desde que Wanda hizo público el encuentro que mantuvo con su marido en París: fue Carla Peterson quien le dio un like y sumó dos emoticones de aplausos y un corazón. Algunos días después, al compartir una foto suya "durmiendo la siesta", Celeste Cid también le manifestó su apoyo y comentó la publicación con un tierno: "Noni".

Horas después, la actriz compartió otro posteo, pero ahora un video en el que hizo un primerísimo primer plano de sus ojos verdes. "Lo veo todo". Lo llamativo del caso es que la publicación se dio sólo horas después de que Wanda compartiera una foto recién despierta junto a su marido y escribiera (también en Instagram, obvio): "Mi mood de estos días es como mi perrita. Recién despiertos". Pero la "China" tampoco se quedó en el molde y cantó retruco al compartir una historia con la leyenda: "Hablar mierda de los demás no reducirá la mierda en tu vida".