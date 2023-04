Hechizos, insultos y "trolls": Luciana Salazar denunciará por "hostigamiento" a Redrado

En un nuevo episodio de la novela sin fin entre Lucian Salazar y Martín Redrado, la modelo afirmó que denunciará al político por “hostigamiento”, ya que le habría llegado la versión de que el economista estaría comprando "trolls" para agredirla en las redes sociales. Además, lo catalogó como una persona “peligrosa” y contó que tiene miedo por ella y por su hija Matilda.

Luciana pasó el último domingo junto a sus seguidores de Instagram, con quien compartió un intercambio de preguntas y respuestas. "Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba”, escribió.

La ex del economista comenzó subiendo imágenes a su cuenta de Instagram donde se ven los tuits agresivos que recibe a diario con insultos contra ella y contra su hija. En ese contexto, la rubia lo escrachó y advirtió: "Imaginate que él se metió con mi hija, que es lo más sagrado que tengo".

Incluso, una de sus seguidoras le consultó respecto al miedo que le genera la situación con su ex pareja, a lo que ella contestó: "Con todo lo que hizo y hace, tanto a mi hija como a mí, demostró ser una persona que no mide y que no le importa nada... Peligroso con nosotras sí, y mucho... Por eso, lucho por proteger a Matilda".

Cabe recordar que Luciana denunció socialmente y en reiteradas oportunidades a su ex, ya que lo acusó de no pagarle la cuota alimenticia que corresponde a Matilda, que según la modelo es hija de ambos, pero según el economista, él no tiene nada que ver.

Además, hace dos meses afirmó que Martín pagaría las cuotas alimenticias de menores que no son sus hijos, pero no haría lo mismo con Matilda. Según Salazar hay un acuerdo en el que él le prometió inmuebles y dinero para la hija, pero no lo estaría cumpliendo.

En el 2022 Luciana escrachó a Redrado en el programa de Jey Mammon, ya que reveló que el economista le hacía magia negra y encantamientos tales y como lo son poner un tarro de miel junto a un papel con su nombre, ya que tiene como objetivo de lograr que esa persona se quede pegado a uno. “Me contó la anécdota de que había un hechizo abajo de su cama, que era con miel, con mi nombre también. Abajo de la cama estaba mi nombre en un tarro de miel y sin querer ella estaba limpiando y se le cayó el tarro y se le armó un lío porque había una alfombra y se armó todo un pegote”, reveló en ese entonces la modelo, respecto a la historia que le contó una persona que trabajó para ambos.