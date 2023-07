Del insólito regalo favorito, al parecido de su hija con Lali: las confesiones de Del Moro

Santiago del Moro es sin lugar a dudas uno de los personajes más famosos del país, pero a la vez una de las celebrities de las que menos se sabe. Por fuera de su protagonismo en la tele, el conductor mantiene un bajo perfil que hace extensivo incluso a su familia. Sin embargo, en las últimas horas el ex MuchMusic se soltó y habló como nunca de su vida privada. Del mejor regalo que le pueden hacer, al llamativo parecido de su hija mayor con Lali Espósito.

Del Moro abrió la mesa de su ciclo radial para un debate que poco se suele hacer: qué se le regala a una persona que cuenta con muchas cosas y que por lo mismo, no necesita nada extra. Y mientras que cada uno de sus compañeros aportaba su opinión, el conductor de Gran Hermano lanzó un regalo insólito pero que él cree que “nunca falla”: una horma de queso.

“El otro día estaba pensando qué podría hacer de regalo. Hay personas que tienen de todo o algunos a los que no sabes qué comprarle. ¡Una horma de queso nunca falla! El queso, la picada es algo que siempre comés. Y en el caso de la horma es algo que puede ir”, planteó. A la par, aseguró que un burlete también es una buena opción porque esa fue la última compra que hizo para su casa.

“El otro día me compré un burlete para la puerta de casa, eso también es una buena opción. Es algo que por ahí uno no es de ir a comprar pero siempre es útil”, confesó. ¿Para qué sirve el burlete? Justamente para que no ingrese el frío adentro de la casa en estas épocas de baja temperatura.

Sin embargo, ese no fue el único dato que aportó de su vida privada, sino que en las últimas horas publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram de su hija mayor, Catalina de 12 años, hablando sobre un parecido en el perfil de su rostro con Lali Espósito. El conductor, además, es padre de Amanda, de nueve años, y de Santa que tiene un año y tres meses, producto de la relación que mantiene desde hace muchos años con María José Sánchez.

Lo sorprendente de aquella historia publicada es que Del Moro, que obtuvo un Martín Fierro como mejor conductor de la televisión argentina, suele mantener bajo siete llaves las imágenes de sus hijas. Aún así, en la foto se la ve a Catalina, de perfil y una descripción con el parecido que le encontraron. “Para l@s que me preguntaban. Esta imagen me la mandó una fanática de Lali. Para mí es un honor que le vean algo de ella porque todos amamos a Lali!!! Tan talentosa, laburadora y buena gente”, escribió.

Pero el parecido no es sólo físico. De acuerdo a lo que el propio Del Moro reveló, la pequeña está comenzando su carrera de modelo y así lo demostró en su cuenta de Instagram creada recientemente y supervisada por sus padres. En la misma, realizó su primera publicación empezando en un nuevo rol con una famosa marca de indumentaria destinada a jóvenes y adolescentes.