Del "la cola te quedó brutal" a Silvina Luna a "son cosas del pasado" por Jey Mammón: las barbaridades de Susana

Luego de Susana Giménez fuera a jalar la motoneta a Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en el canal de stream Olga, la diva volvió a dejar una nueva polémica frase donde defendió a Jey Mammon y apuntó contra la denuncia que le realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual infantil.

A la salida del lugar, Susana contestó preguntas de la prensa y se refirió al anunció que dio el ex conductor de La Peña de Morfi, quien afirmó que estará presente en la gala de los premios Martín Fierro. "Me parece fabuloso, me parece bárbaro que esté", disparó la Giménez. "Por favor, terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva que bueno, la gente tendrá que respetar. Pero lo del pasado es para sacar guita", aseguró.

La afirmación de la diva conmovió a la opinión pública por la imposibilidad de ser demostrada. Aunque la descarada frase no tiene nada que envidiarle a otras que lanzó a lo largo de su nutrida carrera en los medios de comunicación. Aunque es un hecho el extenso prontuario que ostenta de desubicaciones y palabras que no se lleva el viento, con esta sobre Benvenuto sumó una nueva oración a ese registro.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Otro de sus desbarrancadas que viene viralizándose mucho es una que tuvo hace algunos años en Telefe con Silvina Luna, en el marco del grave estado de salud que atraviesa la ex Gran Hermano, internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde el 13 de junio por la complicaciones que le dejaron las cirugías estéticas del Dr. Aníbal Lotocki.

"¿Te volviste otra vez a hacerte un poquito más?", comentó la diva en aquel entonces. "Sí, me pusieron. Pero en ese momento nunca me explicaron...", quiso intervenir Luna. "Ah, te quedó brutal. Yo tengo la foto, mostremos la foto. La de la izquierda es siempre ella como era, una sirena, una cosa impresionante", detalló sobre la figura de Silvina previa a las operaciones, con la versión posterior del otro lado de la imagen.

La incomodidad de la ex GH se hizo evidente y, enseguida fue manifestada por ella misma. "Fui descubriendo a lo largo de estos años de que puedo llevar una vida y sentirme mucho más linda y plena, sin necesidad de una cirugía", explicó sobre su reflexión.

"¿Cómo no te vas a sentir linda y plena? ¿Vos viste esa foto tuya, nena? ¡Mirá lo que sos!", siguió Susana, haciendo caso omiso del planteo de su entrevistada. "Pero no todo es el cuerpo", intentó interrumpirla Luna. "¿Pero no todo es el cuerpo? Mirá el cuerpo que tenías ahí, Silvina. Perfecto", exclamó la conductora.

"Sí, Susana. Pero hay que dar un mensaje de que no todo es eso. Porque la gente se obsesiona por tener un cuerpo así y se hacen cirugías, que yo pasé por eso, donde corrés riesgo de tu vida. Hay que comunicar bien las cosas. Yo no vengo a mostrar eso", aseguró Luna, casi como viendo su propio futuro. "No te la tendrías que haber hecho porque lo tenés fantástico. Porque vos naciste perfecta", concluyó la diva, quien parece que nunca entendió el planteo de su invitada.

El mes pasado Susana ya había cometido otro desliz de este tipo cuando defendió a Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, tras la denuncia por violación de menores que había recibido en su contra. "Eso debe haber prescripto hace 35 años", expresó Giménez frente a las cámaras que la acosaban.

"Antes no se hablaba de eso y él tiene un hijo al que adora con toda su alma y me parece cruel que la gente siempre quiera sacar plata al que trabaja. Ahora esto es un lío pero antes no, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente", declaró la Su, sin tener en cuenta ni a la víctima ni lo horrible de lo que dijo.

Las tres desubicaciones comentadas previamente, pueden parecer casos aislados. Aunque la experiencia en la carrera de Giménez demuestra otra cosa. Yendo hacia atrás, cuando había pandemia de Covid-19, habló sobre los sectores más humildes. "Si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo. Éramos el granero del mundo. ¿Por qué no le enseñamos a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas?", propuso la conductora.

Años antes, durante el gobierno de Mauricio Macri presidente, defendió los tarifazos que hubo por aquellos tiempos. "Los pobres no tienen tantos derechos como creen. Les hicieron creer que debían gastar mucha luz y gas y eso va en detrimento del país", reflexionó.

La homofobia también estuvo presente durante una entrevista que le realizó a Matías Alé, luego de que se recupere de su desestabilidad emocional y psiquiátrica. "Te veo espléndido, la mirada bien, clara. Siempre me pareciste amoroso. Sos bueno. Mujeriego, pero bueno. No tiene nada de malo ser mujeriego, peor sería que te gusten los hombres", opinó, muy a contramano del mundo actual.

Tanto el archivo de la entrevista a Luna, como la defensa de Mammon, se suman a su prontuario de nazifrases. Pero no hay que perder la calma, porque a este paso, llegarán nuevas conclusiones políticamente incorrectas, que saldrán de la boca de la diva.