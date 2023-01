Del "lindo, pero bruto", al "me dejaste de vecina a la suegra": el playlist revanchero

Shakira está en los oídos del mundo entero con la BZRP Music Sessions #53 que lanzó el miércoles junto al productor argentino, Bizarrap. En tan solo 10 minutos en línea, la canción alcanzó el millón de reproducciones, es que no había quien se quisiera perder la posible paliza sonora que le podría enviar a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. "Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y, contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", desliza la colombiana en su última canción después de Monotonía, aunque ésta tiene como protagonista a la actual novia del futbolista español, Clara Chía Martín.

La cantante. consciente del impacto que tienen sus letras de despecho, lo hizo de nuevo y no dudó en perder ese toque: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú".

El despecho en la música es un tema recurrente. Son varios los artistas que admiten que utilizan sus propias experiencias de vida para armar hits o discos enteros conceptualizados y movidos por el desamor o la rabia que les da perder a alguien que era su pareja. BigBang! pone play a algunas de las más comentadas por los fans por sus coincidencias románticas.

"Lindo pero bruto" de Thalía y Lali Espósito

"Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te leés un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto. Seduces pero sólo con el bulto. En el bolsillo sólo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito", dice su estribillo de la canción que hicieron en 2019 las cantantes y quedó plasmado en el disco "Valiente" de la mexicana.

Algunos fans de Lali Espósito vincularon que estaba dedicado a su ex de ese entonces, el actor Mariano Martínez porque ella había reconocido que salió con alguien "lindo, pero bruto". Martínez habló al respecto en su momento: "Bueno... no sé si ponerme contento, agradecer o llorar".

"La Cobra" de Jimena Barón

Después de hacer La Tonta, canción que había escrito tras su segunda separación del ex futbolista Daniel Osvaldo, la cantante le dedicó otro tema que decía: "Soy La Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar..." y "Por tí soy lo que soy ahora, toma lo que me dio tu boca: un, dos, tres, ahora...". Después, tuvieron un nuevo y breve acercamiento durante la cuarentena por la pandemia por COVID-19, aunque, al poco tiempo, el ahora también cantante se empezó a vincular con la que era amiga de Jimena Barón: Gianinna Maradona.

Entonces, Barón tuvo un nuevo hit que tituló La Araña. “Cuando yo hago una canción, significa que hay algo que me pasó, que ya lo trabajé mucho y que gracias a la música lo cierro y saco una canción y lo comparto porque es algo que ya está en mi vida. Pero si hoy hay mucha gente querida alrededor, es porque para mí, en algún momento de mi vida, fue una mierda, muy difícil y doloroso. Así que estoy orgullosa de compartirlo”, expresó en su momento rodeada de sus productores.

"Cry me a river" de Justin Timberlake

Todos lo sospechaban, entonces el cantante estadounidense tuvo que confirmar que su tema de 2002 estuvo escrito pensando en Britney Spears, su pareja sentimental a finales de la década de los 90. Justin Timberlake habría sufrido la infidelidad de ella y unos años después lo tradujo en esta letra: "No tienes que decir lo que hiciste, me enteré por él. Ahora simplemente no hay posibilidad para ti ni para mí. Nunca habrá. ¿Y no te entristece? Me dijiste que me amabas".

"Forever and Always" de Taylor Swift

La cantante estadounidense tuvo una relación de solo tres meses con el también músico, Joe Jonas de la reconocida banda "Jonas Brothers". Taylor Swift a más de 10 años de separación, admitió que escribió esta letra antes de que cortaran. La canción es parte de su álbum Fearless de 2008.

El rumor que trascendió es que él la llamó por teléfono durante una llamada que duró tan solo 27 segundos. Su canción dura más de tres minutos y medio. "¿A dónde va esto? Pensé que lo sabía por un minuto pero ya no...", ironizó por lo anecdótico de la separación.