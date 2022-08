Del llanto de Nazarena a la extrema felicidad de Lucas: Barbie Vélez confirmó que está embarazada

"Me encantaría ser madre, pero me siento inmadura todavía", le decía Barbie Vélez a BigBang en octubre de 2020. Hoy, casi dos años después, la hija de Nazarena Vélez anunció que está esperando su primer hijo con Lucas Rodríguez, a quien había definido en aquella charla íntima con este sitio como "el hombre de su vida". “No lo puedo creer todavía", sostuvo Nazarena en LAM.

La actriz y el hijo de Fabián Rodríguez (quien fuera marido de Nazarena, padre de su hijo Thiago y se suicidó en 2014) se casaron por civil en septiembre de 2021, en una emotiva ceremonia que se realizó en un salón de San Telmo y fue organizada por Claudia Villafañe, en su rol de wedding planner. "El amor con Lucas llegó cuando estaba súper bien soltera. Y tampoco me tomé las críticas muy personales porque sé que todos van a seguir cuestionando todo, haga lo que haga. Él es el hombre de mi vida. Sabía que Lucas era un condimento mucho más especial, pero ninguno de los dos es masoquista. No buscamos lo que dicen de nosotros en las redes, no somos así", le contaba la actriz a este portal.

Lo cierto es que luego de anunciar el embarazo a modo de enigmático, Ángel de Brito decidió compartir el momento en el que Barbie le contó a su mamá la buena noticia. "Me dijo: ‘Vení mami a comer a casa que cociné una pavada’. Y como ella no lo estaba buscando, según lo que me había dicho, no me lo esperaba ni de casualidad”, contó la panelista del ciclo, a quien en el video se la puede ver llorar desconsoladamente de felicidad. “La veo bebé, la veo chiquita. Y aparte, lo que me pasó es que cuando la miré a los ojos, ella tenía un cagaz...Se me quedó como diciendo: ‘Sí, te juro que sí'. Y después nos abrazamos y me dice: ‘¿Y ahora qué?’ Es tan chica.... todavía estoy en shock”, relató Naza sobre su hija quien tiene 28 años.

En ese momento, Barbie se contactó con el ciclo que se emite por América TV y confirmó el embarazo: “¡Qué emoción! ¡No lo puedo creer! Iba escuchando el enigmático y no podía creer que era yo. Le mandaba mensajes a mi mamá y le decía: ‘Por favor, los nervios que tengo’. Es tremendo. Estoy medio, medio. Estuve con bastantes náuseas. Estoy de tres meses y todo este tiempo, básicamente, estuve con mucho sueño y cansancio, lo lógico. Pero es todo nuevo para mí, así que estoy experimentando todo. A mi mamá la amo. La estaba viendo recién y casi lloro. Primero, por lo que me bancó de verdad, porque no dijo absolutamente nada".

La actriz reveló que Nazarena sabe del embarazo desde el primer día que se hizo el test "porque no sabía que hacer, a qué médico tenía que ir". "Eran muchas cosas en mi cabeza y dije: ‘Necesito contarle a mi mamá para que me ayude y me tranquilice’. Fuimos muy cautelosos, queríamos hacernos todos los estudios y que estuviese todo bien. Yo en realidad no me di cuenta. Estaba con un tema hormonal, por eso sentía que no era el momento. Pensé que iba a buscar pero iba a tardar bastante. Lo tenía muy en la cabeza eso. Así que lo que menos me imaginaba era que estaba embarazada. No me indisponía, pero era algo muy normal en mí por lo que no me llamó la atención", explicó.

Finalmente, Barbie explicó que se hizo un test esperando que le dé "negativo", porque así se iba a relajar, pero terminó llevándose una grata sorpresa: "Cuando vi el positivo no lo podía creer”, cerró. Luego de dar a conocer la feliz noticia, la hija de Alejandro Pucheta posteó una foto al aire libre mientras su marido la abrazaba por detrás y le daba un tierno beso en la mejilla. "Se agranda la familia y no podemos estar más felices", señaló. Al ver el posteo en la red social, Lucas reaccionó con cariño y extrema felicidad. "Te amo tanto", le dedicó él, muy amoroso, junto a un emoji de corazón rojo.