Del "lo juro por Rufina" al "mosquita muerta" para Tobal: la "China" Suárez y su prontuario de mentiras

Una información, una desmentida y la feroz interna que se desató entre Eugenia “la China” Suárez y Marcela Tauro. Todo comenzó la semana pasada cuando, después de que comenzaran a circular rumores de una posible crisis entre la actriz y Benjamín Vicuña, la periodista aportó dos datos que enardecieron a la ex Casi Ángeles.

“La ‘China’ habría visto un mensaje que no le gustó. Ella habría pescado una conversación de 'Pampita' y él. Una frase no le habría gustado: que extrañaba la vida familiar que tenían antes con ella. Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales”, aportó desde el piso de Instrusos.

Indignada por el rumor, fue la propia actriz quien utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Y, aunque no aclaró mucho en relación a su situación sentimental con el padre de su hija menor, sí le dedicó unas filosas palabras a Tauro, a quien calificó como “machista”, entre otros agravios.

El duro descargo de la “China” Suárez contra Marcela Tauro

Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, particularmente conmigo desde hace mucho tiempo.

Como se fue agrandando, la verdad es que no tenía ganas de callarme y muchos de mis seguidores me pidieron que hable. Antes, quizá, cuando era más chica, era más de esconderme o no decir nada, porque no sabía cómo manejarme. Pero ahora crecí, me siento más yo que nunca y digo 'por qué no hablar’, si es mi personalidad.

Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace 2 años que no vivimos más en esa casa. Para que actualices la información.

Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así.

No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande.

Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice 'no tengo batería' y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años, y siempre me han atendido y he aclarado las cosas. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos.

La filosa respuesta de Tauro a la “China” Suárez

“Nosotros contamos las historias que nos llegan. No quiero agredirla, por eso prefiero terminarla acá. Ella tiene la idea de que soy machista y que la tengo con ella, pero la ‘China’ hizo un móvil en Intrusos hace más de tres años y nos mintió en la cara. Nos dijo: ‘Nunca estuve con Vicuña en ese motorhome’”, recordó la periodista, en diálogo con el ciclo Pamela a la Tarde.

Pero eso no fue todo. Tauro también recordó que en ese momento, cuando era “Pampita” Ardohain quien confirmaba la secuencia del motorhome, fue la “China” quien no sólo la negó, sino que además juró por la vida de su hija Rufina que no estaba con el chileno. “Esa historia fue un escándalo. No pasa por machismo o no machismo. Y se supo porque alguien habló. Fue ‘Pampita’ la que dijo que había olor a sexo. ¿O eso es un invento nuestro también? Y ella lo juró por su hija”, cerró.

El móvil al que Tauro hace alusión tuvo lugar en diciembre del 2015, pocos días después de que la propia “Pampita” revelara la historia a los medios. Por ese entonces, la “China” y Vicuña grababan las escenas finales del filme El hilo rojo. Y, contra todo pronóstico, la ex Casi Ángeles aceptó dar una entrevista a Intrusos para dar su versión de los hechos.

En su descargo, la actriz se desvinculó del escándalo, acusó a “Pampita” de haberla agredido física y verbalmente y hasta se animó a explicar que el chileno estaba separado. Eso sí, insistió en que no tenía nada con su por entonces compañero de elenco y lo juró por la vida de su hija. Pero un detalle no pasó inadvertido por los panelistas. Cuando le preguntaron si estaba en pareja con Vicuña, la “China” pisó el palito y deslizó: “Todavía no”.

Lo cierto es que durante ese móvil, la “China” no sólo juró por su hija que no estaba con Vicuña, sino que además se pisó al aclarar: “Por ahora no es mi novio”. El blanqueo de la relación tuvo lugar sólo tres meses después, cuando la actriz y el chileno viajaron a Miami y se mostraron por primera vez juntos.

“Es un blanqueo de la relación, sí. Estoy tratando de encontrar cierta normalidad después de tantos meses de tanta locura. Estoy separado desde septiembre del año pasado (tres meses antes del episodio del motorhome y la palta). Estamos en marzo, tengo la oportunidad y necesidad de ser feliz y de rehacer mi vida. Creo que es una obligación para todas las personas”, confirmó el chileno desde Ezeiza.

La relación no había empezado en el momento en que negué lo que se decía, pero bueno; eso no te lo cree nadie. Voy a sostener y sigo sosteniendo lo que dije"

En esa oportunidad, la “China” también dialogó con los medios apostados en el aeropuerto. “Siempre estuve tranquila, me enamoré de un hombre separado y eso va a estar siempre en mí. Estoy muy tranquila. La relación no había empezado en el momento en que negué lo que se decía, pero bueno; eso no te lo cree nadie. Voy a sostener y sigo sosteniendo lo que dije”.

El falso operativo blanqueo y la historia de Instagram que complicó a la “China” y Vicuña

Corría enero del 2017. Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña celebraban su reciente convivencia con un asado al que sólo fueron invitados amigos súper íntimos de la pareja. Confiados en el resguardo que la impresionante mansión que alquilaron en conjunto les ofrecía, se sacaron el “cassette” y hablaron honestamente sobre el polémico inicio de su relación.

Pero el tiempo le dio la razón a la morocha. Relajada y mientras degustaba una ensalada, la actriz respondió con normalidad la pregunta que le hizo una amiga: “Pero, ¿hace cuánto que están juntos?”. Y, para deleite de “Pampita”, la respuesta fue: “Un año y pico”.

Las palabras de la “China” no tardaron en llegar a los medios. ¿Cómo se filtró el material? Otra amiga de la pareja, que no anticipó el sincericidio de la rubia, estaba realizando una publicación de Instagram Stories, un video que sólo es visible durante 24 horas en la aplicación.

El hecho ocurrió a finales de enero de este año, lo que indicaría que el romance comenzó el último trimestre del 2015, cuando la modelo y el chileno todavía declaraban ante los medios que estaban “peleando por su matrimonio”. "No es mi novio, lo conozco hace dos meses", declaraba en el polémico móvil que le concedió en diciembre a Intrusos. Es decir: se conocieron en octubre.

El comienzo de la relación con Nicolás Cabré y la furia de Tobal

Después de muchos rumores y especulación, Nicolás Cabré y la “China” blanquearon en abril del 2012 su relación. Se conocieron en las grabaciones de Los Únicos, tira de la que también participaba Eugenia Tobal, por entonces mujer del actor. Quien confirmó la relación fue la actriz, en un mano a mano con el humorista Jey Mammón.

Al salir del teatro, los medios se hicieron eco de la confirmación y le preguntaron por Tobal, quien acababa de perder un embarazo. “No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas”, esquivó. En efecto, hacía pocas semanas que ella había anunciado la ruptura con Nacho Viale.

“Lo doloroso es que la persona que amás sea desleal. Eso va más allá de cualquier otra cosa. Yo soy leal, juré lealtad y cumplí hasta el último momento. Las grandes desilusiones dejan marcas, pero hoy esa página está dada vuelta”, reconoció Tobal en diálogo con la revista Gente. La “China”, por su parte, atacó por Twitter con un sugerente mensaje: “¿Hay algo peor que la clásica 'mosquita muerta'?”.