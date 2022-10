Del "me da asquito la bisexualidad", a la ex diputada y el "macho alfa": el nuevo álbum de figuritas de Gran Hermano

Romina Uhrig

La exdiputada nacional por el kirchnerismo tiene 34 y vive en Moreno, localidad de la que fue intendente entre 2015 y 2019 su expareja y padre de sus tres hijas, Walter Festa: "Lo amé muchísimo, pero ya está".

"Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma", reconoció la exlegisladora. "¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza... Cada tanto me pongo botox", contó.