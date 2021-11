Del "no se le paró" a la cena secreta en la que Wanda le disparó con todo a Icardi: "No te creo más"

Se siguen conociendo nuevos detalles del escándalo por el Icardi Gate. Ahora, a casi tres semanas de que Wanda Nara destapara la olla e hiciera pública la infidelidad de su marido con Eugenia "la China" Suárez, salieron a la luz nuevos detalles de la conversación telefónica en la que la empresaria interpeló a la actriz tras descubrir los mensajes. Cómo está el matrimonio Icardi y la feroz pelea en un restaurante de Milán en el que la representante le cantó "las cuarenta" en público al padre de sus hijas Francesca e Isabella.

El único dato certero en el que coinciden ambos bandos es que Wanda llamó a la "China" ni bien vio los mensajes en el celular de su marido. Primero le pidió el teléfono a Yanina Latorre (la panelista de Los ángeles de la mañana que oficia de vocera desde el inicio del escándalo), pero ante su negativa decidió apelar a Zaira Nara, con quien la ex Casi Ángeles mantenía una buena relación e incluso compartían grupo de amigas. ¿Qué se dijeron? Ahí es en donde se dividen las aguas.

Desde el entorno de la "China" reconocen que la actriz le confirmó desde un principio el encuentro con Icardi en el hotel en París, aunque le habría aclarado que no llegaron a consumar porque el delantero del Paris Saint Germain no logró mantener su erección. "Quedate tranquila que no pasó nada porque no se le paró", le habría revelado la actriz a la empresaria. Icardi, tal vez herido en su "masculinidad", también le reconoció a Wanda el encuentro (luego de que la empresaria recibiera en un mail anónimo todos los papeles que prueban el mismo), aunque le explicó que el acto sexual no se concretó porque estaba "con fiebre".

Con o sin fiebre, lo cierto es que Icardi insiste en su determinación de continuar con el matrimonio, algo que Wanda aún no definió. La empresaria y el futbolista ya firmaron un acuerdo comercial en el que Wanda pasó a ser la titular de la sociedad desde la cual manejan todos sus activos y pasivos (hay en juego contratos, obras de arte, tres propiedades, autos de lujo y derechos de imagen, entre otras cosas), pero aún la decisión con respecto a avanzar o no con el divorcio no se tomó.

De acuerdo a lo consignado por los medios italianos, Wanda y Mauro fueron a cenar a un exclusivo restó de la ciudad de Milán en el que protagonizaron un escándalo. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante la charla, el jugador le suplicó que no avanzara con su decisión de separarse y le prometió que no volvería a engañarla. ¿El dato fundamental? El encuentro se dio en un local gastronómico argentino y los testigos de la mesa pudieron entender con toda claridad de lo que estaban hablando. La respuesta de Wanda habría sido categórica: "No te creo, me lo vas a volver a hacer".