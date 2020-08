Del "no soy operadora" a la chicana abierta al presidente: Juana Viale volvió a redoblar la apuesta

Ya perdimos la cuenta, pero desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19) Juana Viale realizó varias críticas hacía el presidente Alberto Fernández por el manejo no sólo de la pandemia, sino también del aislamiento social. La última de ellas fue ayer por la noche cuando “chicaneo” a la Casa Rosada con el anuncio del viernes.

"Otro sábado más en la no cuarentena. No sabemos como decirlo ¿¡Yo ya no sé! Que alguien me diga", dijo al inicio del programa, poniéndose picante desde el comienzo. "Señor Presidente, ¿en qué fase de la no cuarentena estamos? ¿O cómo la denominamos?", agregó antes de mostrar el look elegido para la noche.

"A ver si alguien sabe como nombrar la nueva fase, la no cuarentena en la que estamos", preguntó en voz alta. "Cuarentena blue, cuarentena paralela", agregó entonces con ironía.

Además, se refirió a los videos que circularon en las redes sociales en las últimas horas, en donde se mostraban colectivos y camiones estacionados en la Quinta de Olivos. "Había muchos camiones en la Quinta de Olivos, camiones de catering. Impresionante, solamente te podés juntar si tenés un mínimo de 50 invitados y pedís catering", disparó sin tapujos.

Con respecto a la cuarentena, Juanita tuvo otras intervenciones a lo largo del programa. La semana pasada, la nieta de Mirtha cargó las tintas contra el Gobierno: "A los argentinos nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar. Vos ves que un vicepresidente (por Amado Boudou), que estuvo preso, ahora va a cobrar la jubilación honorífica, retroactiva. Muchos que estaban imputados salen. Todo es muy volátil. Siempre hablan de que son un poder muy independiente y tampoco se lo puede cuestionar”.

La actriz volvió a apuntar contra Fernández, mientras se debatía el difunto proyecto de expropiación de la empresa Vicentín. "A veces el presidente parece más un vocero, que la persona que toma decisiones", cuestionó, en línea con sus recientes declaraciones en el ciclo de Jey Mammón en las que reconoció que votó a Macri y advirtió: "Si tuviera que volver a elegir, lo votaría también. No soy macrista. Alberto me gusta mucho, pero lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás”.

Semanas atrás dejó entrever que suele violar la cuarentena para mantener relaciones sexuales con su novio al menos una vez a la semana. En el medio del programa, en el que estaban invitados Oscar “Negro” Oro, Eduardo Feimann, Baby Etchecopar y Fernando Carnota, a la nieta de la Chiqui le preguntaron por su relación con su novio. “¿Se ven con Agus de vez en cuando?”, le preguntó el Negro Oro.

“Sí, obvio”, respondió Juanita con una mirada socarrona para luego añadir que una vez por semana se ven con su novio. Ninguno en la mesa se percató de que la nieta de Mirtha estaba confesando un delito. "¿Cada cuánto se ven?", indagó el Negro Oro. "Y... nos vemos una vez por semana. Pero la pandemia a veces es compleja", se quejó.