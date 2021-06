Del derrape de Canosa al esperado reencuentro de Dalmau con su novio: las perlitas de show

Gastón Dalmau habló de lo duro que fue estar lejos de su pareja y cuáles son sus nuevos planes

¡Y un día pasó! Pese a que desde hace semanas se sabe que era Gastón Dalmau quien se consagraría campeón de la segunda entrega de MasterChef Celebrity Argentina, lo cierto es que los fans del reality culinario de Telefe recién pudieron ver anoche la tan esperada final con Georgina Barbarossa. Los planes que se vienen para el ex Casi Ángeles y cómo sufrió la distancia de tantos meses con su pareja, José.

El campeón del reality reconoció que fueron meses muy pesados y que incluso en un momento pensó en abandonar la competencia televisiva. "Llegué (a la Argentina) el cuatro de diciembre y no pude volver más a mi casa de Los Ángeles. Había pautado (por contrato) que a la mitad del certamen me iba a ir una semana, pero por la cuarentena que tenía que hacer a mi regreso no se podía, entonces me quedé. Llegó un momento en que me enojaba fácil y la pasaba mal. Fue una mezcla (de sensaciones)", reconoció en diálogo con el portal Teleshow.

"No me estaba yendo bien en el programa, estaba cansado; era un ritmo agotador. Estaba angustiado: Veía que no teníamos fecha del final y yo pensaba: '¿Cuándo se termina todo esto?'. En una de las devoluciones de Germán Martitegui, me dijo: 'No te enojes más porque no sirve'. Ahí hice el click. También estuve de miércoles a domingo en cama por una gastroenteritis y cuando me logré levantar, recién el último día, lo tomé de otra forma. 'Estoy acá para pasarla bien, para divertirme, no para sufrir', pensé. Y eso fue un fluidón de energía", reconoció.

Instalado desde hace años en Estados Unidos junto a su perro Roger y José, su pareja; para Dalmau fue aún más difícil la competencia. "El apoyo estuvo siempre, desde un principio. El tema es que se iba estirando mi regreso y cada vez veía más lejos mi casa, mi estudio de música. Si bien acá estoy cómodo, mi vida no está acá. Gracias a Dios, las comunicaciones de hoy en día permiten estar en permanente contacto", sumó.

¿Cómo sigue ahora su vida luego de haber ganado los $1.200.000 de premio y la beca para seguir estudiando cocina por un año? "Estoy averiguando para ver cuándo puedo hacer la beca que nos ganamos. También estoy teniendo algunas charlas con Telefe para seguir trabajando con ellos. Pero mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones y descansar hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger; y mi pareja, José. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos".