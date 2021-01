Del "nuevo rostro" de Demi Moore a los famosos que se pasaron de mambo en el quirófano

A sus 58 años, Demi Moore se convirtió en la gran protagonista de la semana de la alta costura en Paris. Kim Jones, el nuevo director de la casa italiana Fendi, utilizó a Naomi Campbell, Kate Moss, Cara Delevigne y Bella Hadid, entre otras top models, para mostrar sus nuevas y elegantes prendas sobre la pasarela. Pero todas ellas se vieron eclipsadas por el "nuevo rostro" de la actriz.

Si bien siempre se mostró contraria a las operaciones estéticas, la protagonista de Ghost lució un impactante cambio físico que desató todo tipo de comentarios y críticas. Su rostro en cuestión es muy diferente a lo que Demi nos tiene acostumbrados: sin una sola arruga en la frente, con la nariz más redondeada, los ojos más juntos y con unos desorbitantes pómulos y la boca, la actriz no mostró ninguna expresión facial.

Cabe recordar que años atrás, la también protagonista de A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993) y Disclosure (1994) había remarcado que se oponía a las cirugías para combatir el paso del tiempo: “No me gusta la idea de tener una operación para suprimir el envejecimiento. Es una manera de combatir la neurosis. El bisturí no te hará feliz. Nunca juzgaré a quienes ya lo hicieron; si es lo mejor para ellos, entonces no veo el problema”.

De esta manera, Demi se unió al grupo de famosos que han transformado su rostro a base de cirugías estéticas. Entre algunos de los casos más resonantes, se destaca el de Donatella Versace, la diseñadora es un claro exponente de una cirugía estética mal realizada; Renée Zellweger, una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes del cine; y Jackie Stallone, la madre de Sylvester Stallone.

Claro está. también están los casos de Mickey Rourke, cuyo rostro seductor de los ´80 se fue transformando hasta el punto de parecer otra persona; Courtney Cox, la ex protagonista de Friends se aplicó botox, acudió a un estiramiento facial y después se aplicó implantes de relleno que deformaron su rostro; y Melanie Griffith, quien alcanzó su punto máximo en 1988 con su nominación al Oscar por Chica trabajadora.

En este último caso, cuando desde ¡MI! Noticias se le preguntó a Griffith si se daba cuenta de cuánto la afectaron negativamente sus cirugías en Hollywood, ella respondió con franqueza. "No, no lo hice hasta que la gente comenzó a decir: ´Oh, Dios mío, ¿qué ha hecho ella?´ Me dolió mucho. Fui a un médico diferente, y él comenzó a disolver todo esto que esta otra doctora había puesto. Con suerte, ahora me veo más normal", explicó.

Michael Jackson, el difunto Rey del Pop, fue cambiando su apariencia con el correr de los años. El cantante se sometió a numerosas cirugías plásticas, incluidas varias rinoplastias y blanqueamiento de la piel. A pesar de esto, el músico siempre insistió que no se había sometido a ninguna cirugía en su cara a excepción de su nariz. "Me ayudó a respirar mejor para poder tocar notas más altas … ", sostuvo.

Sin embargo y de acuerdo a los registros de la autopsia que publicó en tabloide británico The Sun, el cantante estaba calvo, tenía cicatrices en varias partes de su cuerpo debido a cirugías estéticas e inyecciones de analgésicos. Aparentemente sus labios y cejas estaban tatuados. Además, su cuerpo tenía manchas de la enfermedad de vitíligo que le diagnosticaron en 1986, no tenía cabello y utilizaba una peluca pegada al cuero cabelludo.