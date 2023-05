Del "olvidemos la diferencia de edad" al "Jey le dio amor": el machismo a flor de piel en Polémica en el Bar

Comenzó el nuevo ciclo de Polémica en el Bar a través de la pantalla de América, cumpliendo su temporada número 60 al aire. Con varios cambios dentro de la misma, principalmente con la conducción de Marcela Tinayre como una de las máximas novedades, el primer programa tuvo un popurrí de cosas que cumplieron con la consigna del nombre: polémica.

Con la hija de Mirtha Legrand a la cabeza, acompañada en la mesa por Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Walter Santiago, conocido como Alfa y Marcelo Polino, el puntapié para generar todo tipo de escándalo y cruzar diferentes opiniones fue cuando la conductora instaló el tema de Jey Mammón para debatir, a través de la “preocupación” que tiene por la salud mental del ex conductor.

Todo empezó cuando Tinayre arrastró a la mesa la entrevista que le brindó Jey Mammón a Infobae, en el cual sostuvo que se encuentra “muerto en vida” y confesó que demandará a través de vía judicial a diferentes conductores y personajes de la televisión que hablaron de él desde que se dio a conocer la denuncia realizada en su contra por parte de Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abuso sexual con acceso carnal durante su infancia.

Lo cierto es que dentro de los medios de comunicación, se abrió una grieta en el cual algunos se mostraron a favor de Jey y otros del lado de la víctima. Hay una realidad y comprobada, que es que Benvenuto, al momento de tener relaciones con Jey, era menor de edad y el cantante tenía en su momento 32. La denuncia fue realizada tiempo después, en el año 2020 y la justicia decidió prescribirla en el 2021, por lo cual le dio la mano derecha a Mammón diciendo que es inocente.

Ante esto, fue la conductora quien comenzó opinando sobre las últimas declaraciones de Jey y sobre cómo está hoy después de todo lo vivido: “A mí me preocupa muchísimo Jey. Ese hombre está quebrado”, analizó. Sin embargo, lo peor dentro de sus dichos, llegó después, cuando aseguró: “No importa, olvidémonos de la diferencia de edad. Hubo mucho amor en la pareja, fueron seis años”.

“Jey porque es una persona pública, pero también esto puede pasar en muchos hogares. Puede pasar que sean amenazados, que se cuente estas cosas… un chico que no tiene defensa a través de los medios, le arruinan la vida. Lucas tuvo una vida terrible, es cierto. Pero los tiempos se mezclaron”, manifestó.

Sobre el accionar de los medios de comunicación a la hora de informar y notificar lo sucedido, arremetió: “Hubo ensañamiento. No le dieron lugar a decir que paren, no le dieron su oportunidad. Vimos en todos los canales de televisión las cosas terribles que dijeron de él. Hay algo que es verdad, si a vos te acusan de algo tan terrible, saltas. Sobre todo que sos un hombre que ya estás en otra posición”.

Pero, rápidamente, el primero en hablar en defensa del ex conductor fue su amigo Gabriel Schultz, con quien compartió su programa llamado “Los Mammones”. En su momento, cuando salió a la luz la noticia, había declarado que no podía hablar del tema hasta tener una conversación con Jey y que pueda brindarle la información precisa de lo que pasó. Ahora, arremetió con los tapones en punta para defender a su compañero.

“A Jey le preocupaba Lucas. Él estuvo una semana callado porque no podía creer que Lucas, con quien se amaron mucho, le estuviera haciendo esto”, sostuvo. “Lucas no admite que hubo ese amor porque tendría que salir a pedir disculpas y no lo va hacer. Lucas tuvo una vida horrible y apareció una persona que le dio un amor. Algo que nunca en la vida tuvo, pero él no lo dice porque fue Jey quien decidió cortar la relación”, analizó.

En la misma línea, también opinó sobre los medios y periodistas que hablaron sobre Jey. “Tiene este enfrentamiento con los medios porque mintieron. Porque hicieron una carnicería. Hay gente que hasta hace un día antes comía con él. Lo traicionaron. Fue como una piña en el medio de la boca”, sentenció.

Al debate se sumaron todos y no quedó nadie sin hablar. "¿Cómo saben que hubo absoluto amor?", preguntó desconfiada Eliana Guercio, ante los dichos de Schultz. Sin embargo, fue Flavio Mendoza quien rápidamente arremetió contra ello. “Lucas no dice que hubo ese amor. Si le dio amor… ¿Por qué Lucas no hizo eso?” Además, declaró: “¿Por qué Jey no salió en el momento a decir que estaba enamorado? Si vos a mí me acusas de algo que no es verdad, yo te voy al cuello hasta la última consecuencia…”

Asimismo, deschavó, sin nombre, que dentro de los medios también hay otras personas que podrían ser denunciados, pero que se salvan de que todavía nadie les dijo nada, por lo cual son los protegidos. “Me parece que está mal que se encarnice con Jey Mammón, cuando sabemos que está lleno de personas que hacen de todo, en el medio, en la vuelta de tu casa. Todos sabemos de mucha gente que no se dice nada porque tiene más poder”.

Lo cierto es que de manera desconfiada, Chiche Gelblung lanzó: “No te tenes que olvidar de la diferencia de edad”, haciendo hincapié a lo dicho por Tinayre. “Lucas es un denunciador profesional, es la tercera denuncia que tiene por esto. Ojo con Lucas. Tuvo dos denuncias previas. Pero en esta, no hay pruebas. Yo creo que Jey se va a reinstalar, va a volver. Si un tipo sale con una pendeja de 16, es un canchero. Si un chabón sale con un pendejo de 16, ahí está el machismo y la homosexualidad”, subrayó.

Sobre lo mismo, Marcelo Polino insistió: “Fue secuestrado por una banda de pedófilos. Todo lo que declaró Lucas en las otras causas, fue comprobado. La cantidad de videos, el colchón, todo lo que dijo. Era un chico muy vulnerable a los 14; 15 o 17 años”.

Para cerrar, Alfa, comentó que “Jey lo rescató”, a Lucas, de la vida que llevaba en su adolescencia. Ademas, remarcó: “No importa que sea homosexual, menor, mayor… Vos conoces a la otra persona, a la que fue tu pareja, el día que te separas. Más allá de sexualidad, de todo, vos conoces a tu ex pareja cuando te separas”

A la hora de describir la problemática sobre la diferencia de edad que tenían Lucas y Jey cuando mantenían el vínculo, sentenció: “No olvidemos también que idolatraban a los que salían con chicas de 14 años en Cuba. Eran dioses. Tenían 4 chicas, 5 chicas de 14 años”, haciendo referencia a Diego Maradona. A raíz de la denuncia y la forma en la que la comunicaron los medios y los que hablaron sin informar sino más bien opinando sobre la situación, Jey Mammón contó que los demandará a todos a través de vía judicial. Ellos son: José Núñez; Ángel De Brito; Nazarena Vélez; Yanina Arrusa; Karina Mazzoco; Florencia De la V; Augusto Tartufoli y Lucas Benvenuto.