Del operativo "retengamos a Rachel" a la apuesta de Bruce Willis: diez secretos que no sabías de Friends

Esta semana se cumplen 25 años de la emisión del primer capítulo de Friends y para recordarlo te vamos a contar diez secretos que quizás no sabías.

Quiero tocar la guitarra todo el día

Pheobe Buffay, personaje interpretrado por Lisa Kudrow, en ninguna parte de la serie logró tocar bien la guitarra, incluso cuando se definía como música. ¿Por qué pasó esto? Los productores no buscaron en ningún momento que suceda eso, sino todo lo contrario. Querían mostrar una evolución en el personaje, sin embargo Kudrow no quería tomar clases para saber tocar la guitarra.

El mítico sofá que era basura

Una de las escenografías que más se utilizó durante el show fue el café Central Perk y dentro del mismo siempre se reflejó el sillón en el cual se sentaban los protagonistas para compartir anécdotas, situaciones y demás. Lo que pocos saben es que ese mueble se encontró de suerte en uno de los galpones de la productora y los guionistas decidieron aprovecharlo.

Seguridad nivel NASA

La diferencia entre las grabaciones de la primera y la segunda temporada fueron notorias para todos los que trabajan en la serie. Detectores de metales, seguridad privada y un estricto control de quiénes ingresaban y salían del set fueron sólo alguna de las medidas.

“En la primera temporada la audiencia del estudio creaba un ambiente cálido y cómico, la energía era muy buena. Cuando grabamos la segunda temporada, era un circo. Recuerdo que había detectores de metal y el estudio estaba abarrotado de gente", contó el actor Vincent Ventresca, que encarnó al novio con problemas de alcohol de Mónica. "En la primera temporada tenían un show al que le iba bien, pero no eran como The Beatles. En la segunda temporada, en cambio, sí eran tan grandes como The Beatles", explicó.

El giro, para mal, del actor que fue el prometido de Rachel

En una de las primeras escenas del primer capítulo se introduce a Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston, que se había escapado de su propia boda dejando a su prometido, el Dr Barry, en el altar. Lo que pocos saben es que el actor que hizo de Barry en la serie, Mitchell Whitfield, había audicionado para el papel de Ross. "A mi esposa aún le molesta un poco que no haya obtenido el papel de Ross. Podría haber ganado millones de dólares. Pero la verdad que yo no pienso en ello", recordó el actor en una entrevista reciente.

A mi esposa aún le molesta un poco que no haya obtenido el papel de Ross. Podría haber ganado millones de dólares"

Aniston casi se va de Friends

Aunque no lo crean, Jennifer Aniston en un momento del show estaba tan cansada de Rachel que amenazó con largar su papel y, obviamente, la serie. Esto sucedió durante la primera temporada de Friends, cuando la actriz también grabó otra sit com muy similar. Ante los primeros síntomas de cansancio, y ante la certeza de que Friends podía llegar a ser un éxito, el equipo de programación de NBC decidió tirarle con “de todo” a la otra comedia para forzar su cancelación, cosa que finalmente ocurrió luego de que se emitieran tan sólo 10 episodios.

Un casamiento sin nadie del elenco

En 2015, 11 años después de que finalizó la serie, Jennifer Aniston se casó con Justin Thereoux en una boda íntima. Del cast original de Friends no invitó a ninguno de sus ex compañeros; ni siquiera a Courteney Cox de quien es madrina de su única hija.

Las adicciones de Perry

Matthew Perry, por la fama acaecida, luchó durante temporadas (sobre todo entre la tercera y la sexta) frente a dos adicciones que casi lo llevan a la ruina mental más que económica: alcohol y píldoras.

La apuesta que perdió Bruce Willis

Durante el rodaje de la película The Whole Nine Yards, Matthew Perry hizo una apuesta con su compañero de reparto, Bruce Willis, a que si se colocaba en el número 1 de la taquilla cuando se estrenase, Willis tendría que aparecer en Friends de forma gratuita. Al parecer ya estaba cerrada su colaboración de forma previa. La predicción de Perry fue acertada y el famoso actor no se llevó ni un céntimo tras interpretar a su personaje (que apareció en varios episodios). Lo que hizo fue donar el dinero a una ONG. Interpretó al padre de una alumna universitaria que mantuvo un romance con Ross y que, para complicarlo más, se enamora de Rachel.

Embarazos de la realidad a la pantalla

A veces en las series los guionistas tienen que adaptarse a lo que le sucede a los actores en la vida real. Y algo así pasó con el embarazo de Lisa Kudrow; a principio del rodaje de la cuarta temporada hizo que los escritores tengan que idear una forma de que también su personaje pase por un embarazo ya que iba a ser imposible disimularlo y el resultado final fue que Pheobe les ofreció a su hermano y cuñada su vientre para que pudieran ser padres.

Más embarazos, pero escondidos

Otro embarazo llegó con Courteney Fox en la última temporada. Sin embargo, no pudo mostrar su panza porque se había revelado que Mónica y Chandler no podían tener hijos. Así que tuvieron que usar diferentes objetos para ocultar su crecimiento. Curiosamente, es divertido ver cómo los productores se las ingenian para esconder las barrigas en la televisión.