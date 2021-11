Del origen de "que noche, Teté", al "pipicucú" de Olmedo: las frases de los famosos

La ex modelo y empresaria Valeria Mazza contó ayer cómo fue el surgimiento de la frase “qué noche Teté” que el estilista Roberto Giordano utilizaba como muletilla para empezar los desfiles de moda junto a la también conductora Teté Coustarot. Entrevistada en el programa Los Mammones, Mazza le propuso al conductor explicarle los detalles de cómo surgió la tradicional frase.

“Bueno, el ‘qué noche, Teté' lo inventó (Alejadro) Gravier... ¿tenés tiempo?”, arrancó la empresaria, cuando el conductor le había consultado con temas relacionados a esa frase. Pero ante la revelación, Jay Mammon quiso saber mas. “Imaginate que yo vivía todo el año afuera y venía a fin de año y quería participar de estos desfiles. Si hacía algo bueno, lo quería mostrar en mi país y hacíamos los desfiles de Giordano”, siguió.

“De repente, se llenó, se llenó y en un momento va a empezar el desfile, y viene Roberto y le dice a Alejandro: ‘Yo mando el segundo desfile, no puedo dejar entrar más gente’”, contó Mazza. Con todo ese contexto, el marido de la ex modelo se puso a hablar antes del segundo desfile con Teté. “Ale la cargaba, (le decía) ‘qué noche, Teté eh, qué noche Teté’. Y ahí nace”, blanqueó Mazza quien de esta forma contó como fue el surgimiento de la frase.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero a lo largo de la historia de las celebrities del país hay varias de este tipo. Una de las que recientemente tuvo su explicación fue el sello “pipí cucú” de Alberto Olmedo. Una de las frases de cabecera del comediante se debió a su relación de amistad estrecha con el campeón del mundo y femicida, Carlos Monzón. Cuando el boxeador iba a conocer al alcalde de París para recibir un premio internacional, su entorno le explicó que debía saludar, seguir un protocolo y agradecer diciendo: Merci beaucoup (muchas gracias en francés).

Sin embargo, de acuerdo a lo que recordó el periodista Cherquis Bialo, esto no sucedió. "Llega el momento, aparece el alcalde, le entrega el premio, como le habíamos dicho, y nosotros desde abajo del escenario hacíamos la mímica de merci beaucoup". Monzón asiente con la cabeza, le entregan la plaqueta, gira, la muestra ¡y no va que se da vuelta y dice 'pipí cucú'", contó, en una entrevista al sitio Infobae, Cherquis.

Por fuera de esto, están quienes sostienen que la frase “Pipi Cucú” tiene que ver con cómo suena una abreviación que se suele utilizar mucho en los Estados Unidos. Cuando en ese país se hace alusión a algo de calidad casi perfecta se dice que es PP. QQ por “Perfect Quality”. De ahí dicen, también se habría inspirado Olmedo.

Otra de las que ya está en el tintero nacional es la que dijo el difunto Diego Maradona en su partido de despedida. “La pelota no se mancha”. Ayer se cumplieron 20 años de ese partido que se jugó en la cancha de Boca. "No sé cómo pagarles por esta alegría. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y de hacerlos felices a todos ustedes y creo que lo logré. Esto es demasiado para una persona", empezó Diego, que continuó: "No hay cancha como ésta, un templo del fútbol. Le agradezco a Dios que haya creado la Bombonera y que me haya hecho de Boca”.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, fue su cierre.