Del desplante a Sandra Borghi, al fuerte cruce entre Barili y Cristina Pérez: las "coronapeleas" en vivo durante la cuarentena

La pandemia del coronavirus (Covid-19) genera muchas tensiones al aire y eso queda en evidencia, sobre todo, en las últimas dos semanas cuando se vivieron verdaderas “coronapeleas”. Fueron tantos los casos que en esta nota en BigBang te vamos a recordar los más relevantes.

Las grúas y Rodolfo Barili vs Cristina Pérez

La mítica pareja de conductores de Telefé Noticias protagonizó un fuerte momento de tensión esta semana cuando trataron al aire el retorno de las grúas de acarreo en la Ciudad. "Si la Ciudad no abre ninguna tarea, si la Ciudad se niega a que vuelva un mínimo de actividad, ¿hacía falta que volvieran las grúas? Siempre polémicas, que en un minuto y medio hacen que pagues fortunas. No abrís de manera formal ninguna actividad económica y vas a joderle la vida al vecino, a sacarle guita . ¿El foco dónde está? ¿En que vuelvan las grúas a hacernos multas?”, criticó el periodista.

Luego de la queja de Rodolfo Barili por la situación, Cristina Pérez recogió guante.”Yo tengo una visión distinta a la que enfoca en la molestia por las grúas. Primero: tenés que estacionar bien. Segundo: tenés la situación de que hay controles para que no se viole la cuarentena. Si el vecino estacionó mal y pasó la grúa, tampoco tiene derecho a ir a amenazar a una mujer con que tiene coronavirus. El foco no es la grúa”, retrucó ella.La tensión entre ambos fue ascenso y terminó con ambos repitiendo, y hablando por encima del otro, sus argumentos.

Lorena Maciel y la ignorada a una víctima de violencia de género

La periodista Lorena Maciel vivió una situación un tanto confusa este viernes cuando llevaba adelante un móvil por la pantalla de Todo Noticias (TN) en la zona del Santuario San Cayetano, en Liniers, donde dialogó con el cura Ignacio Bagattini y relató las historias de algunos vecinos del lugar en medio de la cuarentena en el marco del día del trabajador.

Fue en ese momento cuando la también conductora de las mañanas en la señal de noticias se topó a una mujer que se alegró al ver las cámaras y lanzó una fuerte denuncia: su marido, un supuesto gendarme que trabaja actualmente como agente de seguridad privada, la habría violado y borrado sus huellas dactilares para que no pudiera realizar ningún tipo de denuncia.

Ante los ojos de los televidentes, la actitud de la periodista no fue bien vista, ya que le prestó atención por algunos segundos y luego se retiró del lugar advirtiéndole a la mujer –que se encuentra en situación de calle- que la estaban llamando cruzando la calle.

Según aclaró minutos más tarde Guillermo Lobo, la producción de TN le tomó “los datos” a la mujer y pasaron su caso a asistencia social de la Ciudad de Buenos Aires. “Van a dar parte a quien corresponda. La mujer lo dijo al pasar y vamos a tener esos datos”, dijo el conductor.



¿Romance en Puerta?

En la emisión del lunes del programa Está Pasando de la señal TN, los conductores Sandra Borghi y Pepe Gil Vidal protagonizaron un momento que terminó viralizándose en Twitter. "Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir", lanzó Sandra hacia su compañero, que recibió la frase con gesto serio y sorprendido. "Es importante que la gente lo sepa", agregó Borghi claramente buscando incomodar a Gil Vidal, siempre adusto y sobrio frente a las cámaras. "Títulos", atinó a decir el periodista dando paso al informe horario de TN.



Duelo de angelitas

Yanina Latorre y Karina Iavícoli se sacaron chispas en Los Ángeles a la Mañana (LAM) por las críticas de esta última contra la esposa del ex futbolista por los dichos en sus vivos con Lizardo Ponce. “"Lo de Instagram lo debe hacer para que le pongan un programa pero yo no hablo mal ni le piso la cabeza a nadie”, fue la declaración de Ivavícoli a la revista Pronto que desató la furia.

Tras aclarar una y otra vez que no se refería a su compañera sino a su "estilo de trabajo", la periodista repitió: "Miralo, está toda la nota completa”. "No, no tengo tiempo. Tengo que dormir la siesta a la tarde. Pero no te preocupes, no te nombro más. A partir de hoy te pongo como palabra prohibida en los vivos", expresó casi a los gritos la panelista de Polino auténtico .

Lee más | La historia detrás del pedido a una periodista de TN que generó polémica en las redes

Frente a la pregunta del conductor del programa de por qué le molesta tanto lo que opina Karina, Yanina advirtió: "Que me critique, no me importa, pero por qué no le puedo contestar. Si está hablando de mi es porque quiere generar quilombo y entonces contesto. Les doy cuatro portales", dando a entender que su compañera estaba buscando prensa. "Yo hace años que laburo, mirá que voy a querer generar quilombo con vos. Acá la única quilombera sos vos, mi amor, por favor. Ángel me conoce hace años, sabe la clase de persona que soy", expresó Iavícoli, enojada.