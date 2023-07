Del "pelotud... repelente" del Chino Darín al "me estropeó la noche" de Di Lenarda: "Sposato es un mal educado"

Santiago Sposato, el notero de LAM, causó bronca, enojo e indignación dentro y fuera de las redes sociales después de que el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV pusiera al aire la nota que le hizo a la periodista, Mariel Di Lenarda, luego de que ella le ganara el Martín Fierro como "mejor panelista" a Yanina Latorre y Sol Pérez.

Resulta que en la 51° entrega de los Premios Martín Fierro, Mariel se consagró como la Mejor Panelista y en este marco, Sposato, cronista de LAM, fue a entrevistarla. Pero en vez de hacerle preguntas, el notero cuestionó su triunfo y le dijo que le parecía “injusto” que ella haya ganado en vez de la mujer de Diego Latorre, su compañera de programa.

Como era de esperar, el cronista esperó a los ganadores de los premios para realizar las clásicas notas del después. Di Lenarda se paró frente a la cámara, esperando preguntas sobre la emoción de ganar la codiciada estatuilla, pero Santiago fue muy ácido y le lanzó apenas la vio: "Por más que nos parezcas una periodista excelente, si nos parece injusto que hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo".

Sorprendida, pero con altura y siempre manteniendo el temple, Mariel solo atinó a decir: "Bueno, la verdad me dejaste sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos... la fui a buscar a Yanina, a Sol (Pérez). ¿Te parece injusto de verdad?". Pero lejos de detenerse, el notero tiró: "Sos una excelente periodista, y tal vez lo merecés como labor periodística. Me parece que como panelista, Yanina hoy en televisión, está lejos primera". "Pero es una opinión personal", le aclaró.

"No, no, me encanta, se lo reconocí en privado y también lo hago ahora frente a las cámaras de LAM. Pero bueno, no me gusta la palabra injusto. Yo laburo hace millones de años y estoy haciendo trabajo periodístico en un panel", le señaló. "De todas maneras, vos podés pensar que se lo tenía que ganar ella, yo también le dije que era la reina de las panelistas, pero es un premio que estoy disfrutando y no voy a pedir perdón o disculpas porque me lo dieron", afirmó la periodista. q

La respuesta de Mariel

Esta mañana en el programa de Nosotros a la Mañana, Mariel -que ganó el Martín Fierro por su labor en ese programa de El Trece- tomó la palabra y manifestó que nunca pensó que tendría que "dar explicaciones de por qué la Asociación de Periodistas del Espectáculo me da un premio y considera que soy merecedora de tenerlo y ganármelo". "Ceo que me lo merezco y lo quiero disfrutar, no quiero estar metida en esto porque yo no llegué a ganarme esa nominación por quilombos, sino por laburo (...) En todo caso hay 72 miembros de APTRA, 72 teléfonos para consultar porque me dieron ese premio", aclaró.

En cuanto a esa noche, la periodista recordó que esos comentarios le arruinaron, lo que tenia que ser, su mejor momento. “Ven que llego re contenta con el Martín Fierro, lo veo a Santi Sposato, que no soy amiga, pero lo veo en la puerta muchas veces, y la verdad es que casi me estropeó la noche, la sensación no me la pude sacar en toda la noche. La angustia que me dejó. En un momento me acusó de que robé un premio. Loco, laburo hace millones de años", señaló.

Al terminar, manifestó que el notero le envió a la mañana un mensaje a su celular: "Me envió una foto que decía ´te envío este fotón por el mal momento´". Lo llamativo es que Sposato intentó interactuar más tarde con la panelista a través de las redes sociales, luego de que Di Lenarda les pusiera a las periodistas Nilda Sarli y Gabriela Radice "las quiero" debido a sus muestras de apoyo. Acto seguido, el cronista respondió a ese comentario y le agregó "Yo también te quiero".

La respuesta del notero

Después de la nota, el notero salió a responder en el aire de LAM. "Hay mucha revolución con tu nota. Acá algunas chicas se enojaron, las redes están estalladas", comenzó diciéndole Ángel De Brito. "Sí, ustedes son todos unos caretas porque todos están diciendo lo mismo que yo, que Yanina se lo merecía", respondió el notero.

"No me digas careta. Yo pienso que hay que decir las cosas educadamente y en la cara", insistió el conductor. "Se lo dije educadamente en la cara", aseguró Sposato. "Fue fuerte", dijo Nazarena Velez. Lejos de apaciguar el tema, el cronista lanzó irónico: "Si quieren el próximo Martín Fierro dejó el micrófono en el canal y llevó flores". "Estás muy patotero", agregó el conductor de América.

El cronista lejos de tomar conciencia de su mala actitud, continuó diciendo que más allá de sus palabras le dijo “como tres veces que es una excelente periodista”. "La dejaron a Yanina en medio de esta guerra fría entre APTRA y los 'chimenteros'", señaló.

La respuesta de Yanina Latorre

Luego de no ganar la terna, la mediática no ocultó su tristeza. "Ustedes son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles, ¡perdí! Están todos indignados", deslizó. A lo lejos se escuchaban los gritos de Ángel y Diego Latorre. "Para mí es una broma de mal gusto", dijo el exfutbolista. "Injusticia total. Váyanse a cagar APTRA", retrucó el conductor.

Las redes y los famosos

La nota comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, mucha gente comenzó a cuestionar duramente las “preguntas” del periodista. Más allá de las personas, su colega Sandra Borghi salió a defender con uñas y dientes a Mariel. "Injusto es que vos trabajes en un medio y hagas de periodista… algo que claramente NO SOS! Porque un periodista no maltrata, no hace juicio de valor y menos violenta a una mujer como lo hiciste vos. SOS UN MALEDUCADO. Mariel Di Lenarda se comportó como una dama #Lamentable", escribió primero.

Y luego en otro tuit agregó: "Hacete un curso de periodismo, Sposato a ver si aprendés algo. O mejor dedícate a otra cosa. Porque ya demostraste que de periodista no tenés nada. Es más, yo que vos, me leo algún libro de buenos modales a ver si aprendés a tratar a una mujer como Mariel".

Romina Manguel también cuestionó a su colega: “Oficio también es poder responder así! Lamento el momento espantoso e innecesario que pasaste cuando sólo querías festejar. Él podría haber defendido lo que creía era un premio para su compañera sin desmerecerte. Tamaña colega ese MF vale por dos”.

La periodista Mariana Carpo tomó postura a favor de Di Lenarda y le dijo que "por contestar así tantas preguntas desubicadas y tanta mala onda", también "merecía" un premio. Este comentario fue aprovechado por el Chino Darín, quien sin filtros cargó contra el cronista de LAM: "¡Qué pedazo de pelotudo repelente!", escribió.