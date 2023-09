Del préstamo millonario de Vila a la "venganza" de Suar: arranca el Bailando por un sueño

Después de varios idas y vueltas, negociaciones y cambios en la planilla, este lunes 4 de septiembre volverá a la pantalla chica Marcelo Hugo Tinelli con su programa insignia: el Bailando por un sueño. Sin embargo, su regreso no fue cómo esperaba, ya que sin la ayuda que recibió a último momento, el presentador no habría podido volver a la televisión. O al menos, no este mismo lunes.

¿‘Buenas noches América’ por canal América? Al término de LAM, Tinelli va a debutar a las 21.45 horas con su programa, pero con la particularidad de que va ser la primera vez que lo haga justamente en la señal de Daniel Vila. Desde la señal invirtieron dinero y recursos para que se pueda llevar a cabo el debut del programa, por lo que hay mucha expectativa de lo que pasará con el presentador.

“Tinelli va a empezar con un piso de cuatro o cinco puntos que, según lo que dice la intimidad, con 5 puntos estaría tranquilo. Es poco para la inversión, pero para lo que es la televisión es un rating que te deja con la nariz afuera. Si baja de ahí, estoy diciendo lo que dice él, si hace dos o tres puntos ‘Noche Al Dente’ vuelve a fin de año”, comentó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10.

Con la llegada de Tinelli al canal se produjeron algunas modificaciones en la planilla para adaptar el programa y lograr un mayor puntaje, entre ellas, el programa Noche Al Dente, que comenzará después del Bailando. Su público reaccionó y se enojó ante el cambio argumentando que ‘es muy tarde’. Esto, además, tiene molestos a los trabajadores del canal, ya que sostienen que Tinelli "hace y deshace" todo para su "solo beneficio".

Rial analizó la competencia que tendría Tinelli y afirmó: “No sé si va a llegar a los 20 puntos, pero creo que algo le va a afanar a Got Talent, dos o tres puntos, y un par de puntitos a 8 Escalones. Con cinco que le deje, más cinco que le pueda sumar, dos dígitos puede meter. Es un problema los dos dígitos porque después te van a pedir que lo mantengan”.

La semana pasada, Guido Kaczka, anunció que Los 8 Escalones va a pasar a un horario más temprano que de costumbre, a las 21.30 horas, para competir directamente con Tinelli. Además, anunció que agregará un nuevo y codiciado premio al programa despertando la curiosidad de los espectadores. Todo esto, por obra del gerente de programación de canal Trece, Adrián Suar, quien dio comienzo al operativo "venganza" y moverá los hilos para que la semana próxima arranque por la señal del solcito Buenos chicos, la novela que protagonizará Toto Kirzner, el hijo que el productor tuvo junto a Araceli González.

Además, Rial aseguró que el presentador no está conforme con llegar a cinco puntos y que, desde el canal, tienen una gran ilusión: “No creo que le guste a Tinelli llegar a cinco puntos. Las propias figuras del canal te dicen: ‘A ver qué hace este’, me consta porque lo están diciendo. Y el canal también está invirtiendo, porque uno de los socios le tuvo que prestar un palo verde a Tinelli”.

Cuando fue consultado si se le prestó la plata por parte del Canal, Rial respondió: “No, de su bolsillo. No sé si lo saben por eso lo cuento, porque no llegaba. Hay una mirada extra que es la interna sobre la de Tinelli. Porque él llegó como el tipo que iba a cambiar América y América sigue siendo exactamente lo mismo. No hubo cambio”. Y añadió: “Es cierto que si haces cinco puntos duplicas el promedio del canal, pero es Tinelli”.

Asimismo, remarcó la presión de poder alcanzar el rating esperado y poder mantenerlo: “Tinelli huyó del programa anterior. Tiene baja capacidad a la hora que le vaya mal. Yo creo que va a llegar a dos dígitos, el tema es que se lo van a exigir todos los días. Si de 10.5 bajas a nueve la prensa va a decir: bajó un dígito”.

De esta forma, este año se lleva a cabo la 15ª edición del concurso de baile de celebridades que combina farándula, ritmos y debate. Habrá 30 participantes, entre ellos, Camila Homs, Charlotte Caniggia, Flor Vigna, Romina Malaspina, Lola Latorre, entre otros. Además, va a estar integrado por quienes participaron de la última edición del reality show de Gran Hermano, como Constanza Romero, Juliana Díaz, Tomás Holder, Romina Uhrig y Alexis Quiroga. Mientras tanto, el jurado está formado por Mori Casán, Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain y Marcelo Polino.