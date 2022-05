Del "que los pobres vayan al campo", al "que el pueblo diga: 'Basta'": el prontuario clasista de Susana

Una más y van. "No me gusta hablar mucho de política porque cuando lo hago después me sacan en todos lados", reconoció tiempo atrás Susana Giménez. Sin embargo, desde que Mauricio Macri abandonó el poder, la diva de los teléfonos se siente cada vez más cómoda a la hora de expresar cuáles son sus verdaderas opiniones y qué piensa en torno a la delicada situación social que atraviesa la Argentina.

Susana empezó con la promoción de su nueva obra teatral y le dio una entrevista a Baby Etchecopar. Por supuesto, habló de su nuevo proyecto, de su vida en La Mary, la casa ubicada en Rincón del Indio, en las afueras de Punta, y también le apuntó al gobierno Nacional.

Al promediar la entrevista y cuando hablaban del país, la diva lanzó: “Siempre hablamos de lo mismo. Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”. Y agregó una arenga para que la población “haga algo”, aunque no quedó en claro qué. “Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga: `¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”, dijo la diva de los teléfonos.

Entonces sumó: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”. Luego comparó a Argentina con otros países y castigó a España e Italia: “Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen: ‘enjoy, qué lindo auto’. No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así”.

Luego habló de la importancia del dinero y de la envidia que le genera a los argentinos: “Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”.

Por último le dio un consejo a los argentinos: “Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: ´ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo´. Es increíble pero es así”.

Las otras declaraciones clasistas de Susana Giménez: "Estamos llenos de venezolanos"

Esta no es la primera vez que la conductora enfrenta duras críticas por su falta de sensibilidad social a la hora de expresarse. A continuación, algunas de sus declaraciones más cuestionadas y polémicas:

Si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo. Éramos el granero del mundo. ¿Por qué no le enseñamos a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas?"

Los pobres no tienen tanto derecho como creen. Les hicieron creer que debían gastar mucha luz y gas y eso va en detrimento del país"

Durante su nombramiento como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. "Me querían ir a buscar en una moto por los piquetes. Yo les dije 'no puedo porque me despeino'. No era un piquete, ¡era un repiquete! ¿Por qué el día que me eligen a mí tiene que haber un piquete? Yo, si hubiera sabido, traía un carro esos grandes que tiran agua y los mojaba a todos".

Tener un arma es la única forma de defenderse"

Estamos llenos de venezolanos. Todos tienen trabajo. No sé cómo hacen, pero hay trabajo"

Estábamos todos preocupados por la aparición de Santiago (Maldonado) y bueno, por suerte apareció"

Le tengo miedo al populismo, al comunismo, a la zurda"

Una de las expresiones más repudiadas tuvo lugar en 2011, después del asesinato del decorador y amigo íntimo de Susana, Gustavo Lanzavecchia: "Terminen con los derechos humanos y esas estupideces. Basta con que son menores. Acá tiene que haber leyes más fuertes: el que mata tiene que morir".