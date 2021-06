Del repudiable comentario contra Nico Vázquez a las peleas al aire: los disparates de Flavio Azzaro

Si de personajes polémicos hablamos, Flavio Azzaro -quizás- podría encabezar esta lista. El nombre del periodista deportivo recorrió las redes sociales a lo largo de los últimos años por diversos comentarios o actitudes que despertaron el enojo, las críticas y cierta indignación entre los usuarios. Esta vez, el panelista no dudó en apuntar sus cañones contra Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras la tragedia que atravesaron en Miami

La pareja de actores se salvó de milagro del derrumbe, durante la madrugada del jueves, del edificio en el que estaban parando en Estados Unidos. En ese sentido, en Polémica en el bar tocaron el tema y fue Mariano Iúdica el encargado de aclarar: “Nicolás Vázquez y Gimena Accardi vienen de pasar un momento horrible, de salvarse la vida. Algunos atrevidos hablan acerca de qué iban a hacer. Déjenlos tranquilos, que se vayan a la casa”.

Sin embargo, Azzaro aprovechó la oportunidad para opinar sin filtros: “Uy… mirá, la industria de la lástima. Mirá cuanta lástima”. Este comentario despertó la bronca de sus compañeros, quienes defendieron a los actores. “Casi se mueren, ¿me estás jodiendo?”, le dijo el conductor del ciclo, pero el periodista deportivo mantuvo su postura: “Casi se muere y bueno, que siga ¡Dale!”.

Entonces, Aníbal Pachano tomó la palabra e indignado, contraatacó: “¿Vos qué desayunás? ¿cicuta? Me parece que lo que le ha pasado a Nico Vázquez es una cosa espantosa y se han salvado de casualidad. Una terrible desgracia”. Esta no es la primera vez que Flavio mete la pata o derrapa en vivo, por lo que BigBang decidió elaborar un ranking con las más picantes intervenciones de su carrera.

El blooper sin saber que estaba al aire

Al volver de un corte publicitario durante el ciclo "No Todo Pasa", nunca mejor puesto el nombre de un programa, Flavio se encontraba leyendo mensajes de chat y jamás se percató que estaban al aire. De repente se enganchó en la charla que mantenía el conductor con el ex árbitro Pablo Lunati sobre la mujer de uno de los productores del ciclo, y al escuchar que Lunati decía "la señora de César es muy bonita, yo la conozco”, Azzaro gritó: "Yo me la cogí".

Ante el exabrupto de Flavio se hizo un silencio sepulcral y de inmediato, sus compañeros le aclararon que estaban al aire y que se había escuchado todo. "Muchachos/as: Son tremendos, eh. ¡Fue una jodaaaaa! Yo jodo con todo, siempre. No me di cuenta que estábamos al aire. Solo eso. Quédense con el video que es divertido, pero no jodan con César que es divino", fue el descargo del panelista poco después, intentando minimizar el tema.

Flavio Azzaro estalló con el conductor de La Cornisa: "Majul es un cho..."

El año pasado, Flavio destrozó a su colega Luis Majul, a quien describió como “un choto” con el que “jamás trabajaría”. Además, criticó fuertemente a Gonzalo Bonadeo, de quien dijo que maltrata a sus compañeros y le cuestionó que hable “desde un pedestal”. Sin filtro, recordó el cruce con el expresidente de Boca, Daniel Angelici, y reiteró que fue quien pidió que lo echen de TyC Sports.

Sin eufemismos, Azzaro disparó fuertes críticas hacia el conductor de La Cornisa, por La Nación +. “Majul me parece un choto. No me genera empatía, me parece totalmente desagradable”, se limitó a decir. Durante una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el ex conductor de TyC Sports también le apuntó a Bonadeo. “Básicamente me parece que maltrata a sus colegas, cree que es mucho más que los demás", dijo.

Y agregó: "Habla desde un pedestal, no me gusta la gente que señala con el dedo lo que es de culto, lo que está mal, esa faceta de los periodistas, y más que nada de Bonadeo, no me gusta para nada, no me gustan los que hablan como si fueran más que los demás”. También se dio el lujo de recordar el fuerte cruce con el ex presidente de Boca. “Angelici pidió mi cabeza para que me echen de TyC Sports, nunca pude hablar con él después de ese episodio”, señaló.

Azzaro a las piñas con Canaletti

Ricardo Canaletti y Flavio Azzaro protagonizaron en 2017 una dura pelea al aire. Por un comentario deportivo, ambos periodistas empezaron a cuestionarse y, después del escándalo, quien salió a hablar sobre la situación fue el ex panelista del programa No Todo Pasa, y además de explicar lo ocurrido, puso paños fríos a la discusión.

Lo cierto es que quienes vieron las imágenes de la pelea, se quedaron con la sensación de que las cosas entre los dos podían llegar a empeorar, ya que cuando Canaletti se paró para ir a hablar con Azzaro, el programa fue al corte. Sin embargo, fue el propio Azzaro el que aclaró que si bien se quedaron hablando, las cosas estuvieron lejos de volverse violentas.

Todo comenzó cuando Canaletti aseguró que el jugador brasileño Garrincha, ex número 7 de la selección de ese país, era “un débil mental”, dato que fue cuestionado por el cronista deportivo y despertó la furia del conductor de TN. "Si vos no me creés a mí, yo no hablo más", le advirtió Canaletti. "No es que no te creo, yo puedo pensar que vos estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?", le respondió Azzaro.

No me creas nada. Es más, desde este momento, no me dirijas más la palabra", desafió Canaletti, ante un Azzaro que lejos de guardar silencio redobló la apuesta: "Te voy a seguir hablando, porque usted está invitado en el programa donde estamos nosotros. Así que le voy a preguntar las veces que quiera…".

En eses momento, todo explotó por los aires. "¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio". Azzaro, sorprendido, se trenzó en una discusión: "Yo le pregunté de dónde sacó que era un débil mental Garrincha, ¿eso lo lleva a enojarse?". "Estás poniendo en duda lo que estoy diciendo…", dijo el especialista de TN. "¿Y cuál es el problema que ponga en duda?", respondió el ex panelista de Fantino.

Los segundos posteriores estuvieron cargados de más acusaciones que provocaron la intervención de Diego Díaz, el conductor del programa. "¡Vos sabés lo que debería hacer, este es un maleducado!. Un ignorante", gritó Canaletti y se levantó en dirección hacia donde estaba sentado Azzaro, en medio del comienzo de la tanda publicitaria.

"Nefasto e imbécil": la furia de "La Queen" después de que Azzaro le hablara del "bulto"

El periodista deportivo tuvo como invitada a su programa radial ("Azzaro al Horno" de FM Latina) a "La Queen", después de sus polémicas declaraciones sobre Carlos Tevez. Sin embargo, Azzaro decidió concluir la entrevista con un desubicado comentario, tildado en las redes como homofóbico, que lo terminó convirtiendo en eje de numerosas críticas.

Durante el programa, la cantante se refirió a su historia de vida y defendió al barrio en el que vive. "En Fuerte Apache no lo quiere nadie", había dicho la drag sobre el delantero de Boca. Pero llegando al final de la entrevista, Azzaro trató de "hacer un chiste" que le salió mal y lo único que logró fue que su invitada estallara de furia, horas después, en su cuenta de Twitter, con un contundente mensaje en el que lo calificó de "nefasto e imbécil".

"Te voy a hacer una pregunta sobre algo que me di cuenta. Que se te note tanto el bulto, ¿es a propósito o es una casualidad? Porque estás bien dotado", disparó, sin anestesia, y ante el silencio de su invitada, agregó: "Porque te vi entrar y dije: 'mirá queeee...'”.

Y en ese momento, remató: “Yo soy de mirar los zocotrocos, cuando entraste dije 'ah, mirá'". Fue en ese momento que, ante la mirada desconcertada de La Queen, volvió a preguntar: "¿Es a propósito?", logrando –lógicamente- la respuesta negativa de la artista.

Con el momento recorriendo todos los rincones de las redes sociales, La Queen decidió dedicarle algunas palabras al periodista en Twitter: "Que se puede esperar de un burro más que una patada...", lanzó primero, en clara referencia a Azzaro.

Y sumó: "Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil. Por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad. Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado".

El insólito cruce, con amenaza de piñas incluido, entre Azzaro y su ex panelista

Esta no es la primera vez que el ex periodista de TyC Sports protagoniza un escándalo de estas magnitudes. En 2016, Azzaro entrevistó a Daniel Passarella en Fútbol al horno, su programa en Canal 26. Pero la nota quedó segundo plano, debido a un duro cruce de Flavio y su por entonces panelista, Pablo Calvari.

¿La razón? Azzaro cuestionó la liviandad con la que el ex presidente de River se defendía de su procesamiento en una causa por estafa a los socios del club de Núñez y, por tal razón, provocó un cruce al aire con Calvari, quien defiende con uñas y dientes a Passarella.

En medio de la fuerte discusión, Calvari renunció al programa, criticó a Azzaro en Twitter y todo terminó con amenazas de pelea. “Lamentablemente el ego de los que se creen más importantes que el entrevistado, no permitió que se sepa toda su verdad”, escribió.

Además, acusó a Azzaro de recibir plata de Racing, lo trató de “boludo”, de la misma forma que lo hizo Passarella, y lo acusó de “garca” por no haber respetado las condiciones que se habían estipulado con respecto a la entrevista con el ex dirigente.

¿Qué te hiciste? Flavio Azzaro renovó su look y lo gastaron con todo en las redes

Durante el mundial de Rusia, Azzaro apareció por la pantalla de TyC Sports con un renovado y muy polémico look que despertó las burlas y originó un gran número de memes en las redes sociales. Ante las carcajadas cómplices de sus compañeros, y con un estilo similar al de Arthur Shelby (uno de los protagonistas de la serie de Netflix, Peaky Blinders) el propio Azzaro explicó que fue el autor de la “masacre” capilar en su cabeza.

“Me pasa lo mismo de siempre, no sé afeitarme para sacarme volumen, siempre me hago un hueco y después de eso viene la rapada”, explicó. Con respecto al bigote, el periodista detalló que intentó rebajarse la barba, pero como se le pasó la mano decidió dejarse sólo un firme mostacho.