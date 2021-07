Del salero de Mirtha a las famosas "mecheras": las celebrities denunciadas por "pungas"

El domingo se vivió un momento sumamente curioso durante la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand bajo la conducción de Juana Viale. Y es que en un momento dado, la nieta de la diva advirtió que sus invitados intentaban robarse algunas cosas de la mesa, como si se tratase de un souvenir. “No se pueden chorear los saleros de la señora Mirtha Legrand", afirmó la conductora, despertando la risa incómoda de los comensales.

Y agregó: "Se los han robado varias veces". La mesa estaba integrada por Dani La Chepi, Ángela Leiva, Sergio Gonal y Noah Ben Sarah, ex Nino Dolce, y fue este último quien fue atrapado por Juana cuando intentaba llevarse uno de los diminutos saleros que tienen impresos el diseño característico de la "M" de Mirtha. "Es tentador, es chiquitito y lindo”, sostuvo el mediático.

En defensa de su compañero, Gonal tomó la palabra y confesó haberse querido llevar el salero en más de una oportunidad: "Una de las primeras veces que vine al programa vi el salerito y me lo quise llevar y Mirtha no me dejó. Me dijo: ‘me lo han llegado a robar´. Sé quién fue pero obviamente no lo voy a decir”. A pesar de los intentos de la conductora, el comediante no dio brazo a torcer y no reveló el nombre de la persona que se llegó a robar el frasco de sal.

Finalmente el divertido ida y vuelta concluyó con el ex Nino Dolce advirtiendo remarcando que los saleros "son un objeto de deseo" y Dani "La Chepi" agregando un detalle que en televisión suele pasar desapercibido: "Hay que aclararle a la gente que nos está viendo que tienen la letra M”.

Carla Quevedo, protagonista junto a Julio Chávez de la serie de Pol-Ka "El maestro", estuvo como invitada en "Almorzando con Mirtha Legrand" en 2017 y se llevó un recuerdo de su paso por el programa. ¿Cuál es el souvenir? El salero y el pimentero con las iniciales de la diva que la misma actriz se encargó de subir en las redes sociales. "Aunque la mona se vista de seda..." escribió en la foto que compartió en su historia de Instagram.

En aquella oportunidad, Yanina Latorre también confesó haberse llevado el salero. "Yo me llevé el salero de Mirtha", había confesado la panelista en el programa Los Ángeles a la mañana. Pero como Sarah, Latorre o Quevedo, existen varios "famosos" que fueron atrapados con las manos en la masa robándose algún que otro producto y en BigBang te lo contamos a continuación.

Verónica Monti, denunciada por haber robado mercadería en un supermercado chino

Mientras que Sergio Denis aún luchaba por su vida en la Clínica Alcla, su ex Verónica Monti fue acusada de haber robado mercadería en un supermercado chino ubicado en Belgrano. En aquella oportunidad, los empleados del local detallaron que la mujer “pagó una factura de $159,75 y en el cochecito de bebé llevaba escondida mucha más mercadería”.

Consultada por aquella denuncia, Monti fue clara y aseguró: “Eso es una mentira, sino hubiera habido videos, pruebas o algo. No me arrepiento de no haberme defendido, no me puedo tranzar en cada boludés que los medios inventan. La mediocridad de la raza humana, y de la argentina, queda expuesta en muchos planos de la vida, pero en televisión la mediocridad está al palo mal”.

Sin embargo, días después se dio a conocer un video que dejó en evidencia el modus operandi de la ex pareja de Denis a la hora de ir de compras. En el mismo se la podía ver a Monti en otro supermercado poniendo la mercadería en un cochecito de bebé vacío, mientras observa atentamente a la seguridad de aquel local.

Marou, la hermana de Calu Rivero, acusada de robar en un supermercado chino

Semanas atrás, en Intrusos revelaron que Marou, la hermana de Calu Rivero, fue descubierta robando productos de un supermercado chino. “Estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja sin cobrar, o sea, que robó en el supermercado chino, a Marou, la hermana de Calu Rivero, ¡y esto es una bomba!”, señalaron.

Según habían contado en el ciclo de América, el hecho tuvo lugar en un “supermercado chino del barrio porteño de San Telmo, donde una cámara de seguridad reveló un episodio confuso, que una persona se estaba llevando una botella de licor y dos velas aromáticas”. También se dijo que cuando la persona en cuestión se iba del lugar, la detuvieron y le llamaron la atención por no haber pagado esos productos.

Horas después, Marou fue advertida por sus más de 94 mil seguidores de lo que estaban diciendo en Intrusos y decidió hacer su descargo acompañado con una foto en la que se la puede ver muy relajada a la orilla del río. “No quiero sostener más las prácticas violentas que en otro momento hubiese minimizado. El mundo que yo intento construir es uno que no lastima a los otros”, escribió

En su respuesta a las acusaciones por robo señaló: “Me propuse decir lo que siento, aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir. Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una mentira asociada a mi nombre. En ese momento, supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show".

Mariana Nannis, acusada de cambiar los precios de unas prendas de vestir

En 2010, Mariana Nannis se convirtió en el centro de la polémica a raíz de un malentendido. Muchos medios habían afirmado que la mediática fue demorada por la policía de Miami luego de ser descubierta cambiando las etiquetas de unas prendas por otras de menor valor. Pero si bien el accionar de la ex de Claudio Paul Caniggia existió, se trató de un episodio ocurrido cuatro años atrás.

Jorge Rial fue el encargado de poner blanco sobre negro en la cuestión: "Yo dije en Ciudad Goti-K que estando en Miami conocí al hombre que descubrió hace cuatro años a Mariana Nannis cambiando las etiquetas de lugar, y me contó la historia. Llegué acá y me enteré que todos los noticieros titularon ´Mariana Nannis detenida en Miami´", dijo.

En mayo de 1998, el ex jugador de la Selección estuvo detenido por unas horas en Miami, después de hacer compras con Nannis en el Sawgrass Mills Mall. Aparentemente, una policía local, habría acusado a Caniggia de cambiar las etiquetas de los precios de dos pares de zapatos: a uno que valía 210, le habría pegado un cartelito que decía 85. "Me gasté 1100 dólares en ese negocio. ¿Cómo me iba a hacer problemas por una diferencia así de chica?", se excusó.

Lucas Viatri, detenido por robar una peluquería

Lucas Viatri tuvo enfrentar un juicio oral acusado de un robo a una peluquería cometido en marzo de 2000 en Castelar, en el partido de Morón, al oeste del conurbano bonaerense. El atacante de por entonces 21 años había sido la revelación de Boca tras la lesión de Martín Palermo, y venía de anotar el gol del triunfo de su equipo en el clásico frente a River, cuando fue acusado de robar una tijera y un rociador para el cabello junto a su hermano y un amigo.

Estuvo preso 28 días por ese delito, dos meses antes de debutar en primera. "No entendía nada". "Había ido al hospital a visitar a una amiga que estaba internada y de pronto aparecieron unos policías y me llevaron detenido. La verdad es que no entendía nada. Me metieron preso a mí, a mi hermano Sebastián y a dos amigos, Checho y Seba. Nos acusaron de robar en una peluquería que yo jamás en mi vida pisé", dijo por entonces Viatri.

Los Reutemann acusados de robar unos guantes de golf

En 1976, el fallecido Carlos Reutemann -que ya corría en Fórmula 1- y su esposa María Noemí Claudia "Mimicha" Bobbio Orellano fueron acusados por la seguridad de la tienda Harrod´s, de Londres, donde la pareja se encontraba de vacaciones, de llevarse sin pagar un costoso par de guantes de golf.

Pata Villanueva, tuvo que pagar 2 mil dólares de multa por robar

En la misma tienda, pero en 1980, tentó a la entonces joven modelo Pata Villanueva, esposa -en aquellos días- de otro famoso deportista: el futbolista Alberto Tarantini. De allí habría salido, sin pasar por la caja correspondiente, con un suéter, dos sombreros, una bufanda y un saco. Tuvo que pagar el equivalente a 2 mil dólares de multa. Cuando volvió a Buenos Aires, habló de un complot, como el que fraguaron contra Reutemann.

Belén Francese, demorada por robar un lápiz labial

Belén Francese fue demorada en un aeropuerto por llevarse del freeshop un lápiz labial. Fue detectada por las cámaras de seguridad, pero ella minimizó el hecho y dijo al respecto: “¿Viste los probadores? Agarré una muestra de lápiz labial y después de comprar un montón de cosas, me olvidé. Fue de colgada. Está todo el mundo de testigo. Al contrario, agradecieron el actor de volver, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Cualquier otra piba se hace la boluda. Se deformó todo. Fue un accidente y una confusión. No robé nada, por favor. Lo quería aclarar. Después cuesta sacarme el rótulo, es horrible”, manifestó la poetisa.