Del saludo de la China Suárez y Jimena Barón al regalo que recuerda a Blanca: los mensajes para Pampita y su hija Ana

La llegada de la quinta hija de Carolina Ardohain generó una catarata de mensajes de amor en las redes sociales. Ana nació por parto natural a las 9.30 de la mañana del jueves 22 de julio en el Sanatorio Otamendi. Pampita estuvo acompañada en todo momento por su marido Roberto García Moritán, con quien tuvo a su primera hija juntos.

A pocas horas del parto, Luciana Pizzolorusso, una de las mejores amigas de la modelo y futura madrina de la beba, confirmó en Nosotros a la Mañana Ana había nacido. “Nació, está re bien. ¡Ay, qué alegría!¡Y qué merecida! Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta", aseguró Luciana, llena de emoción, durante la entrevista.

Un rato después, durante otra entrevista en LAM, la madrina de Ana contó que le hizo una serie de regalos a la nena, pero hubo uno muy especial que estuvo inspirado en Blanca Vicuña, le pequeña hija de Pampita y Benjamín Vicuña que murió en 2012.

Sobre ese tema, Luciana explicó: "Yo le regalé dos cosas. La primera es un cunero, re lindo, con la imagen muy especial para nosotros, la del Sagrado Corazón, porque está muy vinculado a nosotras, a Blanca y a toda nuestra historia", dijo Luciana.

También dijo que le compró otro regalo: una medalla que quería grabar, pero como no sabía el nombre que habían elegido Pampita y Roberto, decidió esperar. En ese punto, Luciana dijo: "También le compré otro regalo, que Caro aún no sabe. Estaba esperando a que nazca para grabarlo porque no sabía el nombre. Hoy me enteré que era Ana, que me encanta. No pensé que le iba a poner Ana, porque ella es Ana Carolina, y me encanta".

Por otra lado, otras de las famosas de las que se aguardaba un mensaje para Pampita y su hijita era Eugenia Suárez. Es que la China es la actual pareja de Benjamín Vicuña, el ex de la modelo y el padre de sus tres hijos mayores. Al parecer, la bronca que nació entre ellas hace seis años, ha quedado en el olvido.

El descubrimiento del affaire entre la China y Vicuña por parte de Pampita ocupó horas y horas en los programas de chimentos. En un alto del rodaje de El hilo rojo, la película que protagonizaron la actriz y el chileno, la modelo irrumpió y los descubrió in fraganti. Un par de meses después, ya separados, Benjamín blanqueó su noviazgo con la China.



“Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros tampoco nos exponemos mucho para demostrar lo contario, porque pensábamos que es algo íntimo”, había dicho la modelo durante una entrevista, sobre su relación con la novia de su ex.

Y agregó: “En un momento se dijeron tantas cosas, y se seguirán diciendo a través de los años, que preferimos que paren porque no era así, no era sano para nuestros hijos. Es una familia en la que tiene que reinar el amor y se lo tenemos que enseñar los grandes a los chicos. Y se lo demostramos con el ejemplo”.

La buena relación quedó demostrada hace poco, durante el homenaje que Benjamín y Pampita le hicieron a Blanca, su hija, y en donde la China fotografió algunos momentos, que luego fueron publicados en redes sociales por el hermano de Carolina.

Hoy, ante la hermosa noticia por el nacimiento de Ana, Eugenia publicó un tuit en donde, por primera vez, arrobó a Pampita. Sin palabras, pero con un mensaje repleto de emojis, publicó un corazón rojo, un osito, un moño rojo y un angelito. En esa familia reina el amor.

Otra que le dedicó un mensaje a la modelo fue su compañera del jurado de La Academia, Jimena Barón. “Felicidades Pampita y Roberto por la llegada de Ana. Tan merecido este amor y esta beba”, posteó en stories.

Como la foto que utilizó Jimena para sus felicitaciones era de un momento en que Pampita estaba hablado por videollamada con su esposo dentro del auto, la artista comentó con humor: “Me destruye esta pareja que hace videollamada en el auto porque no aguantan a llegar a la casa para verse”.

La buena onda entre ellas surgió en Showmatch y Jimena relató en una nota: “Estamos íntimas, es insólito. Aparte me hace videollamadas durante el día como una Kardashian, por Facetime y me cuenta cosas. Es espectacular porque nadie te hace videollamadas”.

Y completó: “Nuestros hijos van juntos a natación, se hicieron amigos. Me viene bárbaro porque mi casa es horrible y la de ella es espectacular. Además, tiene casa de fin de semana, que es cuando yo no sé qué hacer; y ahora tengo todo bastante resuelto. Es bárbara esta amistad”.