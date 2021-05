Del “los presos o las personas” al “¿termina el mandato?”: los desatinados comentarios de Juana Viale

En medio de la segunda ola de coronavirus, mientras los casos suben al igual que las muertes, los hospitales colapsan y avanza la campaña de vacunación, Juana Viale utiliza el lugar que heredó de su abuela Mirtha Legrand, para disparar contra el Gobierno Nacional.

Ahora, sus críticas apuntaron al confinamiento de 9 días dispuesto por el gobierno del presidente Alberto Fernández a través de un DNU. Al inicio de su programa, intentó hacer un stand up al que le faltó gracia y ritmo. Igualmente, quedó en claro que está muy molesta con el primer mandatario. Aunque esa no fue la primera critica que lanzó. En BigBang hacemos un breve repaso de todas.



El fallido stand up



"Vamos a apoyar esta medida que tomó el gobierno nacional. De meternos a todos adentro una vez más. Es el último esfuerzo, quédense en casa", afirmó Viale, al comienzo del programa. Y agregó, con un intento de ironía: "Consuman mucha tele, coman mucho para engordar un par de kilos. Por lo menos para tener orden sanitario".

"Lo único que necesitamos son vacunas, que no tenemos. Esperemos que lleguen en algún momento. Que los que puedan se vayan a vacunar afuera", lanzó, a pesar de que Argentina ya administró más de 11 millones de dosis, es el país 21° en el mundo y recibió 1,2 millones de vacunas en las últimas 48 horas.

"Los chicos tampoco van a tener clases, vamos los papás que tenemos que volver a ser maestros. ¡Muy bueno! Todas estas medidas maravillosas porque no tenemos vacunas", agregó. Y completó: "Más allá de la ironía, es la única receta que tenemos. Lo pido como ciudadana argentina, ojalá no nos mientan más. Que no nos digan que va a ser una semana y después sigan aplazando el tiempo porque hay muchos argentinos que no dan más".

Primer derrape

En julio de 2020, Juana Viale se había hecho cargo del programa de su abuelo en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). En La Noche de Mirtha recibió a los opositores al gobierno de Alberto Fernández: María Julia Oliván, el ex diputado Julio Bárbaro, el economista Roberto Cachanosky y el exmiembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi.

El exintegrante del Consejo de la Magistratura Fargosi dijo que con las mayores restricciones impuestas hasta el 17 de julio, el Gobierno transmite a estas personas que la están remando el mensaje de que si van a trabajar, terminarán “en cana”.



Según el abogado, cercano a Juntos por el Cambio, “la excusa no es la pandemia”. Y agregó: “Los mensajes políticos que vienen del poder son devastadores: presos afuera, trabajadores adentro; usted no trabaja, recibe; usted trabaja, tiene que poner”, dijo.

“Es una vergüenza”, señaló la actriz, a lo que Julio Bárbaro apuntó que era “una provocación”. Y cuando la conductora preguntó cuál era el sentido de esa provocación, Oliván hizo referencia a un poder que no piensa resignar los privilegios a los que está acostumbrado. “Es un poder que cree que le corresponde eso”, indicó.

Y en medio de este ida y vuelta de opiniones, Bárbaro afirmó que pensaba que Alberto no tenía posibilidades de ganar en las próximas elecciones, Juanita preguntó: “¿Y termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”.



Viale contra la ayuda



Agosto de 2020. Viale se convirtió en blanco de críticas en esta cuarentena porque quedó al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand. Si bien empezó tímida, ha provocado varias polémicas con sus comentarios políticos. Y este domingo no fue la excepción.

Sol Pérez fue una de las invitadas al almuerzo junto con Gabriel Olivieri, Toti Pasman y Manuel Wirtz. La rubia contó el tremendo momento que vivió su mamá cuando un ladrón se metió en su casa y Juana aprovechó para hacer una crítica al asistencialismo del gobierno.

"Estructurar tu vida dependiendo del Estado, del IFE o la Asignación Universal por Hijo, o las otras que hay, te limita tu capacidad de pensamiento para salir a buscar un trabajo, porque tenés un ingreso ya", lanzó la conductora y esto provocó una ola de críticas en las redes sociales.

Eso desató una dura y rápida reacción en las redes sociales en donde apuntaron que Juanita nunca había trabajado en su vida. Las balas también rozaron a su hermano Nacho, quien durante el gobierno de Mauricio Macri, firmó diversos contratos con el Estado por los que cobró millones de pesos.

Extrañas teorías

Un mes después, la conductora fue por más. La nieta de Mirtha cargó contra el Gobierno: "A los argentinos nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar. Vos ves que un vicepresidente (por Amado Boudou), que estuvo preso, ahora va a cobrar la jubilación honorífica, retroactiva. Muchos que estaban imputados salen. Todo es muy volátil. Siempre hablan de que son un poder muy independiente y tampoco se lo puede cuestionar".



La actriz volvió a apuntar contra Fernández, mientras se debatía el difunto proyecto de expropiación de la empresa Vicentín. "A veces el presidente parece más un vocero, que la persona que toma decisiones", cuestionó, en línea con sus recientes declaraciones en el ciclo de Jey Mammón en las que reconoció que votó a Macri y advirtió: "Si tuviera que volver a elegir, lo votaría también. No soy macrista. Alberto me gusta mucho, pero lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás".

Sin pelos en la lengua

En octubre de 2020, Juana recibió a un grupo de opositores al Gobierno de Fernández: El periodista Nicolás Wiñazki, el periodista Luis Novaresio, al presidente de la Fundación Cívico Republicana, Ricardo López Murphy y al bailarín Maximiliano Guerra.

A tono con la mesa, Juana arrancó con el siguiente mensaje contra el Gobierno: "Les doy la bienvenida a la Argentina de los 200 días de cuarentena, la Argentina que no estudia más ni analiza la corrupción. Les doy la bienvenida a la Argentina de las usurpaciones. ¿Cómo están con esta Argentina?".

Mucho humo



Ese mismo mes, con otra mesa opositora, Juanita se despachó de nuevo contra las medidas gubernamentales. "La realidad es que nos hicieron un gran cuento y ese es el problema de la política: la hipocresía y la mentira. Nos dijeron a todos que eran unos genios y era mentira. Soy condescendiente con el presidente Alberto Fernández porque creo que en la circunstancia no pudo estar a la altura de lo que había que hacer", dijo el abogado Mauricio D´Alessandro.

Entonces Viale redobló la apuesta: "Sabés que creo Mauri comparando con el tema de la medicina: cuando uno va al medico o tiene una urgencia, uno escucha al médico que te dice 'vos tenés que acostarte o tomar un remedio'. Uno no tiene conocimiento de medicina entonces dice 'sí perfecto, yo voy a hacer eso'. No sabés si eso es bueno o malo, pero sentís que es lo correcto porque te lo está diciendo alguien que sabe".

Y completó: "Yo como ciudadana escucho al Presidente hablar que se juntó con médicos que dicen que son muy buenos y que tiene un equipo económico. Yo como ciudadana entiendo que eso es lo que hay que hacer porque es lo correcto y lo mejor. Ahora si te venden humo o dicen cosas que no son...".

Enojo de fin de año

En diciembre volvió a pegarle duro al presidente y al resto de los funcionarios. “Hay que predicar con el ejemplo. Que ningún gobernante se haya bajado el sueldo... Cuando una persona tiene que #cerrar su persiana porque no puede #trabajar y tiene que seguir pagando todo sin ingresos, sin que le llegue el #dinero, y vos ves que debaten si se aumentan. No hay siquiera un gesto...”, puntualizó Juana Viale en pleno programa.



Ese día, frente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Enrique Sacco, Luciana Geuna y Paulino Rodrígues, completó: : “Es frustraste lo que se hace, es sentir que no les importás tanto como dicen que les importás, si el ejemplo no viene a demostrar lo que te piden”.

Está todo mal con vos



Tras unas merecidas vacaciones, Viale regresó con todo en 2021. En la Noche de Mirtha recibió a María Julia Oliván y Samuel ‘Chiche’ Gelblung, el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral de Pilar Pablo Pratesi y la ministra de Educación porteña Soledad Acuña. En medio del debate por la suspensión de clases presenciales durante 15 días, la conductora criticó, otra vez, al presidente.

“Ser Presidente de la Nación no te da la autoridad para decir lo que te ocurra. El que se contagió con dos dosis de vacunas fue él. Entonces ¿Qué nivel de relajación tiene para poder contagiarse? ¿Por qué va a cerrar las escuelas que tienen un índice bajísimo y protocolos y burbujas bien establecidas? Si no van a la escuela salen, se juntan en la plaza y es todo distinto”, aseguró Juana.

Hablando de la libertad



La nieta de Mirtha Legrand encabezó la mesa de los legendarios almuerzo junto a Jorge "Locomotora" Castro, Aníbal Pachano, Franco Mercuriali y Daniel Balmaceda el último domingo. Luego de hablar de varios temas de la actualidad, la hermana de Nacho Viale les preguntó a los invitados si estaban de acuerdo o no con la decisión el gobierno de Chubut, encabezado por Mariano Arcioni, de vacunar contra el coronavirus a más de 100 presos, muchos de los cuales ni siquiera esteban dentro del grupo denominado "de riesgo". De inmediato hizo una pregunta muy extraña: "¿Qué piensan sobre las vacunaciones que le hicieron a los presos? ¿Estás de acuerdo en que vacunen a los presos antes que vacunen a personas?”,