Del "sin culo no sos nadie" a Sol Pérez al "Lanata gordo ridículo": los ataques de furia de Vernaci

El reciente ataque de furia que protagonizó Elizabeth "La Negra" Vernaci al aire de Radio Pop, cuando lanzó con enojo unos auriculares que no le andaban y exclamó insultos contra su equipo de producción, se viralizó de forma veloz por su desopilante contenido. Este tipo de idas al pasto no son ajenas a la dinámica de funcionamiento laboral de la locutora, quien además acumula muchos cruces con otros famosos y para todos los gustos.

"Che, se me rompió el auricular. Tomá. ¡Todo funciona como el ojete!", protestó "La Negra" mientras le pasaba el aparato a un productor. "Todo funciona como el orto punto com punto ar. Che, esta poronga tampoco anda", continuó en su reclamo, mientras lanzaba con todas sus fuerzas el segundo instrumento para oír que probó. "Los odio, dame unos que sirvan. Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así", agregó.

El momento al aire de La Negra Pop osciló entre un enojo real y algo más en tono de broma, aunque el malestar por la falta de materiales acordes para su trabajo sí se evidenció en la protesta de la locutora. "La concha de su madre, chicos. La puta que los parió", exclamó mientras le acomodaba un micrófono a uno de sus panelistas, que tampoco estaba en su lugar.

Si bien el exabrupto de Vernaci es noticia y es una curiosidad para quienes no la siguen, no es lo mismo para quienes son fanáticos de la programación que encabeza. Este tipo de desbarranques son habituales en la conductora, quien sin ir más lejos, semanas atrás provocó a Jorge Lanata a partir de su filtración respecto a la supuesta leucemia que tendría Wanda Nara.

"¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'", opinó la locutora sobre el accionar periodístico del ex director de Página 12.

"Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero cuando empezás a pensar en que se mete con al sexualidad de la gente, dijo que Flor de la V tiene pito durante años. Evidentemente le gusta el quilombo y le gusta que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema", definió Vernaci. Las palabras de la ex Rock and Pop no pasaron desapercibidas para el conductor de Canal 13, quien respondió con algo de acidez los comentarios despectivos de su rival. "Me pareció gracioso que diga que soy un gordo ridículo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca", disparó Lanata.

"¿Qué le está pasando al gran periodista argentino devenido en chusma de barrio mala? ¿Qué le pasa que se ocupa de de mi gordura o no en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso? Que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó es inmoral. Violaste toda la ética", chicaneó "La Negra".

Como si el peso fuera un tema de insistencia en la agenda de Vernaci, años atrás tuvo un cruce con Sol Pérez y también le lanzó improperios del tipo gordofóbicos. La modelo había protestado por el trato que había recibido en un evento de una marca de indumentaria deportiva. "Me contratan para hacer la conducción de una fiesta y al final soy como la prostituta del evento", había escrito en Twitter.

Ante esto, Vernaci opinó en defensa de las trabajadoras sexuales y cuestionó los dichos de la otra mujer. "Sol Pérez, bajate del poni. Dejá el culo un rato afuera, sin culo no sos nadie. Bajate del poni, gordita. De corazón te lo digo, porque me parece que estás surgiendo y te va bien", disparó la locutora.

A la hora de la respuesta, la ex panelista de Gran Hermano no se anduvo con frenos. "Qué básica que es agraviándome con eso, si ella realmente cree eso, pobre, porque tiene un pensamiento muy básico, muy pobre y retrógrado", lanzó Pérez. "Hace mucho me viene criticando, no es nada nuevo. Me lo tomo con gracia, esos agravios no me influyen para nada. Yo no pienso que una mujer por mostrar o sacarse fotos en ropa interior deba ser catalogada como nada. Es una mujer siendo libre", agregó.

"A mí siempre me duelen las críticas de una mujer hacia otra. Jamás las avalaría. Estoy muy segura de lo que soy, pero estoy hinchada los huevos de todo lo que tengo que leer por las redes sociales. Uno labura de esto, pero no lo hace para bancarse todo esto. Yo no agredo a nadie y solo me defiendo cuando alguien dice algo malo de mí", consideró Sol.

Entre el largo historial de exabruptos de La Negra se encuentra uno muy polémico en cual tuvo comentarios de humor absurdo respecto a la diversidad del país. "Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, digámoslo. El jujeño es muy sufrido", bromeó Vernaci. Este derrape llevó a que el gobernador provincial Gerardo Morales, reprochara las actitudes de la locutora, quien tuvo que salir a explicar a quienes no la conocen, que todo era un chascarrillo sin malas intenciones.

"Mis oyentes ayer entendieron perfectamente la chicana y el juego con mi operador. Era un chiste interno y un papel que siempre hace en el programa. Esto que tendría que haber sido privado y fue público, porque nosotros decimos todo al aire, se descontextualizó. Con mala leche, quizás", confesó Vernaci. "El pedido de disculpas es a las personas que de buena voluntad creyeron que yo odio a Jujuy y creen que odio a los jujeños. No es así, no soy una persona que tenga que odiar a un pueblo o una provincia porque no tengo motivo para hacerlo", agregó.

Es cierto que como muchas veces tuvo comentarios repudiables, sus acciones como buena compañera también la destacan. Así se portó cuando en Radio con Vos le pidieron que su compañero Humberto Tortonese abandone el programa Black & Toc que conducía en la señal. "Como papá y mamá se quieren tanto, por el cariño que se tienen, los echaron de la casa. No tengo mucho más que decir. Hagamos el programa como si nada. Es así lo que está pasando. Lamentablemente no hay lugar para todos. Esta vez nos tocó a nosotros", reveló ante la decisión.

"Vieron la oportunidad y dijeron '¿es tan necesario Humberto al aire?' Para mí sí. Es mi compañero, es mi amigo, es mi hermano, es mi familia. Si yo aceptaba eso mañana iban a pedirme la cabeza de Teresa y me iban a bajar el sueldo", reconoció Vernaci. "Ahí dije que nos íbamos los dos. En ese momento tuve la sensación que me habían puesto un revólver en la cabeza y yo había apretado el gatillo. Tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. Fue todo muy abrupto. El talento me lo llevo conmigo. Ojalá todos puedan decidir todo siempre" reclamó.

La decisión de bancar a su compañero y amigo fue una demostración de valores y principios, los mismos que muchas veces al declarar barbaridades quedan de lado en nombre del humor y la acidez. "Dijimos siempre lo que quisimos. Nadie nos dijo lo que teníamos que decir. Tal vez con la salida de este programa entre más pauta publicitaria y más pauta del Gobierno. Hoy hay más plata por callar que por hablar", cuestionó en su última salida en la emisora.

En este programa cumplió un rol muy importante. Allí llegó a entrevistar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en uno de los pocos reportajes que ofreció durante los años del macrismo, una fuerza política que la locutora siempre repudió. Así lo demostró en su primer día al frente, cuando tuvo como invitada a María O'Donnell para analizar la realidad.

"Yo no puedo creer que estés catalogada de 'kuka' porque objetás algunas de las cosas que hace este gobierno", le señaló Vernaci a su colega. "Aquel que no chupa el c... del oficialismo se convierte automáticamente en un 'kuka' y por ende en un chorro y un corrupto", continuó. "Y eso es realmente insoportable. Da ganas de tirar la toalla y decir 'metete el periodismo en el orto'. Es muy difícil trabajar así", consideró.