Del supuesto mensaje del más allá de El Noba a la polémica con su madre: "Es una falta de respeto"

El 3 de junio de 2022, Lautaro René Coronel dejó este mundo luego de estar internado una semana a causa de un accidente en moto. Al igual que muchos artistas considerados del pueblo, El Noba murió rodeado de una horda de fans desconsolados por la pronta partida.

Tenía 25 años y estaba viviendo el mejor momento de su meteórica carrera. Será recordado como uno de los referentes de la Cumbia 420 y un ícono de la cultura popular de Florencio Varela.

A dos meses de su muerte, su recuerdo sigue más vigente que nunca. Tanto, que cada vez que juega Defensa y Justicia las banderas del Noba se levantan en todo el estadio. Pero no es el único recurso que tienen sus fanáticos para homenajearlo, y muchos eligen concurrir al lugar donde fue enterrado: el cementerio municipal de Florencio Varela.

Hasta allí llegó uno de sus tantos seguidores: el youtuber Egui Sosa. Acompañado por su pareja, el joven se acercó hasta la tumba de Lautaro para filmar un video que por causas sobrenaturales (o tecnológicas) se viralizó en cuestión de minutos.

Según puede apreciarse en la filmación, mientras Egui comenta lo que ve, de la tumba de su ídolo sale una voz de otra persona que se impone por encima de sus palabras. “¡Abran!”, se oye decir. Inmediatamente, todos dieron por hecho que se trataba de la voz del Noba y el video comenzó a multiplicar sus reproducciones.

Como todo, algunos lo creyeron mientras otros aseguraban que se trataba de un efecto hecho en post producción. Entre ellos, la madre de Lautaro.

¿Milagro o falta de respeto?

Una vez que el video tomó notoriedad pública, la primera en salir a hablar del hecho fue Vanesa Aranda. En diálogo con Juan Etchegoyen, la mamá de El Noba aprovechó la ocasión para hacer un descargo:

"Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en YouTube y no me pidió permiso, yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba, para mí no corresponde ni por respeto a mí ni por la nena de 6 años”.

Y aclaró: “Yo por no ser mala, no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio. Supuestamente, dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es, yo no le di permiso a que filme eso, es una falta de respeto para su hija y para toda su familia, me dijo que era un cementerio del Estado, pero primero es mi hijo".

Con respecto a la polémica, Vanesa dio por hecho que no se trataba de la voz de su hijo y catalogó el video como una “falta de respeto”.

"Él me dijo que era un homenaje y no es un homenaje lo que hizo, se hubiera contactado conmigo para preguntarme y en todo caso ahí veíamos que se hacía, los videos salen con el nombre de él, lo llamé y le expliqué mi situación", profundizó en el concepto.

Luego aclaró: "Lo que quiero que entiendan es que para mí no es El Noba, para mí es mi hijo, es Lautaro y se lo expliqué bien (al youtuber). Él lo tiene que entender, me dijo que lo amenazaron pero yo no sé eso, no tengo nada que ver ahí; le hablé como mamá".