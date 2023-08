Del "tenés una energía medio chota" al "le robaste la tanga a Guercio": el cruce entre Capristo y Nazarena

La frase de Mirtha Legrand acerca de no ser rencorosa, pero sí memorioza, se volvió a poner a prueba el último martes por la noche en LAM, cuando las angelitas Nazarena Vélez, Ximena Capristo y Marixa Balli tuvieron un cruce luego de revivir sus peleas del pasado, cuando compartían cartel, plumas y conchero, en las principales salas de teatro del país.

Si bien los ánimos en el estudio de América TV no subieron de tono a los niveles del pasado, cuando las tres desfilaban por los principales programas de espectáculos para criticarse, los recuerdos lograron traer a la luz muchas de sus rivalidades, las cuales, quedó en total evidencia, no están tan muertas como aseguraron. "Nos puteamos bastante", confesó Nazarena ante la pregunta de Yanina Latorre acerca de cómo había sido su enfrentamiento con Capristo. "Ella decía que yo la rajé de un trabajo que yo no recuerdo", agregó la ex de Daniel Agostini. "Es verdad eso", aseguró la ex Gran Hermano.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La panelista continuó con su búsqueda de la "verdad" e insistió con que "todas decían eso" de Nazarena. "Yo creo que era tu época dorada con Gerardo (Sofovich) y todas creían que vos eras la mafiosa", sumó. La presión de Latorre llevó a que la ex Pasión de Sábado confiese parte de la acusación. "A mí Gerardo en esa época me preguntaba: ‘¿te gusta Capristo?’ y si a mí Capristo me había hecho algo que me había caído mal, entonces le respondía: ‘No’", explicó. "A ver si Ángel va a trabajar con una angelita que no soporta", ejemplificó para demostrar que su intencionalidad no tenía nada de extraordinario.

"Veníamos de trabajar en La Peluquería, con Eliana Guercio y Silvina Luna. Y era como que te agregabas vos a la nueva Peluquería, ¿está bien?", le preguntó Capristo, en busca de activar la memoria de la vedette, quien afirmó lo que decía su compañera. "Yo me separé de Agostini, y volvía, es verdad", recordó. "Toda la banca que yo tenía era por la figura que era", aseguró Vélez. "Te puedo parecer una boluda, pero te podía pegar un voleo en el orto. Gerardo me priorizaba por sobre otras cosas", reveló.

Allí fue cuando las acusaciones subieron de nivel y la ex GH disparó un dardo envenenado contra su compañera de panel. "Cuando Gerardo estaba mal, vos no estuviste ahí, mejor dejémoslo ahí", atacó Capristo. "Si, puede ser", reconoció Nazarena, esquivando el golpe y tratando de bajarle el precio al planteo. "¿Y quién estuvo al lado de Gerardo cuando estuvo mal?", preguntó Marixa, con la clara intención de agitar las aguas. "Y estuvimos toda la compañía que estábamos con él, no antes de morir, cuando le pasaron un montón de cosas y era la compañía que estaba en Carlos Paz. Me refiero al verano de la revista, cuando se separó de Sofía y él estaba muy deprimido", recordó Ximena.

"Yo estaba distanciada porque estaba con (Luciano) Garbellano", aclaró Nazarena. "¿Te acordás que vos viniste a un programa con Roccasalvo y te amigaste con él?", preguntó Latorre, para ayudar a Vélez. En ese momento fue que Capristo dejó de andar con vueltas y expuso la verdadera razón del conflicto que durante tantos años la dividió de Nazarena. "La cosa es que ya fue y listo. Yo no odio a nadie, todo queda en el pasado, está bueno porque se puede decir. Ella dijo que le habíamos robado la tanga con Guercio y ahí empezó la pica de ella contra nosotras dos", reveló Ximena.

Si bien la memoria no parecía faltarle respecto al hecho, Nazarena dispuso de una nueva versión para contrarestar el relato de su compañera. "Capaz que lo inventé para pegarle a ustedes", exclamó entre risas. Ahí fue que Marixa se sumó a dividir un poco más las aguas. "Yo banco mucho a Naza en muchas cosas, y en muchas cosas nos parecemos", indicó. Y luego tuvo palabras para su otra compañera panelista, de quien reconoció la distancia y hasta dio razones de ello. "No es que no me llevo, creo que nunca tuvimos piel nosotras dos", señaló.

"La conflictiva soy yo", contestó de forma irónica Capristo. "Creo que tal vez nunca se dio la oportunidad de charlar entre nosotras, vos odiabas al patinador", añadió. "Tu patinador era bravísimo", le recordó Marixa. "Imaginate que vino a mi casamiento y yo no la bajé de mi casamiento. Gus (Conti) la invitó porque trabajaba con ella", aseguró la ex GH para dejar en claro que nunca tuvo malas intenciones con la creadora de La Cachaca.

"Estábamos con Gustavo en Carlos Paz haciendo una obra y él me invitó pero yo me había olvidado", confesó Marixa. "Es que no tenemos una relación, no tenemos piel", agregó. "Vos te la perdés, porque te juro que pueden divertirse, pueden pasarla bien conmigo", se defendió Capristo.

Para finalizar el agazapado enfrentamiento que se dio entre las tres ex vedettes, Nazarena intentó bajar los ánimos cuando dijo que Ximena era buena mina. Esto motivo que Capristo también dé una suerte de explicación acerca del por qué de las viejas rivalidades. "Viste que a veces los egos, las competencias de cartel, pelotudeces que se armaban antes", analizó.

Igualmente y fiel a su estilo, Vélez se guardó un as bajo la manga y lo lanzó cuando en el estudio parecía que se había alcanzado la paz entre las tres. "Vos tenés una energía medio chota. Yo también la tengo. Pero sos copada", disparó, en una frase que pareció un insulto, un elogio o las dos cosas al mismo tiempo.