Del topless al beso en las lolas: la venganza de Wanda y la crisis con Mauro que escala en Ibiza

Un viaje similar, en octubre del año pasado, dio origen a la peor de las crisis que atravesaron Wanda y Mauro Icardi. En aquel entonces, las hermanas Nara eligieron Milán como destino de vacaciones y en su ausencia el futbolista aprovechó para reunirse secretamente con Eugenia La China Suárez. Aunque según trascendió después, nada pasó en ese encuentro, la reina de las mediáticas estuvo al borde del divorcio.

Fue tanto el escándalo que se armó, que además de transformarse en una cuestión de estado (ningún medio omitió hablar del culebrón), el affaire fallido casi hunde a otra pareja: la de Zaira con Jakob Von Plessen. Al parecer, el concuñado del goleador habría sido cómplice de aquella trampa, y como buena hermana, la menor, además de pedir explicaciones, estuvo a punto de separarse del padre de sus dos hijos.

El nuevo capítulo de Icardi-Gate

Con la reciente reconciliación de Zaira y Jakob, viaje a Grecia mediante, muchos dieron por terminado el Icardi-Gate. Pero se equivocaron. El nuevo capítulo comenzó en las playas de Ibiza. Acompañadas por Isabella y Francesca (mientras el resto de los hijos quedaron al cuidado de su abuela, Nora Colosimo), las hermanas viajaron a la isla balear con un único objetivo: descansar y disfrutar.

Y aunque a simple vista parecen haberlo cumplido, es probable que ese divertimento tenga sus consecuencias. Primero, el topless de Wanda. Si bien es una costumbre más que aceptada en el viejo continente, al futbolista no le habría gustado tanta exposición al sol de su esposa. Pero si eso lo sacó de quicio, no podemos ni imaginar la cara que puso Mauro cuando descubrió el último video publicado por la ex de Maxi López.

Fue en una fiesta, o más precisamente en un recital de Ozuna que se llevó a cabo en un boliche de Ibiza. Acompañadas por Kennys Palacios, amigo, mano derecha y asistente de Wanda, las hermanas subieron un video bailando mientras sonaba la música del puertorriqueño.

Fue entonces cuando apareció en escena Eddie Rodríguez, quien resultó ser el estilista de Zaira. El cantante entonaba el tema Escápate conmigo, y mientras la rubia filmaba, el peinador se acercó a sus senos y le dio un beso. Wanda siguió bailando, como si nada hubiera pasado, tomó del trago que le convidaron y nunca atinó a cortar el video. Ni siquiera cuando escuchó a su hermana decir: “Borralo, borralo”.

Una crisis interminable

Pocos días atrás, el 20 de julio, el futbolista le dedicó a su esposa un posteo donde la recordaba como su mejor amiga. “Feliz día a mi mejor amiga. Esta mujer increíble que un día muy lejano fue mi gran amiga y hoy es la mujer de mi vida. Te amo”, escribió en una historia de Instagram.

También lo dejó por escrito en un comentario de un posteo de Wanda: “Feliz día a mi mejor amiga. Te amo mucho”, le decía. Pero a pesar de las demostraciones de amor, la rubia fue mucho más escueta: “Gracias amigo”.

Desde entonces las sospechas de crisis tomaron más relevancia. ¡La novela continuará!