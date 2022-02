Del tweet mufa de Flavio Azzaro, al estallido de Pagani contra un compañero: "¡Sos trolo!"

Ya son más que habituales las rabietas en vivo de Horacio Pagani. De hecho, ya todos saben que el periodista tiene menos pulgas que un perro pelado y sus compañeros -consciente de ello- hacen todo lo posible por hacerlo estallar durante el programa. Así fue como el domingo por la noche, Horacio explotó contra el periodista Nicolás Distasio, luego de que éste lo acusara de ser hincha de Boca. Como si esto tuviera algo de malo.

Cabe resaltar que fuertes rumores vinculan al periodista de TyC Sports con la parcialidad xeneize, pero Pagani siempre lo negó -o al menos esquivó las consultas- afirmando que se verdadera pasión es el boxeo. Lo cierto es que anoche, Distasio y Pagani se cruzaron en vivo en el programa que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo por la pantalla de Canal Trece. "Yo tengo la valentía de decir que soy de River y vos no decís que sos de Boca". le tiró Distasio.

Visiblemente furioso, y hasta colorado, Pagani contraatacó: "Te voy a decir, te prohíbo esto. Es grave que vos digas algo que yo no digo. Vos sos un periodista que sos un barra brava. Las pelota soy de Boca... la poronga soy de Boca. Si vos te asumís como hincha de River jodete. Yo no soy de ningún cuadro". Al ver que su compañero insistía y lo acusaba de ser hincha del club de la ribera, Pagani explotó y lo calificó de "trolo", como si eso fuera un agravio. y lo amenazó.

Además y como si eso no fuera suficiente, lo amenazó. "Guarda que lo arreglamos en cualquier circunstancia, no me acuses de algo que no soy. Vos que querés que te diga, que sos trolo. No jodás conmigo que te va a ir mal". De estas peleas, Pagani ya protagonizó cientos, pero el más recordado sigue siendo sus cruces con Alejandro Fabbri y Martín Arevalo.

El motivo de la pelea con el primero fue su pasado en Clarín y las mil y una de las cuestiones futbolísticas de éste país: el bilardismo y el menotismo. Todo concluyó cuando Fabbri le espetó a Pagani una de las frases más recordadas de la televisión argentina, al menos en el ambiente futbolero: “¡Payaso mediático!”. El enfrentamiento con Arévalo fue también en la pantalla de TyC Sports, y esta vez el cruce entre ambos tuvo vida y sobrevida en las redes sociales, sobre todo cuando Pagani se paró y con las manos alrededor de la boca a modo de megáfono le comenzó a gritar a Arévalo: “¿¡¿Cuántos seguidores de twitter tenés vos?!? ¿¡¿¡CUÁNTOS?!?!”

Por su vehemencia, por su irreverencia, por estar siempre a medio centímetros del patatús cardíaco en cada enfrentamiento, Pagani ya nos tiene acostumbrados a estas reacciones. Cabe recordar que en 2018 estuvo internado en terapia intensiva por algunos problemas cardíacos y se le realizó un triple bypass. Su salud preocupó a más de uno el año pasado, cuando tuvo que ser internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras haber dado positivo de coronavirus. Allí llegó con un persistente dolor en el pecho, le realizaron un test de COVID-19 que arrojó un resultado positivo y le fue descartada cualquier otra patología cardíaca.

Otro periodista que se robó todas las miradas este último domingo fue Flavio Azzaro, a quien muchos no dudaron de tildar de "mufa" en las redes sociales por el curioso mensaje que publicó cuando Racing caía por 2 a 0 ante River en el Monumental al término del primer tiempo. "Final del PT: #River 2 - #Racing 0. Ni en diez vidas lo puede dar vuelta", escribió luego de castigar en Twitter al equipo dirigido por Fernando Gago.

La historia ya es de público conocimiento: La Academia, luego de un flojo primer tiempo, acorraló a los dirigidos por Marcelo Gallardo y a pocos minutos del final igualó el encuentro Con goles de Enzo Copetti y Leonel Miranda para sorpresa de propios y extraños. Claro está, los simpatizantes del conjunto de Avellaneda se acordaron de Flavio y acudieron a su publicación para decirle de todo, menos bonito. La gran mayoría, sobre todo, lo acusó de traerle mala suerte al equipo.

Esta no es la primera vez que el periodista queda en offside por cuestionar a Racing y a sus jugadores. En 2014, por ejemplo, le pidió "por favor" a la dirigencia que "haga algo con (Diego) Cocca porque Bou no puede ser titular". Algunos meses después, La Academia se consagraba campeón con Bpou como gran goleador del torneo. "Te pido disculpas de corazón", le dijo Azzaro en medio de la vuelta olímpica y al aire para el programa el Show del Fútbol.

Y llegó la respuesta de Bou: "No sé cómo te da la cara para venir a pedirme disculpas. Te las acepto porque soy persona, pero me dolió lo que hablabas, porque si decís que sos hincha de Racing, que hables de esa manera, me dolía, y como siempre me decían, que se lo dedique a Azzaro, pero yo soy persona y no te lo voy a dedicar a vos. Yo traté de esforzarme con humildad, y trabajar para darle esta alegría a la gente; estoy muy contento y orgulloso”.

Tas el momento incómodo, Azzaro reconoció: “Una lección de vida me dio Bou”. Pero está claro que tras casi 8 años de aquel momento, a Flavio se le olvidó la "lección" y -tal vez por cábala- vuelve a repetir los mismos errores del pasado. Esta vez, cuestionando en duros términos a algunos jugadores actuales de Racing, a la dirigencia y al cuerpo técnico encabezado por Gago.