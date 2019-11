Del vestido de novia de Pampita a la "confesión" de Sol Pérez: los robos de las famosas argentas

Cuando las primeras fotos de Carolina "Pampita" Ardohain llegando al palacio Sans Souci para celebrar su boda con Roberto García Moritán comenzaron a verse en las redes, muchos memoriosos hicieron notar que su vestido de novia, diseñado por Gabriel Lage, era muy similar al que usó la actriz norteamericana Lea Michele -conocida por su trabajo en la serie Glee- en su casamiento, firmado por Monique Lhuillier.

Molesto con la comparación, Lage le respondió a los que lo acusaron de "copión" durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand. "Alguien que parece que no entiende mucho de moda anda diciendo que lo copié. Hay mucha gente que no sabe y habla. Lo compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver. Antes de copiar algo pongo un café", sentenció.

Leé también | Pampita se casó con Roberto García Moritán: todos los detalles de su boda

El diseñador relató que primero le dio "gracia" el tema porque le pareció "lógico" que el público comparara ambos diseños. "Pero lo que me dio bronca es que no se mire el trabajo que tienen muchos artesanos argentinos que disfrutan de esto y que aman lo que hacen. Alguien que no entiende de moda puede hacerte quedar mal de una manera gratuita", agregó.

Lage además contó que para comenzar a bocetar el diseño, Pampita le envió fotografías de dos vestidos que le gustaban. "Ella quería que fuera una falda armada, de novia absoluta, que no es el estilo que hago habitualmente", reveló explicando que "para la construcción de la falda se utilizaron 30 metros de organza de seda natural satinada y capas de tules en desnivel, con aplicación de 59 metros lineales de zócalos de organza doble, pespunteados en hilo de plata, modelados enteros para que no tengan ningún corte. El volumen interno se logró a través de una técnica de termofusión, que aplico desde hace ya muchos años en mi atelier".

Robo a la corona y el escándalo con Mica Tinelli

Esta, claro, no es la primera polémica por supuesto plagio que involucra a una argentina famosa. Durante la visita de Mauricio Macri y Juliana Awada a Estados Unidos en abril del 2017, la primera dama eligió un diseño rojo y ceñido, con mangas 3/4, de Ginebra, la marca de Micaela Tinelli.

Lo que varios observadores notaron fue el que el vestido era prácticamente igual a un modelo de Carolina Herrera que la reina Letizia de España había utilizado en un acto oficial de la corona en el Palacio de Zarzuela el año anterior.

"El conjunto de Juliana es estilo peplum, que es un estilo súper clásico que entra a la moda en los '20 de la mano de Vogue, con una guía de cómo hacerlo", explicó Ginebra en un comunicado. "A lo largo de la historia lo han hecho, cada uno con su sello y adaptando el estilo, Chanel, Dior, Ralph Laurent, Carolina Herrera y muchos más".

Sol Pérez: "Pedí que me lo hicieran parecido"

En la entrega de los Martín Fierro de Cable, en septiembre, Sol Pérez llevó un vestido verde lima, con tajo lateral profundo y con detalles de plumas, realizado por la marca rosarina Eliana Dresses.

Fue la misma Pérez quien admitió que el diseño era una copia de otro de Ze García Atelier, que la modelo española Jessica Goicoechea había mostrado sólo un mes atrás en un festival.

"Vi la foto y pedí que me lo hicieran parecido. Estoy re contenta con el resultado. Acá les cuesta abrir la cabeza y van todos de negro, azul y blanco. Pero bueno, cada uno usa lo que se siente cómodo y lo que quiere", señaló la panelista.

La confesión de Paz Cornú, inspirada en Selena Gómez

Otra admisión sin tapujos de plagio fue la que hizo la diseñadora Paz Cornú cuando le hicieron notar, al aire en La Previa del Show, que un vestido que le hizo a Micaela Viciconte era igual a otro que supo usar la cantante norteamericana Selena Gómez.

"Me salió re bien", expresó Cornú muy suelta de cuerpo. "Le queda mejor a Mica. Es un vestido que había hecho y tenía disponible. Mica quería ponerse uno colorado, pero se probó ese y le quedó re bien".