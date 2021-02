Delfina Chaves mandó al frente a Paula en vivo: carpetazos y pase de factura en la tele

Después de un 2019 que marcó un antes y después en su carrera por el protagónico de Argentina, tierra de amor y venganza, Delfina Chaves disfrutó de un 2020 con poca exposición. Sin embargo, la actriz accedió al mano a mano en vivo que le propuso su hermana mayor, Paula, quien conduce de forma temporaria el ciclo Cortá por Lozano.

"Era más fácil conseguir una entrevista con Ricky Martin que con ella. ¡Tuve que remarla! Le tuve que decir: 'Por favor, vení; vamos a pasarla bien, nos vamos a divertir'", reconoció la modelo y conductora al presentar a su hermana menor, al tiempo que le preguntó: "¿Cómo andás, Delfi? ¿No podés creer que te esté entrevistando, no?". Atenta a la formalidad del ciclo, Delfina le espetó: "No puedo creer este nivel de seriedad".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la entrevista, Delfina aprovechó para hacerle algunos reclamos a la modelo. "Pasa mucha factura, te trae de repente un chat que decís: 'Uy, fue hace mucho tiempo para que lo vuelvas a traer'. No olvida, trae", le recriminó.

"No soy rencorosa, soy memoriosa", se defendió la conductora. "Eso dice la gente rencorosa", le retrucó entre risas su hermana mayor. Lejos de dejar el tema ahí, Paula aclaró: "Si yo quiero hacerle entender algo, voy a la prueba contundente que es la captura de pantalla del chat y a ella le molesta. Si estamos discutiendo por un tema puntual, por algo que sucedió el jueves, no te voy a decir: 'Vos me dijiste...'. No, voy a la captura de pantalla y te muestro lo que me dijiste, esa es la prueba.