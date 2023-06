Delito en stream: quién es Brunenger, el influencer remisero al que le robaron cuando transmitía en vivo

Con 493 mil seguidores en Instagram y una serie de baneos en Twitch, el streamer “Brunenger” volvió a ser noticia el último fin de semana tras sufrir un intento de robo mientras transmitía en vivo. Si bien varios de sus seguidores no creyeron en la veracidad del video, en las últimas horas reveló cómo fue el episodio: “Fue todo en un segundo”.

Brunenger, que pertenece a la Coscu Army, comunidad dirigida por el streamer Martín Pérez Di Salvo, es noticia al menos una vez por mes por ser protagonista de hechos insólitos, de violencia o de “humor”. De hecho, hace tres semanas, las redes sociales lo tuvieron en tendencia ya que realizó una transmisión en vivo en la cual se reencontró con Caro Nigro, su ex pareja.

Cabe recordar que si bien en el reencuentro se besaron y mostraron que todo había quedado en buenos términos, su relación terminó en el 2020 a raíz de la infidelidad de la influencer con uno de sus colegas, Joaco Turro. Desde ese entonces, hasta hoy, Brunenger ganó mayor popularidad y “compasión” por parte de sus fans.

No obstante a las alegres y divertidas transmisiones que realiza el joven de 19 años, el último fin de semana vivió un terrible momento. Desde hace unos meses, Brunenger realiza viajes como conductor de Uber con el objetivo de donar la plata recaudada a alguien que necesite el dinero para subsistir.

En la madrugada del domingo, una persona se acercó a su auto, le rompió el vidrio del acompañante, le robó su celular y escapó en una moto. La situación quedó registrada por todos los usuarios que estaban viendo en vivo su transmisión y que aprovecharon a grabar la secuencia.

“Tenía el teléfono con el soporte y estaba esperando a la pasajera. De repente frenó una moto, que yo no la vi, pero la escuché frenar y fue todo en un segundo. De repente bajó el chaboncito corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue corriendo. Después de eso, se subió a la moto y se fue”, contó Brunenger en un descargo que realizó hace menos de 24 horas.

En la misma línea, compartió un Tweet y escribió: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de uber pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por los mensajes”. Los más de 5000 likes y 159 comentarios que recibió fueron palabras de apoyo por parte de sus fans.

Cabe destacar que el descargo que realizó en la noche del último domingo, Brunenger la hizo por su cuenta de Kick, ya que desde la pandemia, su relación con Twitch no quedó en buen estado.

En el 2021 Brunenger fue baneado por Twitch, es decir estuvo inhabilitado para realizar transmisiones en vivo desde su canal, y tampoco aparecer en la de sus colegas, ya que según las reglas de la plataforma incumplió las normas. Sin embargo, si bien lo ilegal fue llevado a cabo desde su cuenta, no fue él.

Todo comenzó con cinco llamados de atención previos, ya que diversos invitados hacían referencias sexuales y nombraban distintas partes del cuerpo en las transmisiones en vivo, algo que está prohibido. Lo peor, llegó en una reunión entre él y Oky, un stream que dibujó un pene en la pared durante el streaming, motivo por el que le dieron de baja la cuenta a Brunenger.

Desde ese momento y hasta por un año y ocho meses, el influencer víctima de un robo perdió la posibilidad de seguir creciendo en su canal de dicha plataforma, en la cual hasta ese entonces era el más visto. A raíz de esto, su colega y “mano derecha”, Coscu, decidió evadir las prohibiciones de Twitch, lo nombró, y lo mostró en su canal. ¿Cuál es la maldición de Brunenger, el pibe al que le pasan todas?