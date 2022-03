¿Delpo fue uno más? Los amores conocidos (y secretos) de Susana Giménez

Susana Giménez es la diva número de nuestro país. Supo cosechar fans desde comenzó en su programa "Hola, Susana" por su enorme carisma arrollador y su cercanía a los televidentes. Perdonada por muchos tras sus polémicos dichos como "el que mata tiene que morir" o "no quiero que seamos Argenzuela", y detestada por otros más, la diva de los teléfonos es tan argentina como el dulce de leche. Lo cierto es que por la vida de la conductora legendaria pasaron muchos hombres. Algunos blanqueados y con anillos de casamiento, y otros no.

El match point con Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro rompió el silencio y brindó una entrevista en la que se animó a hablar de intimidades, por ejemplo, cómo fue su romance con Susana hace unos años y cómo está la relación entre ellos hoy. El ex tenista se retiró del deporte hace unas semanas, tras intentar recuperarse de varias lesiones. Pero el cuerpo le dijo basta y decidió dar un paso al costado tras un partido en el torneo Argentina Open. En un reportaje cara a cara con una canal de streaming, Del Potro hizo referencia al romance con la diva. "¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, dijo.

El romance prohibido con Sergio Denis

Susana y Sergio Denis se conocieron en Mar del Plata, en 1972. Tuvieron una relación que duró ocho meses, pero recién la hicieron pública varios años después. Ella tenía 25 y él, 23. “Yo siempre con menores”, bromeó la conductora cuando recibió al músico invitado a su programa. “Ella me vio en un show en el Hotel Hermitage, en Mar del Plata, y me mandó a decir a través de Ante Garmaz que yo le gustaba”, aseguró Denis, quien falleció el 15 de mayo del 2020. Estuvieron juntos durante ocho meses y el músico recién se animó a hablar de su relación luego de que Susana la hiciera pública. Ocurre que se decía que en aquel entonces la conductora estaba con otro hombre. Entonces, ¿cómo hacían para encontrarse sin que nadie se enterara?

"Susana era muy imaginativa. Tiene recursos y yo también. El problema era que, en aquel momento, ella estaba medio en pareja... Estaba trabajando con la publicidad de un jabón. Por eso, para encontrarnos, nos organizábamos. Nos veíamos cuando ella tenía que viajar dos o tres días a Río de Janeiro o a Punta del Este”. “Pero cuando él se enteró ya no estaban más juntos”, aclaró el cantante que le dedicó “La vida es hoy”, tema que le cantó en vivo varios años después en su programa de televisión.

Su noviazgo con Carlos Monzón

Ambos venían de mundos muy diferentes: Susana se encontraba haciendo comedias teatrales y era una de las modelos más famosas, mientras que Carlos Monzón ganaba muchos campeonatos de boxeo. Sin embargo, Daniel Tinayre sintió que ambos podían ser una dupla explosiva en la pantalla. Así fue como surgió La Mary, una película que fue estrenada en 1974. Lo cierto es que el director de cine no se equivocó, ya que la producción fue un éxito y la química entre ellos se traspasó a la vida real. El inicio de romance comenzó en plena infidelidad, ya que él se encontraba casado con “Pelusa“ García y ella estaba en pareja con Héctor Cavallero. Estuvieron juntos un total de cuatro años, pero Susana decidió terminar la polémica relación en 1978. La actriz notó que la adicción al alcohol estaba poniendo violento al boxeador y ya no era el mismo.

“Era un tipo bárbaro. Pero muy, muy celoso. Sí, eso era un problema. Yo trataba de no mirar nunca nada, iba por la calle así porque si no… A él no le gustaba. Traté de ayudarlo…”, confió Susana sobre su gran amor que terminó condenado por el femicidio de Alicia Muñiz.

“Conmigo era distinto. Pero con la gente… Bueno, si había alcohol de por medio, sí le salía la furia. Carlos era amoroso sin tomar alcohol. Era alcohólico”, reconoció y también contó cómo fue el final de su historia amorosa: “Empezamos a llevarnos mal. Él empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos… Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: ‘No, hay que terminarlo acá’. Él no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar”.

Corcho, un gran amor

El noviazgo de Susana y Jorge Rodríguez comenzó a principios de 1999, unos meses después de la escandalosa separación de la diva y Huberto Roviralta, hecho recordado por el cenicero que ella le arrojó a quien era por entonces su marido. La presentadora tuvo una relación de cinco años con Corcho. Si hablamos de parejas polémicas que tuvo “La Su“ entonces no podemos pasar por alto el que tuvo con Rodríguez. La actriz lo conoció en 1998 y estuvieron en pareja hasta 2004. Él era el dueño de la empresa que organizaba los famosos sorteos telefónicos del programa de la diva. Sin embargo, fue acusado de fraude. Muchas personas aseguraron que no entregaba el dinero prometido en los sorteos. Actualmente, Jorge es pareja de otra famosa conductora, Verónica Lozano y tuvieron a su hija Antonia. Según los medios, ambas no se llevarían muy bien. Lo cierto es que Su los visitó en Yellow Rose, la chacra que Corcho tiene en Punta del Este, en varias oportunidades durante sus vacaciones en Uruguay. Ella lo considera un gran confidente.

Noviazgo galancito En 1972, Susana y Ricardó Darín se cruzaron por primera vez en su vida. Él tenía 15 años y quedó maravillado con la belleza de la futura diva cuando la vio entrar al set de grabación de la película He nacido en la ribera, protagonizada por Arturo Puig. Pocos años después, cuando Darín cumplió los 21, se reencontraron en la obra Sugar, y no se separaron más. Los 13 años de diferencia no fueron un problema .Se convirtieron en una de las parejas más famosas del espectáculo nacional. La relación duró nueve años: empezó en 1978 y finalizó en 1987. “Tuvimos mucha conexión, mucha química. Éramos príncipe y mendigo, todo junto”, sintetizó Darín sobre ese noviazgo. Tras su separación, Ricardo conoció a Florencia Bas, su actual mujer, y con quien tuvo dos hijos. En tanto, por aquel entonces, Susana se enamoraría de Roviralta. Pero el amor entre Su y Darín nunca terminó. Se transformó. Ahora son grandes amigos.

El problemático Jorge Rama La relación comenzó de la peor manera. Jorge Rama se encontraba casado con Eunice Castro, quien descubrió que su marido estaba con Susana a través de una portada de revista, cuando fueron descubiertos en Punta del Este por los paparazzis. Y aunque el uruguayo le dijo que solo se trataba de un vínculo laboral, el matrimonio terminó disolviéndose. A poco tiempo de finalizar su relación con Jorge “Corcho“ Rodríguez, la conductora conoce a Rama. Una vez más, la actriz vuelve a ser estafada: en esta oportunidad, su pareja falsificó la firma de la diva en cheques sin fondos. Su relación terminó en 2009.

El amorío con Damián Popiloff

Era un emprendedor de 38 años que se dedicaba a los bienes raíces. Al parecer, el "cupido" de la relación de la diva de los teléfonos fue su propio hermano, Patricio, quien los presentó a finales de 2009. Para cuando llegó la fiesta de Año Nuevo de ese año, la pareja ya estaba formada. Durante la primera semana del año 2010, la relación se habría afianzado. Popiloff la seguía de cerca en todos los eventos que realizaba la diva en la costa esteña por esos años. No continuaron por una supuesta infidelidad por parte del joven Don juan.

La historia secreta con Cacho Castaña que duró siete meses

Los artistas tuvieron una relación a escondidas en la década del 70. Recién en 2012, confirmaron su amorío durante el programa de la diva. Se vieron por primera vez durante el rodaje de El mundo de los jóvenes. Sin embargo, ese momento no se produjo ningún flechazo: Susana estaba de novia con Héctor Cavallero. El tiempo pasó y la vida los volvió a cruzar. En esa segunda oportunidad, a mediados de la década de los 70, Carlos Perciavalle los convocó para el elenco de la obra teatral Estrellas en el mar, que tendría su temporada en Mar del Plata. Cacho Castaña reveló tiempo después que el primer beso se lo dio entre bambalinas. Susana, en ese momento, estaba en un impasse con Carlos Monzón.

En la mesa de Mirtha Legrand, el fallecido cantante detalló también cómo fue la primera vez que tuvieron sexo, en una casa que ella había alquilado en el barrio Los Troncos. Aunque aclaró que el encuentro fue muy "romántico", recordó que el deportista irrumpió una noche en el domicilio, ya que quería retomar su noviazgo con Susana. Para no cruzarlo, se escondió en el baúl de uno de los bailarines de la obra que estaba con ellos. "Salí escondido porque me quería matar", comentó el artista.

El romance secreto con Carlín

La historia se remonta a los años ’80, en momentos en que la diva de los teléfonos actuaba en la obra “Sugar” y estaba de novia con el ascendente Ricardo Darín. Parece que en ese momento floreció el amor con Carlos Calvo. Aparentemente, Susana mostraba interés por ambos galanes , pero al final todo terminó de la peor manera. “Carlín se fue a las puteadas con Darín porque dijo que lo había bajado de la la obra. Lo rajaron a una semana de estrenar. Esto fue porque Carlín la estaba avanzando a la divas. Susana primero se fue con Carlín a Santa Clara del Mar, y como no resultó, entonces agarró a Darín”, aseguraron en aquel entonces.

Los casamientos de Susana con Huberto Roviralta y Mario Sarrabayrouse

El 5 de diciembre de 1988, ante la jueza Liliana Gurevich, Susana Giménez se casaba con Huberto Roviralta. Cinco años después, se dieron cuenta que no se soportaban. “¡Cuando te vas a ir de acá, hijo de puta, ladrón!”, gritó la diva de los teléfonos, y con eso se terminó todo. Al minuto, las cámaras registraron que Roviralta salió a la vereda con sangre en la cara, ella le había tirado con un cenicero, y la escena, reproducida por todos los canales de televisión. Además de las tapas revistas.

Días después, la rubia explicó lo que había pasado: “Huberto me agredió, y yo le tiré un cenicero”. A él le pusieron una curita en la nariz e inmediatamente se tuvo que ir de la mansión de ella para volver a su dos ambientes en el centro porteño. Pero antes de ese fallido matrimonio, hubo otro. A los 17 años conoció a Mario Sarrabayrouse. Eran muy jóvenes. Él tenía 23 años, un apellido notorio y la billetera vacía. Al poco tiempo de conocerse, ella quedó embarazada de Mercedes, su única hija. En 1962 se casaron obligados. Poco tiempo después, la diva lo abandonaría y comenzaría su increíble carrera artística.