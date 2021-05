Demi Lovato anunció que es genero no binario: su renacer y su camino de sanación

La cantante Demi Lovato anunció en las últimas horas que, después de un proceso largo que todavía se encuentra transitando, decidió que quiere que la identifiquen como género no binario (aquellas personas que no se autoperciben totalmente masculinas o femeninas y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno) y que está orgullosa de eso.

La estrella también resaltó que para llegar a esa conclusión tuvo que hacer un profundo trabajo de autorreflexión y reconocimiento, donde se permitió reconocer lo que sentía.

“Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, sostuvo en un video que compartió en sus redes sociales.

Lovato dio a conocer esta información como adelanto de lo que es el primer capítulo de su podcast, el cual ya está disponible para ser escuchado.

"Cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad y la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes, han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás. No solo mi vida ha sido un viaje para mí, también vivía para los que estaban al otro lado de las cámaras. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos / ellas en el futuro", anunció.

Sin embargo, la artista advirtió que es una persona que esta aprendiendo y creciendo, por lo que no pretende “ser alguien experto o un portavoz”, pero que sí se animó a hacer pública esta decisión por todos aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos.

Demi también comentó que para abordar el tema en el primer capítulo de su podcast, lo hizo acompañada de Alok Vaid-Menon, “artista performance y una voz importante dentro de la comunidad no binaria”, quién, además de ser su amigo, es una de las personas que la inspiró en su viaje de sanación y aceptación.

El renacer de Demi Lovato

Luego de haberse mantenido en silencio mucho tiempo, ya hace unos cuantos meses Lovato se animó a contar públicamente que en la madrugada del 24 de julio de 2018 casi se muere por una sobredosis.

“Si nadie me hubiera encontrado, hoy no estaría aquí. Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más”, contó sobre esa noche en la que consumió y mezcló éxtasis, cocaína, marihuana, alcohol y oxicodona.

Ese mismo día, su dealer también le agredió sexualmente, y eso que hizo que además contara que cuando tenía 15 años sufrió un abuso por parte de un compañero de elenco cuando trabajaba en Disney Channel.

"Cuando era adolescente, estuve en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Estábamos saliendo, pero yo dije ‘esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma’. Pero eso no importó, lo hizo igualmente”, reveló.

Durante años, Demi sufrió de bulimia, y además se autoflagelaba, y según dijo, todo eso sucedió por las presiones que le demandaba su trabajo y por parte de su historia personal con su padre, quien era adicto.