Demi Lovato sostuvo que el término "alienígenas" es "despectivo" para los extraterrestres

En mayo de este año, Demi Lovato anunció que después de un proceso largo decidió que quiere que la identifiquen como género no binario (aquellas personas que no se autoperciben totalmente masculinas o femeninas y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno) y que estaba orgullosa de eso. Por aquel entonces, la ex estrella de Disney también resaltó que para llegar a esa conclusión tuvo que hacer un profundo trabajo de autorreflexión y reconocimiento.

Lo cierto es que a cinco meses de aquel anuncio, Demi presentó "Unidentified with Demi Lovato", una serie en la que investiga la presencia de extraterrestres y ovnis en la Tierra. "Si hubiera seres que pudieran hacernos daño, habríamos desaparecido hace mucho tiempo. También creo que si hay civilizaciones que tienen conciencia en otras dimensiones", sostuvo.

Según la actriz, esto le posibilitó a estos seres la posibilidad de desarrollar "la tecnología para poder viajar por el espacio". "Creo que no buscan más que encuentros e interacciones pacíficas. Porque, como dije, si querían que nos fuéramos, ¡nos hubiéramos ido hace mucho tiempo! Realmente creo que si hubiera algo por ahí que quisiera causarnos un mal, ya habría sucedido", continuó la cantante.

En principio, la serie se podrá ver en los Estados Unidos y otros territorios (aunque todavía no está disponible en Latinoamérica) por la plataforma Peacock. En los cuatro capítulos del programa, la actriz y cantante intenta desentrañar los misterios en torno a los marcianos junto con su hermana, Dallas, y su mejor amigo, el escéptico actor Matthew Scott Montgomery. Fue en este contexto que afirmó que el término "alienígenas" es "despectivo" para los extraterrestres.

Durante la entrevista, la también cantante destacó la importancia de dejar de lado el término "alienígena" como una forma de abandonar la visión negativa sobre la potencial presencia de vida no humana en el universo. "Tenemos que dejar de llamarlos alienígenas porque es un término despectivo para cualquier cosa. ¡Por eso me gusta llamarlos extraterrestres! Es un pequeño detalle, una pequeña información que aprendí", reveló.

Cabe destacar que cuando se le preguntó sobre la inspiración para el proyecto, la estrella de 29 años dijo que es una "creyente" en los ovnis desde que tiene uso de razón. De hecho, semanas atrás reveló que vio a un OVNI cuando paseaba junto a Montgomery y su hermana Dallas por las inmediaciones del Parque Nacional Joshua Tree en California (Estados Unidos). Según la descripción que dio, aseguró que se trataba de “un orbe azul que estaba flotando sobre el suelo”.

Esta revelación la hizo en E! News, donde relató que el objeto volador en cuestión flotaba a quince metros de donde estaban ella y sus acompañantes, y a una distancia de cuatro metros con respecto al suelo. “Fue una experiencia hermosa e increíble. Tenía una sospecha y de repente la sospecha se confirma. Hice contacto y fue una experiencia alucinante. Desde entonces comencé a investigar más de esto", señaló.

Finalmente, explicó que estaba viendo las estrellas con su hermana y su amigo e intentó llevar a cabo "el protocolo" que se hace para hacer contacto. "De repente algo apareció directamente sobre nosotros. Luces enormes hicieron un signo de interrogación en el cielo", describió. Creo que el mundo se está volviendo un lugar más abierto. Lento, pero seguro, creo que estamos progresando. Y poco a poco lo estamos logrando", concluyó.

Luego de haberse mantenido en silencio durante mucho tiempo, Lovato se animó a contar públicamente meses atrás que en la madrugada del 24 de julio de 2018 casi se muere por una sobredosis. “Si nadie me hubiera encontrado, hoy no estaría aquí. Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más”, contó sobre esa noche en la que consumió y mezcló éxtasis, cocaína, marihuana, alcohol y oxicodona.

Ese mismo día, su dealer también le agredió sexualmente, y eso que hizo que además contara que cuando tenía 15 años sufrió un abuso por parte de un compañero de elenco cuando trabajaba en Disney Channel. "Cuando era adolescente, estuve en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Estábamos saliendo, pero yo dije ‘esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma’. Pero eso no importó, lo hizo igualmente”, reveló.

Durante años, Demi sufrió de bulimia, y además se autoflagelaba, y según dijo, todo eso sucedió por las presiones que le demandaba su trabajo y por parte de su historia personal con su padre, quien era adicto. Su postura con la palabra "alienígena" se da en medio de la polémica instalada con el término "extranjero", la cual es considerada deshumanizante por los defensores de la inmigración cuando se usa en referencia a inmigrantes o aquellos que vienen de otros países.