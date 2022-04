Denise Dumas rompió el silencio y reveló cómo es su relación con Nancy Pazos

Una más y van. Después del tenso cruce con Analía Franchín y del mal momento que se vivió al aire en el programa Flor de equipo cuando se trató la eliminación de Denise Dumas de MasterChef Celebrity 3, Denise Dumas habló por primera vez de su relación con Nancy Pazos y no se calló nada.

"Mi relación con Nancy es la que se ve al aire. No es mi amiga, pero trabajamos bien juntas", aseguró la flamante conductora, quien hace pocos días vivió un incómodo momento cuando la panelista intentó "picantear" la venta del informe que la producción había realizado con motivo de su salida del reality culinario.

Pese a que intentó poner paños fríos, Denise reconoció en diálogo con el ciclo Por si las moscas: "Hablamos lo que hablo con cualquiera. Yo ya había laburado con ella en Hay que ver y fue lo mismo; nunca tuvimos nada. las dos somos profesionales y al aire no careteamos, ni nada; cero".

"Nada que ver con lo que están diciendo. De hecho, cuando arrancaron a decir que Nancy, cuando llegué yo se quería bajar, enseguida ella me llamó para aclararme que no era verdad. No es que tengo una relación, pero está todo bien", reveló, al tiempo que remató: "Es feo cuando empiezan a inventar rumores de mala onda".