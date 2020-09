Denuncia contra Susana Giménez: el ex de Andrea Del Boca quiere llevar a la diva a la Justicia

La diva Susana Giménez se encuentra en Uruguay, en donde planea radicarse, pero desde Buenos Aires sigue recibiendo malas noticias. Es que ahora tendría una denuncia penal en su contra del parte del empresario Ricardo Biasotti por una entrevista que le realizó a su ex pareja, Andrea del Boca, y al abogado de ella, Juan Pablo Fioribello, como consecuencia de la denuncia de abuso sexual que presentó la hija de él, Anna Chiara.

Biasotti presentó en la Justicia una demanda contra la famosa conductora por las declaraciones que ella realizó el 24 de noviembre del año pasado cuando la actriz fue a su programa. Según explicó Carlos Monti en Confrontados, el nuevo abogado de Biasotti, el doctor Marcelo Parrilli, se dirigió a la Cámara Nacional de Apelaciones Juzgado N°24 con una demanda por "daños y perjuicios" contra la diva.

En la denuncia el letrado de Biasotti le pidió que se le solicite a Telefe el tape con la entrevista en cuestión ya que, según su cliente, en la misma "se dijeron una serie de falsedades y frases de claro contenido injurioso " sobre su persona. En el reportaje antes mencionado, Del Boca habló de la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores que su hija realizó contra Biasotti, quien dicho sea de paso tiene prohibido acercarse a la joven.

"Ella me contaba las cosas y yo era la que informaba a la Justicia... Fueron años muy duros", indicó la actriz durante el reportaje. "Me imagino cuando te contaba eso. ¿Cómo no ibas con un fal (un fusil de combate)? Y bueno... no quiero decir (más) porque dicen que soy violenta", expresó Susana.

"Yo te digo, si viene mi hija de 9 años y me dice que el padre la manoseó no sé si me tienen que atar las manos con unas esposas", agregó la diva, visiblemente indignada, en otro momento de la nota.

La paradoja de toda la situación es que en la misma entrevista, quizás a modo de premonición, la propia Susana le vaticinó Fioribello, que además representa a la Primera Dama, Fabiola Yañez, y al hijo del Presidente, Estanislao Fernández, en una demanda por calumnias e injurias, que el hablar de la causa en el programa podría generarle una denuncia por parte del empresario.

"Yo tengo acá en el informe unas cosas espantosas, no sé si eso estará en la causa pero a mí la verdad me repugnó. No quiero que ahora el tipo me haga un juicio, pero me repugnó”, dijo en esa entrevista la diva. "Si te hace juicio (por Biasotti), yo te defiendo porque ese es el mecanismo que tiene para generar miedo y presión", le prometió Fioribello.

Esta nueva denuncia se engloba dentro de la estrategia judicial de Biasotti, que primero intentó ir contra Fioribello en tres oportunidades por una denuncia de extorsión. En cada una de esas oportunidades la Justicia las archivó. Ahora el empresario apunta a ir por la diva de los livings.

Cabe recordar que hay en curso dos causas que lo tienen a Biasotti en el centro de la escena. La primera por la separación, ósea en el fuero civil, con Del Boca y la segunda, que es la que más lo preocupa, por el delito de abuso sexual contra su hija Anna Chiara que ella misma denunció el año pasado.