¡Denunciadísima! Acusaron a Carmen Barbieri de pedirle plata a sus invitados

Carmen Barbieri sigue sumando escándalos. Luego de quedar involucrada en el caso de los supuestos "maltratos" en la tira Cebollitas, la mamá de Fede Bal fue acusada de exigirle dinero a sus invitados a cambio de darles minutos de aire en el programa que conduce por Ciudad Magazine: Mañanísima. Fue Fabián Schultz, el ex policía bonaerense cantor, quien denunció que la capocómica le quiso cobrar por salir al aire.

Molesto por lo ocurrido, el creador de Chica latina reveló que la producción del programa de Carmen Barbieri le quiso cobrar una abultada suma de dinero para que vaya al ciclo. "No puedo con mi indignación. La producción del programa de Carmen Barbieri me quisieron cobrar para que vayan. Y yo respondí ´a mi me dijeron que me invitaban´", dijo, visiblemente furioso.

Y detalló: "Es como que yo vaya a la casa de alguien que me invita a comer pizza y, cuando esté en la puerta, me dicen el cubierto sale tanto... ¿Qué hago? Lo mando al carajo. Me dijeron que mal interprete. ¿Mal interpreto qué...? Si a mi Carmen me dice ´le digo a la producción que te invite...´. Y yo le digo a Carmen ´mirá, mi mamá falleció hace poco, dejo pasar un tiempo y, cuando retome la actividad, te aviso´".

Según contó, cuando retomó la actividad le mandó un mensaje a la conductora, acusada por Juan Jacuzzi de cubrir los maltratos en Cebollitas, que estaba dispuesto a ser parte del programa que conduce por Ciudad y la respuesta lo sorprendió: "Y me dice ´te paso el número de la secretaria´. y la secretaria me dice ´hay si, podemos coordinar con la productora pero tiene un costo´".

El ex policía cantor sostuvo que a la conductora la conoce desde hace veinte años y que su intención era ir al programa a cantar uno, dos o tres temas a elección de ella. "Le dije ´¿cómo...? No, mi amor, yo estuve con Susana (Giménez), con Tinelli (Marcelo) un montón de veces y nunca me cobraron. Así que, calcula que de ahí para abajo, yo no le pago a nadie. Nunca pagué nada, se equivocaron conmigo", manifestó.

Al mismo tiempo, no dudó en cargan contra Carmen, afirmando que fue su secretaria la que le quiso cobrar la participación en el programa. "¿Qué cambiaría? La gente que es hipócrita. La que me dio el teléfono de su asistente fue Carmen. Y la que me dijo que me iban a cobrar y que lo iba a hacer Eugenia (Clemente, productora ejecutiva del programa) fue la secretaria de Carmen. Me da risa porque en el audio me dicen que se les cobra a la gente que va a mostrar algo. y yo no iba a mostrar nada. estaba respondiendo a una invitación que me había hecho Carmen y que me había dicho que le iba a pedir a la producción que me invite porque me quería en el programa", concluyó.